Brutális ára lehet az amerikai techóriás új csodafegyverének: ezt tudjuk a készülő szuperlaptoppal kapcsolatban

Hosszas vonakodás után az Apple mégis piacra dobhatja első érintőképernyős laptopját. A legfrissebb kiszivárgott információk szerint a várhatóan MacBook Ultra néven érkező készüléket 2026 őszén mutathatják be, és OLED-kijelzővel szerelhetik fel.

A vállalat sokáig elzárkózott az érintőképernyős számítógépek gondolatától, azonban 2025 végén megjelentek az első pletykák a közelgő szemléletváltásról. Az értesülést először az Apple ügyeiben jól értesült elemző, Kuo Ming-csi szellőztette meg, majd 2026 márciusában a Bloomberg újságírója, Mark Gurman is hasonló információkról számolt be. Gurman forrásai szerint a hivatalos bemutatóra 2026 őszén kerülhet sor - közölte a HVG.

A napokban egy kínai szivárogtató, az Instant Digital néven futó profil is arról számolt be a Weibo közösségi oldalon, hogy a cégnél már javában fejlesztik az érintőképernyős modellt. Bár konkrét típusnevet nem említett, a korábbi híresztelések egybehangzóan a MacBook Ultra elnevezést valószínűsítik.

Bár a vállalat termékkínálatában jelenleg még nem szerepel ilyen laptop, az érintésalapú vezérlés nem teljesen idegen a Mac-felhasználók számára. A legújabb operációs rendszer, a macOS Golden Gate – azaz a macOS 27 – Sidecar funkciójának köszönhetően az iPad már most is használható a számítógép érintéssel vezérelhető másodlagos kijelzőjeként. Az érkező MacBook Ultra a várakozások szerint OLED-panellel debütál majd, az ára pedig várhatóan meghaladja majd a jelenlegi MacBook Pro modellekét.