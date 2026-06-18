2026. június 18. csütörtök Arnold, Levente
28 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
GHA
Ghána 1 0 Panama
PAN
 Vége
L csoport
UZB
Üzbegisztán 1 3 Kolumbia
COL
 Vége
K csoport
CZE
Csehország Dél-Afrika
RSA
 Ma 18:00
A csoport
SUI
Svájc Bosznia-Hercegovina
BIH
 Ma 21:00
B csoport
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Close up shot of a young Asian woman using smartphone while sitting in an outdoor cafe and drinking coffee. Lifestyle and technology
Tech

Ingyen mobilnetet kap több millió magyar előfizető: hamarosan élesedik a szolgáltatás

Pénzcentrum
2026. június 18. 16:31

Június 20-án (06.20.), a szolgáltató hivatalos előhívószámának napján a Yettel leállítja az adatforgalmi számlálókat, így az ügyfeleinek belföldi adatforgalma aznap nem csökkenti adatkeretüket - vagyis mindenki számára teljes szabadságot ad a mobilnetezés világában.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A különleges lehetőség 2026. június 20-án 00:00-tól 23:59-ig tart, és automatikusan érvénybe lép a teljes ügyfélkörnél. A kedvezményből azok sem maradnak ki, akiknek éppen nincs élő belföldi adatkeretük: a nullás egyenlegű kártyások vagy a limitjüket már kimerítő előfizetők ugyanúgy korlátok nélkül csatlakozhatnak a Yettel villámgyors hálózatára. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A korlátlanság természetesen a legújabb generációs 5G-hálózaton is érvényes, amely minden Yettel ügyfél számára hozzáférhető az év minden napján, a szolgáltatónál ehhez semmilyen plusz tarifára vagy kiegészítő csomagra nincs szükség; a legmodernebb technológia mindenki számára azonnal elérhető, aki 5G-lefedettségi területen tartózkodik, és kompatibilis telefonnal, valamint SIM- vagy eSIM-kártyával rendelkezik.  

A korlátlan internet napján, 06.20-án tehát a Yettel ügyfelei korlátlanul élvezhetik a mobilnet hozzáférést: míg az egyes tarifák szerinti esetleges sebességkorlátok a megszokott módon érvényben maradnak, az adatforgalom használata ezen a napon minden ügyfél számára díjmentes. 
 
Címlapkép: Getty Images
#tech #ingyenes #internet #akció #mobil #ingyen #szolgáltató #hálózat #adat #yettel #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:46
16:31
16:07
16:03
15:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 18.
Sorra keresik ezekre a munkákra a magyarokat: 90 ezer forintot is simán adnak egy hétre
2026. június 17.
Új aranybánya lehet a lakástulajdonosoknak ez a budapesti környék: nagyot nyerhet, aki időben vesz ingatlant
2026. június 18.
Tarolnak az új kínai slágerautók Magyarországon: rengetegen veszik őket, retteghetnek az európai gyártók?
2026. június 18.
Ezekben az országokban a legjobb nyugdíjasként letelepedni 2026-ban: itt kiskirályként élhetnek az idősek
2026. június 18.
Megszólalt Kapitány István a védett üzemanyagárakról: ez vár az autósokra, hamarosan dönthet a Parlament
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. június 18. csütörtök
Arnold, Levente
25. hét
Június 18.
A tapas világnapja
Tech legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Vége a vihar előtti csendnek: olyan gigantikus időjárási anomália közelít, ami az egész világot a feje tetejére állítja
2
1 hónapja
Óriási vagyonokat buknak bankszámláikról a magyarok: minden egy irányba mutat - félelmetes hiba áll a háttérben
3
6 napja
Neked is ilyen okostelefonod van? Le ne futtasd a legújabb frissítést, használhatatlan lesz tőle a készülék
4
2 hónapja
Kiszárad az ország: itt a bejelentés, Magyar Péter azonnali lépésre szánta el magát a drámai helyzet miatt
5
2 hónapja
Katasztrofális pusztítást végzett a mesterséges intelligencia: önálló életre kelt és másodpercek alatt leradírozta egy vállalat teljes adatbázisát
PÉNZÜGYI KISOKOS
Telebank
telefonos automata rendszer, mely azonosítás után képes a számlatulajdonos egyszerű kérdéseire válaszolni (pl. számlaegyenleg lekérdezése), illetve egyszerű műveleteket végrehajtani, pl. átutalás indítása előre rögzített adatokkal

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 18. 16:46
Kifakadt a mesterséges intelligencia atyja: durván beleállt Elon Muskba, óriási a baj - mehet minden a levesbe?
Pénzcentrum  |  2026. június 18. 16:07
Lángokban az európai főváros: óriási a csapás
Agrárszektor  |  2026. június 18. 16:28
Kemény vihar jöhet: mutatjuk, mikor szakad le az ég hétvégén