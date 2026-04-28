Dragomán György a könyvpiac egyik legnagyobb veszélyéről: megállíthatatlanul terjednek az AI-regények, súlyos kárt okoznak

Dragomán György író szerint a mesterséges intelligencia és a gépi fordítóprogramok használata észrevétlenül, de súlyosan roncsolja a nyelvet. Ez a folyamat különösen a kisebb nyelvekre jelent komoly veszélyt. Bár az MI által generált szövegek és regények megállíthatatlanul terjednek, a szerző úgy véli, az algoritmusok valójában nem tudnak beszélni, csupán utánozzák az embert. Az így született művek pedig feleslegesek, hiszen sosem érhetnek fel a világirodalom klasszikusaihoz.

A Dalszerző AI-viták című videós podcastsorozatának első részében a mesterséges intelligencia szerzői jogi és művészeti hatásairól Dragomán György – aki sci-fi szerzőként is régóta foglalkozik a témával – a jelenség aggasztó nyelvi következményeire hívta fel a figyelmet.

Rámutatott, hogy a nyelvi modellek az interneten tömegesen terjedő nyersfordításokkal jelentősen torzítják a szavak és a mondatok eredeti jelentését. Egy ismert nyelvészeti álláspontra reflektálva – amely szerint a nyelv önmagától nem tud romlani – kifejtette, hogy az emberek által használt fordítóprogramok mégis ezt eredményezik. Ennek következményeit a kisebb nyelvek esetében különösen súlyosnak látja.

Eközben a könyvpiacon egyre nagyobb teret nyernek a gép által generált szövegek. Míg tavaly még botrányt okozott, ha egy kötetben véletlenül benne maradtak a nyelvi modellnek szánt promptok, ma már sokan nyíltan vállalják a technológia használatát. A kiadók is reagálnak a jelenségre. A Hachette Book Group például nemrég visszavonta egy horrorregény kiadását, miután kiderült, hogy a szerző nagyban támaszkodott a mesterséges intelligenciára. Dragomán az efféle tartalomgyártással kapcsolatban élesen fogalmazott. Feltette a kérdést: miért gondolja bárki, hogy pusztán attól, hogy utasításokat ad egy szoftvernek, már íróvá is válik?

Sokan tartanak attól, mi történik majd, ha az MI gombnyomásra ontja magából a regényeket. Az író azonban erre csak annyit kérdez: "Már minden Faulknert olvastál?" Egy ember élete során nagyjából ötezer könyvet képes elolvasni, ami eleve szigorú válogatást igényel. Éppen ezért nem látja értelmét annak, hogy az emberiség kulturális öröksége helyett gép által generált köteteket válasszunk.

Bár a technológia folyamatosan fejlődik, Dragomán szerint a nyelvi modellek egyelőre nem tartanak ott, hogy valódi irodalmi értékkel bíró műveket alkossanak. A mindennapi életbe azonban már javában beépültek. Az író ezért biztos benne, hogy a diákok idén is használni fognak MI által kidolgozott érettségi tételeket.

