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A szifilisz egy spirocheta baktérium által okozott, nemi úton terjedő fertőzés
Egészség

Aggasztóan terjed ez a veszélyes betegség Magyarországon: már a legkisebbeket is fenyegeti

Pénzcentrum
2026. június 14. 17:04

A szifilisz napjainkban is komoly közegészségügyi veszélyt jelent, ráadásul a fertőzés egyre több újszülöttet is érint. A nemi úton terjedő, kezdetben gyakran tünetmentes vagy tünetszegény betegség kezeletlenül súlyos idegrendszeri szövődményeket és halvaszületést is okozhat, ezért a gyanús jelek korai felismerése és az azonnali szakorvosi vizsgálat elengedhetetlen.

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A fertőzés bármilyen típusú, óvszer nélküli intim érintkezéssel, így akár orális úton is átadható, ha a kórokozó közvetlenül a partner szervezetébe jut. Várkonyi Viktória bőrgyógyász-venerológus főorvos az InfoRádióban elmondta, hogy a vérbaj klinikai tünetei gyakran rejtve maradnak, vagy könnyen összetéveszthetők más betegségekkel. Szakmai alapszabály ugyanakkor, hogy ha a páciensnél megmagyarázhatatlan seb vagy váratlanul megjelenő, nem viszkető kiütés jelentkezik, mindenképpen indokolt a szifiliszszűrés elvégzése.

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A betegség klasszikus lefolyása szerint a fertőzést követő körülbelül harmadik héten egy fájdalmatlan, tömött alapú, gyorsan kisebesedő csomó alakul ki a behatolási kapunál, például a nemi szerveken, az ajkakon vagy a szájüregben. Ezt a jelenséget gyakran nyirokcsomó-megnagyobbodás is kíséri. Mivel a fekély nem fáj, nem viszket, és idővel magától is eltűnik, a betegek jelentős része nem fordul orvoshoz. A többhetes lappangási időszak után, a kilencedik hét környékén hirtelen, testszerte nem viszkető kiütések jelennek meg. Ezek a tünetek szintén elmúlnak, majd időről időre helyileg visszatérnek, miközben a fertőzött személy mindvégig terjesztheti a betegséget - írta meg az Infostart.

Amennyiben a betegséget nem ismerik fel és nem kezelik időben, a késői stádiumban visszafordíthatatlan központi idegrendszeri szövődmények alakulhatnak ki. A szakember hangsúlyozta, hogy a szellemi leépüléssel járó fázisban a beteget már a korábban hatásos gyógyszeres kezeléssel sem lehet teljesen meggyógyítani, csupán a folyamat előrehaladása lassítható.

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A gonorrhea és a szifilisz terjedése évtizedes rekordot döntött Európában. Aggasztóan nő az anyáról gyermekre átterjedő szifiliszes esetek száma is.

A korai felismerés különösen kritikus a várandós nők esetében. Míg 1978 és az 1990-es évek eleje-közepe között alig fordult elő veleszületett szifilisz Magyarországon, mára a betegség az egész országban elterjedt, és az újszülöttkori esetszámok rendkívüli módon megugrottak. A főorvos kiemelte, hogy 2024-ben már 41 ilyen esetet regisztráltak, ez a szám pedig 2025-re megduplázódott. Ha a fertőzés a terhesség alatt rejtve marad, az akár halvaszületéshez is vezethet.

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Időben felfedezve a szifilisz penicillinnel, vagy túlérzékenység esetén más antibiotikummal kiválóan gyógyítható. A fertőzés elsősorban a 19 és 50 év közötti, szexuálisan aktív korosztályt érinti, de egyre gyakoribb a 15 és 19 év közötti fiatalok körében, sőt esetenként 60 év felett is felbukkan. Várkonyi Viktória arra figyelmeztet, hogy rendkívül fontos a partnerek alaposabb megismerése, gyanús tünetek jelentkezésekor pedig el kell kerülni az otthoni öngyógyítást, és a lehető leghamarabb nemigyógyász szakorvoshoz kell fordulni.
Címlapkép: Getty Images
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