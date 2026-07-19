Úgy véli, hogy a felnövekvő generáció véleményét mind az oktatás, mind pedig az országos ügyek terén meg kell hallgatni.
Nálad is lehalt a Facebook, Messenger, Instagram? Nem vagy egyedül: ez okozza a hibát
Reggel kilenc óra után tömeges leállásokat tapasztaltak a felhasználók a Meta legfőbb szolgáltatásainál, így a Facebook, a Messenger és az Instagram működésében is zavarok léptek fel. A probléma ugyanakkor elsősorban a Facebook webes felületét érinti.
Lehaltak a legnépszerűbb közösségi- és üzenetküldő platformok. A hibajelentések rövid idő alatt elárasztották a Downdetector felületét, ami arra utal, hogy a bő egy hónappal ezelőtti esethez hasonlóan ismét központi rendszerhiba léphetett fel a technológiai óriásnál.
A Facebookot számítógépen megnyitó felhasználók tömegével találkozhatnak azzal a hibaüzenettel, amely szerint a fiókjuk pillanatnyilag nem érhető el. Emellett az üzenetküldés is akadozik a telefonos Messenger alkalmazában.
A visszajelzések alapján ugyanakkor a leállás nem teljes körű, hiszen míg az asztali böngészőkből indított bejelentkezés akadályokba ütközik, addig a Facebook mobilalkalmazás továbbra is zavartalanul működik.
Bűncselekmény gyanúja miatt tett feljelentést az Integritás Hatóság a Gondosóra program beszerzéseit vizsgáló időközi jelentése alapján.
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