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Kifakadt a mesterséges intelligencia atyja: durván beleállt Elon Muskba, óriási a baj - mehet minden a levesbe?

Pénzcentrum
2026. június 18. 16:46

Yann LeCun, az AMI Labs alapítója élesen bírálta Elon Musk xAI nevű vállalatát, amelyet egyenesen kudarcnak nevezett, és figyelmeztetett a mesterségesintelligencia-ipart fenyegető buborék veszélyére is - tudósított a Cnbc.

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A mesterséges intelligencia egyik úttörőjeként számon tartott szakember a CNBC-nek nyilatkozva kifejtette, hogy az xAI alapítócsapatának távozása súlyos helyzetbe hozta a céget. LeCun szerint Musk korábbi viselkedése miatt rendkívül nehéz csúcsszakembereket toborozni a területre, az elmúlt évben ráadásul az xAI több társalapítója is otthagyta a szervezetet. Bár Musk 2025 februárjában egyesítette a SpaceX-et az xAI-jal, és az üzlet keretében a vállalatot 1250 milliárd dollárra értékelték, a SpaceX mesterségesintelligencia-szegmense – amely az xAI-t is magában foglalja – 2025 első negyedévében 2,5 milliárd dolláros működési veszteséget könyvelt el.

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LeCun szerint az xAI ugyan hatalmas infrastruktúrával rendelkezik, ám ezt kénytelen más cégeknek bérbe adni, mivel ez az egyetlen módja annak, hogy Musk behozza a költségeket. A memphisi Colossus 1 és Colossus 2 adatközpontokban többek között a Google és az Anthropic is bérel számítási kapacitást. A szakember hozzátette, nem számít arra, hogy az xAI képes lesz érdemben felvenni a versenyt az OpenAI-jal vagy az Anthropickal.

Az AMI Labs alapítója a teljes iparágat fenyegető kockázatokra is kitért. Kifejtette, hogy bár a mesterségesintelligencia-szolgáltatások árai emelkednek, az üzemeltetési költségek pedig csökkennek, ez a folyamat közel sem elég gyors, így gyakorlatilag minden piaci szereplő veszteségesen működik, a felhasználók kiszolgálását pedig a befektetők finanszírozzák. LeCun szerint ez a helyzet nem tartható fenn sokáig, így az olyan kutatólaboroknak, mint az OpenAI vagy az Anthropic, vagy emelniük kell az áraikat, vagy csökkenteniük kell a költségeiket, különben egy hatalmas buborék fog kipukkadni. Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója a közelmúltban maga is elismerte, hogy a fejlesztési költségek óriási problémát jelentenek.

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LeCun régóta hangoztatja a nagy nyelvi modellek korlátait. Álláspontja szerint ezek a rendszerek ugyan hasznosak kódolásra vagy matematikai feladatokra, az ilyen szintű teljesítmény üzemeltetési költsége azonban messze meghaladja azt az összeget, amelyet a felhasználók hajlandók kifizetni. Ehelyett a világmodellek fejlesztését tartja a helyes iránynak. Az AMI Labs idén márciusban éppen ezen a területen hajtott végre egy egymilliárd dolláros tőkebevonást, 3,5 milliárd dolláros cégértékelés mellett.

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A világmodellek a nyelvi mintázatok előrejelzése helyett a valós vagy szimulált világ működésének megértésére törekednek a tárgyak, az ok-okozati összefüggések és a cselekvések modellezésével. LeCun úgy véli, megbízható, általános célú ágensrendszerek csak világmodellekre építve jöhetnek létre, miközben az iparág legnagyobb szereplői éppen az önálló, összetett feladatok elvégzésére képes mesterségesintelligencia-ágensek fejlesztésére összpontosítanak.
Címlapkép: Getty Images
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