Gigantikus bejelentést tett a hazai távközlési óriás: 20 milliárdos fejlesztés indul, rengeteg magyar település érintett

Európai uniós támogatásból épít gigabit-képes optikai hálózatot a Magyar Telekom 16 vármegyében. A fejlesztésnek köszönhetően 2028 végéig több mint 500 településen és mintegy 118 ezer, eddig lefedetlen helyszínen válik elérhetővé a szupergyors internet.

A távközlési vállalat több mint 20 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyert el a hálózatbővítésre. Az érintett 41 járásban már megkezdődtek a tervezési és engedélyeztetési folyamatok. A tényleges kivitelezési munkálatok a tervek szerint 2026-ban indulnak.

Az új hálózatra csatlakozó háztartások és vállalkozások számára a gigabites fel- és letöltési sebesség mellett elérhetővé válik az interaktív televíziózás és a széles csatornakínálat. Emellett a felhasználók akár 4K és 8K felbontású képminőséget is élvezhetnek. A vállalat országos szinten jelenleg már több mint 3,16 millió háztartás és vállalkozás számára biztosít hozzáférést a korszerű optikai hálózathoz - áll a vállalat közleményében.