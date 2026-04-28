2026. április 28. kedd Valéria
16 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Fókuszált nézet egy mobiltelefont használó egyén kezéről beltérben, technológiai és kommunikációs fogalmakat közvetítve.
Tech

Megkongatták a vészharangot: zárt felületeken terjeszkednek a bűnözők, elképesztő veszélyben a magyar gyerekek

Pénzcentrum
2026. április 28. 17:00

Drasztikusan nőtt az interneten terjedő, gyermekek elleni szexuális visszaéléseket ábrázoló tartalmak mennyisége – derül ki az INHOPE nemzetközi szervezet 2025-ös jelentéséből. Az adatok rávilágítanak, hogy az illegális felvételek száma több mint négyszáz százalékkal ugrott meg egy év alatt. Az áldozatok túlnyomó többsége pedig 3 és 13 év közötti kislány.

A gyermekek online szexuális kizsákmányolása ellen küzdő hálózat tavaly közel ötmillió gyanús webcímet vizsgált meg. Ennek a szervezetnek a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) által működtetett Internet Hotline is tagja. Ez a szám 450 százalékos növekedést jelent az előző időszakhoz képest. A hivatkozások 67 százaléka, vagyis több mint 3,2 millió link bizonyult valóban illegális tartalomnak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kutatás eredményei szerint aggasztó tendencia, hogy nem csupán régebbi felvételek keringenek az interneten. Az esetek 28 százalékában újonnan elkövetett visszaéléseket azonosítottak, ami azt mutatja, hogy folyamatosan készülnek az újabb jogsértő anyagok. A terjesztők ráadásul egyre inkább a nehezebben ellenőrizhető, zártabb felületeket választják. Az illegális tartalmak 62 százaléka internetes fórumokon, 22 százaléka hagyományos weboldalakon, a fennmaradó rész pedig képmegosztókon és fájlcserélő hálózatokon bukkant fel.

A felvételeken szereplő áldozatok szinte kivétel nélkül nagyon fiatalok. Az érintettek 91 százaléka 3 és 13 év közötti, míg 8 százalékuk 14 és 17 év közötti. Emellett csecsemőkről és totyogókról készült képek is keringenek a világhálón. A szexuális visszaéléseket 98 százalékban lányok ellen követik el. Földrajzi szempontból a tárhelyek elhelyezkedése erősen koncentrált. A legtöbb jogsértő tartalmat, az összes eset 36 százalékát, hollandiai szervereken találták meg.

A nemzetközi felderítésben az NMHH bejelentővonala is aktívan részt vesz. Az Internet Hotline tavaly több mint nyolcszáz bejelentést dolgozott fel. Ezek alapján 333, gyermekbántalmazást bemutató külföldi webcímet továbbítottak a nemzetközi ellenőrző rendszerbe, hogy azokat mielőbb eltávolíthassák. Ezzel egy időben a külföldi partnerszervezetektől 65 jelzés érkezett a magyar hatósághoz. Ezek a hazai szervereken elérhető illegális tartalmakra hívták fel a figyelmet.
Címlapkép: Getty Images
#NMHH #tech #internet #gyerek #kiberbűnözés #bűncselekmény #gyermekvédelem #szexuális zaklatás #gyermekek #kiberbiztonság #áldozatok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NAPTÁR
Tovább
2026. április 28. kedd
Valéria
18. hét
Április 28.
A halott és megrokkant dolgozók nemzetközi emléknapja
Április 28.
A munkahelyi biztonság és az egészségvédelem napja
Ajánlatunk
Tech legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Aktív bankügylet
A bank eszközeit érintő ügylet, ide sorolódik például a hitelezés, a faktorálás, a forfetírozás, a lízing vagy a garanciavállalás.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
