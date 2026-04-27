Gigantikus bejelentést tett a hazai távközlési óriás: 20 milliárdos fejlesztés indul, rengeteg magyar település érintett

Pénzcentrum
2026. április 27. 20:29

Európai uniós támogatásból épít gigabit-képes optikai hálózatot a Magyar Telekom 16 vármegyében. A fejlesztésnek köszönhetően 2028 végéig több mint 500 településen és mintegy 118 ezer, eddig lefedetlen helyszínen válik elérhetővé a szupergyors internet.

A távközlési vállalat több mint 20 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyert el a hálózatbővítésre. Az érintett 41 járásban már megkezdődtek a tervezési és engedélyeztetési folyamatok. A tényleges kivitelezési munkálatok a tervek szerint 2026-ban indulnak.

Az új hálózatra csatlakozó háztartások és vállalkozások számára a gigabites fel- és letöltési sebesség mellett elérhetővé válik az interaktív televíziózás és a széles csatornakínálat. Emellett a felhasználók akár 4K és 8K felbontású képminőséget is élvezhetnek. A vállalat országos szinten jelenleg már több mint 3,16 millió háztartás és vállalkozás számára biztosít hozzáférést a korszerű optikai hálózathoz - áll a vállalat közleményében. 
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 27.
Váratlan trend söpör végig az Alza webshopjában: tömegek veszik így a drága műszaki cikkeket, hazánk lett a tesztpiac
2026. április 26.
Évekig homályban tartották hazánkat az atombalesetről: erre kevesen gondolnak, pedig mindannyiunk életére hatással van
2026. április 27.
Elképesztő adatok láttak napvilágot: óriási a szakadék a nyugati államok és Magyarország között az egyik legérzékenyebb kérdésben
2026. április 27.
Ilyen akciót évente csak egyszer durrantanak a magyar boltok: mindenki ezekért a termékekért áll sorba a héten
2026. április 27.
Továbbra is terjed a gyilkos kór: 80 országban regisztrálták, százezrek halnak bele évente
1
2 hónapja
Te is kaptál SMS-t erről a számról a napokban? Rá ne kattints, pikk-pakk nullázzák vele a bankszámládat
2
2 hónapja
Gyanús csomagok lepik el az országot: ezt csináld, ha te is kaptál
3
2 napja
Vége a vihar előtti csendnek: olyan gigantikus időjárási anomália közelít, ami az egész világot a feje tetejére állítja
4
1 hónapja
Sorra nullázódnak a magyarok bankszámlái: döbbenet, ami történik, nagyon gyorsan terjed a kíméletlen kopasztás
5
6 napja
Komoly leállás jön az egyik hazai mobilszolgáltatónál: nagyon ráfázhat, aki nem lép időben
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 27. 21:04
Milliós bukás fenyegeti a magyar lakásvásárlókat: kegyetlen csapdát rejt a népszerű támogatás
Pénzcentrum  |  2026. április 27. 19:00
Elképesztő adatok láttak napvilágot: óriási a szakadék a nyugati államok és Magyarország között az egyik legérzékenyebb kérdésben
Agrárszektor  |  2026. április 27. 20:34
Megjött az ítéletidő: durva vihar csapott le az országra