Egy súlyos biztonsági rés miatt az Android 16-os készülékeken a telefon feloldása nélkül, a Gemini mesterséges intelligencia segítségével is küldhetők SMS- és WhatsApp-üzenetek. Bár a hiba kihasználásához a telefon fizikai megszerzése szükséges, a Google már tud a problémáról, és hamarosan kiadja a szoftveres javítást.

A The Register értesülései szerint a probléma azokat az eszközöket érinti, amelyeken a zárolási képernyőről is engedélyezett a Gemini elérése. Ilyen esetben az illetéktelenek a jelkód vagy más hitelesítő adat megadása nélkül küldhetnek üzeneteket a tulajdonos nevében.

A módszer lényege, hogy a zárképernyőn egy többujjas gesztussal elindítható az MI-asszisztens, majd utasítható a telefonos, az SMS-küldő vagy a WhatsApp alkalmazás használatára. Ha a Gemini korábban még nem kapott hozzáférést ezekhez a programokhoz, alapesetben a képernyő feloldását kéri a továbblépéshez.

A sebezhetőséget az jelenti, hogy ha a "tovább" és a "melléklet hozzáadása" gombokat egyszerre, többször egymás után megnyomják, a védelem kijátszhatóvá válik, és a kód megadása nélkül is végrehajtható az üzenetküldés. Sőt, ezzel a módszerrel akár más alkalmazásokhoz is hozzáférést kaphat az asszisztens.

A visszaélés kizárólag akkor valósítható meg, ha az elkövető fizikailag is birtokolja a készüléket. Mivel a fejlesztők már dolgoznak a hiba elhárításán, a biztonsági rés várhatóan csak rövid ideig jelent kockázatot a felhasználók számára.