A magyar szőlőtermesztés jelenlegi legnagyobb ellensége nem az időjárás, hanem egy apró rovar által terjesztett gyilkos kór.
Aggasztóan terjed ez a veszélyes betegség Magyarországon: már a legkisebbeket is fenyegeti
A szifilisz napjainkban is komoly közegészségügyi veszélyt jelent, ráadásul a fertőzés egyre több újszülöttet is érint. A nemi úton terjedő, kezdetben gyakran tünetmentes vagy tünetszegény betegség kezeletlenül súlyos idegrendszeri szövődményeket és halvaszületést is okozhat, ezért a gyanús jelek korai felismerése és az azonnali szakorvosi vizsgálat elengedhetetlen.
A fertőzés bármilyen típusú, óvszer nélküli intim érintkezéssel, így akár orális úton is átadható, ha a kórokozó közvetlenül a partner szervezetébe jut. Várkonyi Viktória bőrgyógyász-venerológus főorvos az InfoRádióban elmondta, hogy a vérbaj klinikai tünetei gyakran rejtve maradnak, vagy könnyen összetéveszthetők más betegségekkel. Szakmai alapszabály ugyanakkor, hogy ha a páciensnél megmagyarázhatatlan seb vagy váratlanul megjelenő, nem viszkető kiütés jelentkezik, mindenképpen indokolt a szifiliszszűrés elvégzése.
A betegség klasszikus lefolyása szerint a fertőzést követő körülbelül harmadik héten egy fájdalmatlan, tömött alapú, gyorsan kisebesedő csomó alakul ki a behatolási kapunál, például a nemi szerveken, az ajkakon vagy a szájüregben. Ezt a jelenséget gyakran nyirokcsomó-megnagyobbodás is kíséri. Mivel a fekély nem fáj, nem viszket, és idővel magától is eltűnik, a betegek jelentős része nem fordul orvoshoz. A többhetes lappangási időszak után, a kilencedik hét környékén hirtelen, testszerte nem viszkető kiütések jelennek meg. Ezek a tünetek szintén elmúlnak, majd időről időre helyileg visszatérnek, miközben a fertőzött személy mindvégig terjesztheti a betegséget - írta meg az Infostart.
Amennyiben a betegséget nem ismerik fel és nem kezelik időben, a késői stádiumban visszafordíthatatlan központi idegrendszeri szövődmények alakulhatnak ki. A szakember hangsúlyozta, hogy a szellemi leépüléssel járó fázisban a beteget már a korábban hatásos gyógyszeres kezeléssel sem lehet teljesen meggyógyítani, csupán a folyamat előrehaladása lassítható.
A korai felismerés különösen kritikus a várandós nők esetében. Míg 1978 és az 1990-es évek eleje-közepe között alig fordult elő veleszületett szifilisz Magyarországon, mára a betegség az egész országban elterjedt, és az újszülöttkori esetszámok rendkívüli módon megugrottak. A főorvos kiemelte, hogy 2024-ben már 41 ilyen esetet regisztráltak, ez a szám pedig 2025-re megduplázódott. Ha a fertőzés a terhesség alatt rejtve marad, az akár halvaszületéshez is vezethet.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 63 632 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől a K&H Bank (THM 10,82%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Időben felfedezve a szifilisz penicillinnel, vagy túlérzékenység esetén más antibiotikummal kiválóan gyógyítható. A fertőzés elsősorban a 19 és 50 év közötti, szexuálisan aktív korosztályt érinti, de egyre gyakoribb a 15 és 19 év közötti fiatalok körében, sőt esetenként 60 év felett is felbukkan. Várkonyi Viktória arra figyelmeztet, hogy rendkívül fontos a partnerek alaposabb megismerése, gyanús tünetek jelentkezésekor pedig el kell kerülni az otthoni öngyógyítást, és a lehető leghamarabb nemigyógyász szakorvoshoz kell fordulni.
Súlyos, ami kiderült a boltban kapható szúnyogriasztókról: ezt mindenkinek tudnia kell a leggyakoribb hatóanyagokról
A nyári szúnyogszezonban sokan automatikusan nyúlnak a polcon található első rovarriasztó után, pedig nem mindegy, milyen hatóanyagú készítményt választunk.
Hazánkban a daganatos halálozások közel tíz százalékáért a fej-nyaki rákos megbetegedések felelősek a férfiaknál, de a nők érintettsége is folyamatosan növekszik.
Komoly problémára derült fény a kórházakban: ilyen állapotban vannak a klímák, több milliárd forint kell a javításukra
Több mint hárommilliárd forintos rendkívüli támogatást nyújt a kormány a kórházi klímaberendezések azonnali javítására és karbantartására.
Mérföldkő az öregedéskutatásban: megkezdődött a sejteket visszafiatalító génterápia első emberi kísérlete
A Nature beszámolója szerint a bostoni biotechnológiai vállalat olyan eljárást vizsgál, amelynek célja a károsodott sejtek fiatalosabb állapotba történő visszaállítása.
Sokan komoly hibát követnek el a gyógyszerek beszedésekor: ezek a népszerű italok lenullázhatják a kezelés hatását
Egyes lúgos ásvány- és gyógyvizek már néhány perc alatt meggyengíthetik a gyomornedv-ellenálló gyógyszerek védőbevonatát, ezért a készítmények így kevésbé hatékonyak lehetnek.
Az emberiség történetében egyedülálló módon 2030-ra a dél-koreai nők születéskor várható élettartama átlépheti a 90 éves határt.
Kiderült, mi áll a borzasztó alvási problémák hátterében: ezért riadnak fel sokan az éjszaka közepén - mutatjuk hogyan előzheted meg!
Amennyiben az alvásprobléma három hónapnál tovább áll fenn, haladéktalanul háziorvoshoz kell fordulni.
Ólomszennyezést mutattak ki a Budapesti Corvinus Egyetem Fővám téri főépületének ivóvizében, ezért a csapvíz fogyasztása jelenleg nem ajánlott.
Az országos fogyasztóvédelmi akció során összesen 413 mozgó vendéglátó egység, büfékocsi és food truck vizsgálatára került sor.
A kontaktlencse ma már több százezer magyar számára a mindennapok része, azonban a viselése nyáron nagyobb odafigyelést igényel.
Az új szóvivő 2018-ban, az első női mentőápolók egyikeként csatlakozott az Országos Mentőszolgálathoz.
Az AstraZeneca kísérleti, elhízás elleni tablettájával a betegek 26 hét alatt átlagosan 10,5 százalékos testtömegcsökkenést értek el.
Sokan természetesnek hiszik, pedig súlyos betegséget jelezhet: rengeteg magyar nem is foglalkozik ezzel a fájdalommal
Sok nő számára a menstruációs fájdalom, a rendszertelen ciklus vagy a hormonális panaszok a mindennapok részét jelentik.
Elképesztő, milyen vakcinát fejlesztett ki a Moderna: itt az áttörés, erre nagyon rég várt az emberiség!
A klinikai vizsgálat első fázisában a kutatók az immunválaszt, az optimális dózist, valamint a vakcina biztonságosságát elemzik.
Komoly kihívással néz szembe az új egészségügyi miniszter: így lépne fel a dohányzással és alkohollal szemben
Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a közelmúltban határozott fellépést ígért a dohányzás ellen.
Vádat emeltek a mentősök ellen Gálvölgyi János rosszullétének ügyében: eltiltást kér rájuk az ügyészség
Foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt vádat emelt az ügyészség az Országos Mentőszolgálat négy munkatársa ellen.
Egykor tabu volt, ma már több milliárd dolláros üzlet. De vajon merre tart a kannabisz legalizációja? És miért ennyire eltérőek a szabályok Európában? Mutatjuk!
A Covid-vakcina kevesebb mint egy év alatt elkészült, de a legtöbb oltóanyag története évtizedekben mérhető.
-
Rengeteg magyarnak könnyítheti meg az életét ez az új app: sokan nem is tudják, mennyit nyerhetnek vele
Egyetlen applikációban kezelhetők a különböző bankszámlák.
-
Forex kereskedés kezdőknek: hogyan működik a devizapiac? (x)
A devizapiac a globális pénzügyi rendszer egyik legnagyobb és leggyorsabban mozgó terepe. Megértése alapos felkészülést, kockázattudatosságot és fegyelmezett döntéshozatalt igényel.