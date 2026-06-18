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Nyugdíj

Aljas módszerrel fosztották ki a gyanútlan magyar nyugdíjast: azt hitte, a fiának segít, egy vagyont bukott

MTI
2026. június 18. 11:34

Nagyobb kárt okozó csalás miatt emelt vádat a Pécsi Járási Ügyészség egy férfi ellen, aki egy idős hölgytől csalt ki pénzt egy közösségi webes alkalmazáson keresztül - közölte a Baranya Vármegyei Főügyészség csütörtökön.

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A vádhatóság közleménye szerint a vádlott tavaly júliusban küldött üzenetet a 71 éves pécsi sértettnek azt állítva, hogy ő a nő fia és a tönkrement mobiltelefonja miatt egy másik telefonszámról tud csak jelezni felé.

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A férfi az üzenetben 220 ezer forintot kért, hogy új készüléket tudjon vásárolni, majd - miután a pénz eljutott hozzá - újabb üzenetekben további összegeket, összesen még 730 ezer forintot csalt ki a nőtől akciós elektronikai termékekre.

Az idős nő számára akkor derült ki, hogy csalás áldozata lett, amikor pár nappal az utalásokat követően személyesen találkozott a fiával. A Pécsi Járási Ügyészség vádiratában felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta a vádlottal szemben.

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Címlapkép: Getty Images
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