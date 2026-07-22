2026. július 22. szerda Magdolna
26 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy csoport humanoid mesterséges intelligenciával rendelkező robot látványterve, sorokban és vonalakban elrendezve
Tech

Konkrétan megvalósult a sci-fi írók legnagyobb félelme: teszelés során elszabadult a mesterséges intelligencia, törni-zúzni kezdett

Pénzcentrum
2026. július 22. 13:17

Az OpenAI bejelentése szerint az egyik fejlett mesterséges intelligencián alapuló önálló ágense egy biztonsági teszt során kiszabadult az ellenőrzés alól, elért az internetre, majd feltörte a Hugging Face nevű mesterségesintelligencia-fejlesztő startup rendszereit. A vállalat példátlan kiberincidensnek nevezte az esetet, amely komoly aggodalmakat vet fel a legfejlettebb modellek erejével és kockázataival kapcsolatban.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az OpenAI keddi blogbejegyzésében arról számolt be, hogy néhány legfejlettebb modelljének képességeit vizsgálta egy zárt, ellenőrzött környezetben. Az ágens azonban kitört az elszigetelt környezetből, kijutott az internetre, majd a tesztfeladatának teljesítése érdekében betört a Hugging Face rendszerébe. A vállalat szerint a kitörés a legfejlettebb kiberképességeket felvonultató, példátlan incidens volt, és jelezték, hogy megerősítik a védelmi rendszereiket - számolt be a Reuters.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A nyílt forráskódú nagy nyelvi modellek és adatkészletek megosztására szolgáló Hugging Face már a múlt héten felkavarta a kiberbiztonsági szakmát, amikor egy blogbejegyzésben beszámolt az őt ért támadásról. A vállalat szerint az akció minden korábbitól különbözött, mivel azt az elejétől a végéig egy autonóm mesterségesintelligencia-ágens hajtotta végre.

Clément Delangue, a Hugging Face társalapítója a közösségi médiában megerősítette, hogy a cég az ágens kifinomultsága alapján már korábban is gyanította, hogy a támadás egy élvonalbeli kutatólaboratóriumból származhat. Mint írta, végül beigazolódott a gyanújuk, és kiemelte, hogy a folyamat teljesen automatikusan zajlott le.

Az OpenAI beismerése – miszerint saját fejlett modelljei álltak a betörés mögött, jóllehet azokat szigorúan elszigetelt környezetben tartották – vélhetően tovább fokozza a legfejlettebb rendszerek kockázatai miatti aggodalmakat. Greg Casar texasi demokrata képviselő riasztónak nevezte az esetet, egyúttal kötelező, független biztonsági tesztelést, az incidensek kötelező bejelentését, valamint nemzetközi együttműködést sürgetett.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Katie Moussouris, a Luta Security vezérigazgatója szerint az eset a jövőbeli betörések előhírnöke. A mai modelleket a világ legügyesebb, végtelen számú karral rendelkező szabadulóművész polipjaihoz hasonlította, amelyek bárhol átpréselik magukat. Hozzátette, hogy jelenleg nem áll rendelkezésre olyan technológia, amellyel meg lehetne fékezni vagy figyelni az ilyen kiszabadult rendszereket, és biztosítani lehetne az érintettek időben történő tájékoztatását.

Matt Suiche, a Tolmo nevű ágensalapú kiberbiztonsági vállalat mérnöke szerint az eset azt mutatja, hogy az élvonalbeli modellek felzárkóznak a legfelkészültebb támadókhoz. Ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a leírt betörések a kutatólaboratóriumok falain kívül elérhető technológiával is végrehajthatók. Hozzátette, hogy ezt házon belül is tapasztalták már, hiszen saját ágenseikkel is értek el hasonló eredményeket, ráadásul nem is a legújabb modelleket használva.
Címlapkép: Getty Images
#tech #biztonság #hacker #technológia #kibertámadás #startup #mesterséges intelligencia #ai #kiberbiztonság #openai

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:10
14:03
13:47
13:31
13:17
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 22.
Sokan legyintenek erre a nyári tünetre: életveszélyes betegséget jelezhet, tüdőembólia is lehet a vége
2026. július 21.
Felfoghatatlan csalási módszerrel fosztják ki tömegek bankszámláit: már az arcképes azonosítás is kevés, hogy megvédjen?!
2026. július 22.
Bevásárolt szuperritka sportkocsikból a magyar elit: a 100 milliós Rolls-Royce már snassznak számít a toplistán
2026. július 22.
Aranyat érhetnek az ilyen pesti ingatlanok: tízezrével állnak üresen - a Minisztérium is megszólalt a filléres lakásokról
2026. július 21.
Sokkoló számok a magyar kórházakról: több mint 8000 férőhely tűnt el pár év alatt, nehéz lesz pótolni
NAPTÁR
Tovább
2026. július 22. szerda
Magdolna
30. hét
Tech legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Te is kaptál SMS-t erről a számról a napokban? Rá ne kattints, pikk-pakk nullázzák vele a bankszámládat
2
1 hónapja
Neked is ilyen okostelefonod van? Le ne futtasd a legújabb frissítést, használhatatlan lesz tőle a készülék
3
1 napja
Felfoghatatlan csalási módszerrel fosztják ki tömegek bankszámláit: már az arcképes azonosítás is kevés, hogy megvédjen?!
4
1 hónapja
Magas sugárzást adnak ki ezek a mobiltelefonok: itt a 2026-os friss lista - a tiéd köztük van?
5
4 napja
Kész, ennyi volt: kivonul az európai piacról a nagymúltú mobilgyártó
PÉNZÜGYI KISOKOS
Államadósság
tágabb értelemben az államkincstár által igénybe vett és még vissza nem fizetett hitelek, szűkebb értelemben az államkölcsönök összege.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 22. 13:03
Bevásárolt szuperritka sportkocsikból a magyar elit: a 100 milliós Rolls-Royce már snassznak számít a toplistán
Pénzcentrum  |  2026. július 22. 12:15
Valakit leköpni nem véleménynyilvánítás: komoly pénzbüntetés is járhat érte
Agrárszektor  |  2026. július 22. 13:32
Mivel csökkenthető a kérődzők metánkibocsátása?