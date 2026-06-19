2026. június 19. péntek Gyárfás
30 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
CAN
Kanada 6 0 Katar
QAT
 Vége
B csoport
MEX
Mexikó 1 0 Dél-Korea
KOR
 Vége
A csoport
USA
Egyesült Államok Ausztrália
AUS
 Ma 21:00
D csoport
SCO
Skócia Marokkó
MAR
 Szombat 00:00
C csoport
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Érett felnőtt férfi egy modern okostelefont használ, a képernyő megérintésével kezeli az otthoni internetkapcsolat wi-fi beállításait.
Tech

Árat emelnek a hazai internet- és mobilszolgáltatók: ennyivel lesz drágább a Yettel, One, Telekom

MTI
2026. június 19. 08:01

A 4,4 százalékos éves inflációt a Yettel és a Telekom már július 1-től "átvezeti", a One csak szeptembertől teszi majd meg ezt.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Magyar Telekom korábban vállalta, hogy 2026. június 30-ig nem alkalmazza az inflációkövető díjkorrekciót, ezt követően azonban visszatér a rendes működési menethez. Ennek értelmében július 1-jétől 4,4 százalékkal emelkednek a 2025. december 31. előtt megkötött lakossági, flotta- és üzleti szerződések havidíjai.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az emelés a vezetékes internet-, tévé- és telefonszolgáltatásokat, valamint a mobilszolgáltatásokat egyaránt érinti, a módosított összegű számlát pedig augusztusban kapják meg az ügyfelek. A forgalmi díjak, vagyis a perc- és SMS-díjak, valamint a kiegészítő szolgáltatások árai változatlanok maradnak, a 2026-ban bevezetett tarifacsomagokat pedig egyáltalán nem érinti a módosítás.

A One valamivel később, 2026. szeptember 1-jétől érvényesíti a 4,4 százalékos emelést. Ez a 2025. november 14. előtt bevezetett lakossági és kisvállalati mobil-, illetve flottacsomagokra vonatkozik. Az áremelés kizárólag a kedvezmények nélküli alap havidíjakat érinti, a percdíjakat, a kiegészítő szolgáltatások árait és a meglévő kedvezményeket nem befolyásolja.

A lakossági vezetékes szolgáltatásoknál nem vezetnek be automatikus inflációkövető emelést, viszont a távközlési szolgáltató 2026. augusztus 1-jével átalakítja és egységesíti a portfólióját. Mivel bizonyos tarifákat és kedvezményeket kivezetnek, ez a folyamat egyes ügyfelek számára áremelkedéssel járhat.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A Yettel a magas infláció ellensúlyozására korábban bevezetett, fix összegű havidíjkedvezményét 2026. június 30-ig meghosszabbította. Július 1-jével azonban náluk is életbe lép a 4,4 százalékos díjkorrekció a lakossági számlás tarifacsomagok esetében. Mivel a változás a számlázási időszak közben történik, a július elejét követő első számlában csak időarányosan jelenik meg a magasabb díj, a teljes emelt összeget pedig az augusztusi számlák tartalmazzák majd.

A percdíjak, az SMS-tarifák és a kiegészítő adatjegyek árai itt is változatlanok maradnak, a havidíjkedvezmények pedig továbbra is érvényesíthetők. Fontos változás, hogy az áremeléssel érintett tarifák esetében növekszik az Európai Unióban felhasználható roaming-adatkeret.
Címlapkép: Getty Images
#tech #internet #magyar telekom #drágulás #áremelés #infláció #mobil #szolgáltatók #yettel #one #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:30
08:23
08:14
08:11
08:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 19.
Nem csak a táborokban leselkedik veszély a gyerekekre: ezt minden magyar szülőnek tudnia kell a nyári szünet előtt
2026. június 18.
Sorra keresik ezekre a munkákra a magyarokat: 90 ezer forintot is simán adnak egy hétre
2026. június 18.
Tarolnak az új kínai slágerautók Magyarországon: rengetegen veszik őket, retteghetnek az európai gyártók?
2026. június 18.
Ezekben az országokban a legjobb nyugdíjasként letelepedni 2026-ban: itt kiskirályként élhetnek az idősek
2026. június 18.
Megszólalt Kapitány István a védett üzemanyagárakról: ez vár az autósokra, hamarosan dönthet a Parlament
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. június 19. péntek
Gyárfás
25. hét
Június 19.
"Ki a tanteremből!" nap
Június 19.
A független Magyarország napja
Tech legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Vége a vihar előtti csendnek: olyan gigantikus időjárási anomália közelít, ami az egész világot a feje tetejére állítja
2
1 hónapja
Óriási vagyonokat buknak bankszámláikról a magyarok: minden egy irányba mutat - félelmetes hiba áll a háttérben
3
6 napja
Neked is ilyen okostelefonod van? Le ne futtasd a legújabb frissítést, használhatatlan lesz tőle a készülék
4
2 hónapja
Kiszárad az ország: itt a bejelentés, Magyar Péter azonnali lépésre szánta el magát a drámai helyzet miatt
5
2 hónapja
Katasztrofális pusztítást végzett a mesterséges intelligencia: önálló életre kelt és másodpercek alatt leradírozta egy vállalat teljes adatbázisát
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosítási időszak
a szerződésben megjelölt időszak, amelyre a biztosítási díj vonatkozik. Általában egy év, de lehet ettől eltér (általában rövidebb) is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 19. 08:11
Hivatalos a hőségriadó, brutális meleg tarolja le Magyarországot: ez nagyon kemény lesz
Pénzcentrum  |  2026. június 19. 07:10
Brutális hőség csap le az országra, itt az első hőhullám: 35 fok is lehet a hőmérséklet
Agrárszektor  |  2026. június 19. 07:01
Megdöbbentő csellel nyomták le a szamóca árát a lengyelek: mutatjuk