Ingyen mobilnetet kap több millió magyar előfizető: hamarosan élesedik a szolgáltatás

Június 20-án (06.20.), a szolgáltató hivatalos előhívószámának napján a Yettel leállítja az adatforgalmi számlálókat, így az ügyfeleinek belföldi adatforgalma aznap nem csökkenti adatkeretüket - vagyis mindenki számára teljes szabadságot ad a mobilnetezés világában.

A különleges lehetőség 2026. június 20-án 00:00-tól 23:59-ig tart, és automatikusan érvénybe lép a teljes ügyfélkörnél. A kedvezményből azok sem maradnak ki, akiknek éppen nincs élő belföldi adatkeretük: a nullás egyenlegű kártyások vagy a limitjüket már kimerítő előfizetők ugyanúgy korlátok nélkül csatlakozhatnak a Yettel villámgyors hálózatára.

A korlátlanság természetesen a legújabb generációs 5G-hálózaton is érvényes, amely minden Yettel ügyfél számára hozzáférhető az év minden napján, a szolgáltatónál ehhez semmilyen plusz tarifára vagy kiegészítő csomagra nincs szükség; a legmodernebb technológia mindenki számára azonnal elérhető, aki 5G-lefedettségi területen tartózkodik, és kompatibilis telefonnal, valamint SIM- vagy eSIM-kártyával rendelkezik.

A korlátlan internet napján, 06.20-án tehát a Yettel ügyfelei korlátlanul élvezhetik a mobilnet hozzáférést: míg az egyes tarifák szerinti esetleges sebességkorlátok a megszokott módon érvényben maradnak, az adatforgalom használata ezen a napon minden ügyfél számára díjmentes.

