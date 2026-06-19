Árat emelnek a hazai internet- és mobilszolgáltatók: ennyivel lesz drágább a Yettel, One, Telekom

A 4,4 százalékos éves inflációt a Yettel és a Telekom már július 1-től "átvezeti", a One csak szeptembertől teszi majd meg ezt.

A Magyar Telekom korábban vállalta, hogy 2026. június 30-ig nem alkalmazza az inflációkövető díjkorrekciót, ezt követően azonban visszatér a rendes működési menethez. Ennek értelmében július 1-jétől 4,4 százalékkal emelkednek a 2025. december 31. előtt megkötött lakossági, flotta- és üzleti szerződések havidíjai.

Az emelés a vezetékes internet-, tévé- és telefonszolgáltatásokat, valamint a mobilszolgáltatásokat egyaránt érinti, a módosított összegű számlát pedig augusztusban kapják meg az ügyfelek. A forgalmi díjak, vagyis a perc- és SMS-díjak, valamint a kiegészítő szolgáltatások árai változatlanok maradnak, a 2026-ban bevezetett tarifacsomagokat pedig egyáltalán nem érinti a módosítás.

A One valamivel később, 2026. szeptember 1-jétől érvényesíti a 4,4 százalékos emelést. Ez a 2025. november 14. előtt bevezetett lakossági és kisvállalati mobil-, illetve flottacsomagokra vonatkozik. Az áremelés kizárólag a kedvezmények nélküli alap havidíjakat érinti, a percdíjakat, a kiegészítő szolgáltatások árait és a meglévő kedvezményeket nem befolyásolja.

A lakossági vezetékes szolgáltatásoknál nem vezetnek be automatikus inflációkövető emelést, viszont a távközlési szolgáltató 2026. augusztus 1-jével átalakítja és egységesíti a portfólióját. Mivel bizonyos tarifákat és kedvezményeket kivezetnek, ez a folyamat egyes ügyfelek számára áremelkedéssel járhat.

A Yettel a magas infláció ellensúlyozására korábban bevezetett, fix összegű havidíjkedvezményét 2026. június 30-ig meghosszabbította. Július 1-jével azonban náluk is életbe lép a 4,4 százalékos díjkorrekció a lakossági számlás tarifacsomagok esetében. Mivel a változás a számlázási időszak közben történik, a július elejét követő első számlában csak időarányosan jelenik meg a magasabb díj, a teljes emelt összeget pedig az augusztusi számlák tartalmazzák majd.

A percdíjak, az SMS-tarifák és a kiegészítő adatjegyek árai itt is változatlanok maradnak, a havidíjkedvezmények pedig továbbra is érvényesíthetők. Fontos változás, hogy az áremeléssel érintett tarifák esetében növekszik az Európai Unióban felhasználható roaming-adatkeret.