Kifakadt a mesterséges intelligencia atyja: durván beleállt Elon Muskba, óriási a baj - mehet minden a levesbe?

Yann LeCun, az AMI Labs alapítója élesen bírálta Elon Musk xAI nevű vállalatát, amelyet egyenesen kudarcnak nevezett, és figyelmeztetett a mesterségesintelligencia-ipart fenyegető buborék veszélyére is - tudósított a Cnbc.

A mesterséges intelligencia egyik úttörőjeként számon tartott szakember a CNBC-nek nyilatkozva kifejtette, hogy az xAI alapítócsapatának távozása súlyos helyzetbe hozta a céget. LeCun szerint Musk korábbi viselkedése miatt rendkívül nehéz csúcsszakembereket toborozni a területre, az elmúlt évben ráadásul az xAI több társalapítója is otthagyta a szervezetet. Bár Musk 2025 februárjában egyesítette a SpaceX-et az xAI-jal, és az üzlet keretében a vállalatot 1250 milliárd dollárra értékelték, a SpaceX mesterségesintelligencia-szegmense – amely az xAI-t is magában foglalja – 2025 első negyedévében 2,5 milliárd dolláros működési veszteséget könyvelt el.

LeCun szerint az xAI ugyan hatalmas infrastruktúrával rendelkezik, ám ezt kénytelen más cégeknek bérbe adni, mivel ez az egyetlen módja annak, hogy Musk behozza a költségeket. A memphisi Colossus 1 és Colossus 2 adatközpontokban többek között a Google és az Anthropic is bérel számítási kapacitást. A szakember hozzátette, nem számít arra, hogy az xAI képes lesz érdemben felvenni a versenyt az OpenAI-jal vagy az Anthropickal.

Az AMI Labs alapítója a teljes iparágat fenyegető kockázatokra is kitért. Kifejtette, hogy bár a mesterségesintelligencia-szolgáltatások árai emelkednek, az üzemeltetési költségek pedig csökkennek, ez a folyamat közel sem elég gyors, így gyakorlatilag minden piaci szereplő veszteségesen működik, a felhasználók kiszolgálását pedig a befektetők finanszírozzák. LeCun szerint ez a helyzet nem tartható fenn sokáig, így az olyan kutatólaboroknak, mint az OpenAI vagy az Anthropic, vagy emelniük kell az áraikat, vagy csökkenteniük kell a költségeiket, különben egy hatalmas buborék fog kipukkadni. Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója a közelmúltban maga is elismerte, hogy a fejlesztési költségek óriási problémát jelentenek.

LeCun régóta hangoztatja a nagy nyelvi modellek korlátait. Álláspontja szerint ezek a rendszerek ugyan hasznosak kódolásra vagy matematikai feladatokra, az ilyen szintű teljesítmény üzemeltetési költsége azonban messze meghaladja azt az összeget, amelyet a felhasználók hajlandók kifizetni. Ehelyett a világmodellek fejlesztését tartja a helyes iránynak. Az AMI Labs idén márciusban éppen ezen a területen hajtott végre egy egymilliárd dolláros tőkebevonást, 3,5 milliárd dolláros cégértékelés mellett.

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A világmodellek a nyelvi mintázatok előrejelzése helyett a valós vagy szimulált világ működésének megértésére törekednek a tárgyak, az ok-okozati összefüggések és a cselekvések modellezésével. LeCun úgy véli, megbízható, általános célú ágensrendszerek csak világmodellekre építve jöhetnek létre, miközben az iparág legnagyobb szereplői éppen az önálló, összetett feladatok elvégzésére képes mesterségesintelligencia-ágensek fejlesztésére összpontosítanak.