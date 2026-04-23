Egy különleges, parókás agancsot viselő őzbakot ejtettek el április közepén Somogyban. A látvány még a rutinosabb szakembereket is meglepte.
Félmillió beteg orvosi titkai szivárogtak ki: Kínában landoltak az érzékeny adatok, óriási botrány lett belőle
Félmillió brit önkéntes egészségügyi adatait kínálták eladásra az Alibaba kínai webáruház platformján – jelentette be a brit kormány. Az adatok a világ egyik legjelentősebb orvosbiológiai adatbázisából, a UK Biobankból származnak - közölte a Sky News.
Ian Murray brit technológiai miniszter csütörtökön az alsóházban közölte, hogy a UK Biobank nevű jótékonysági szervezet tájékoztatta a kormányt az incidensről, miszerint több eladó is hirdeti a brit betegek érzékeny adatait az Alibaba e-kereskedelmi platformon. A miniszter elmondta, hogy a brit kormány azonnal kapcsolatba lépett a vállalattal. Tudomásuk szerint a három hirdetés eltávolítása előtt nem történt tényleges vásárlás.
Az eladásra kínált adatok között szerepelt a résztvevők neme, életkora, valamint születési éve és hónapja. Emellett a szocioökonómiai státuszukra, életmódbeli szokásaikra, mentális egészségi állapotukra, önbevalláson alapuló kórtörténetükre és kognitív funkcióikra vonatkozó információk is kiszivárogtak. A csomag tartalmazott továbbá biológiai mintákból származó hematológiai, biokémiai, metabolomikai és proteomikai mérési eredményeket is.
A Biobank közleménye szerint az adatok anonimizáltak voltak, vagyis nem tartalmaztak sem nevet, sem lakcímet, de még pontos születési dátumot vagy egészségügyi azonosítót sem. Murray ugyanakkor nem tudta százszázalékosan garantálni az érintettek azonosíthatatlanságát, bár hozzátette, hogy ehhez rendkívül fejlett módszerekre lenne szükség.
A UK Biobank 2006 és 2010 között toborzott félmillió, 40 és 69 év közötti önkéntest. A résztvevők részletes kérdőíveket töltöttek ki életmódjukról és kórtörténetükről. Fizikai vizsgálatokon vettek részt, valamint vér-, vizelet- és nyálmintát adtak. Az így létrejött adatbázist a demencia, a rákos megbetegedések és a Parkinson-kór kutatásában is kiemelkedő eredményekkel hasznosították.
Murray elmondta, hogy az adatokat korábban három kínai kutatóintézet töltötte le jogszerűen, tisztán kutatási célból. Az adatszivárgás pontos körülményeinek feltárása jelenleg is folyamatban van. A vizsgálat lezárultáig a három érintett intézmény hozzáférését azonnali hatállyal felfüggesztették.
Sir Rory Collins, a UK Biobank vezérigazgatója és vezető kutatója közölte, hogy az eset egyértelmű szerződésszegésnek minősül. Hangsúlyozta, hogy a brit és a kínai kormány támogatásával az Alibaba gyorsan eltávolította a hirdetéseket. Ezzel párhuzamosan az érintett intézmények és kutatók hozzáférését is felfüggesztették. A szervezet a történtek hatására egyúttal szigorította a saját biztonsági protokolljait.
Hatalmas bejelentés érkezett: két és fél év várakozás után rengeteg magyar beteg kap esélyt a gyógyulásra
2026. április 17-én az a hivatalos döntés, amely alapján 83 új hatóanyag és indikáció válik elérhetővé rendszerszerű társadalombiztosítási támogatással
Másfélmillió magyar földi pokláról derült ki az igazság: már két héttel hosszabb az allergiaszezon, mint korábban
A legfrissebb adatok alapján a nyír- és égerpollen okozta szezonális terhelés 15-20 százalékkal nőtt Dél-Angliában, Észak-Franciaországban, Németországban és Kelet-Európában.
Te is rendeltél ebből az ismert külföldi webshopból? Súlyos dolgok derültek ki a gyógyulást ígérő készítményekről
A gyanú szerint a most eljárás alá vont cégcsoport jogsértő módon, egészségre vonatkozó és gyógyhatást ígérő állításokkal hirdeti étrend-kiegészítőit.
Durván terjed a végzetes fertőzés Magyarországon: a légkondikból és a zuhanyzóból is támadhat a kórokozó
A klímaváltozás miatt egyre kedvezőbb feltételekre találó Legionella baktérium évről évre több súlyos tüdőgyulladást okoz Európában és Magyarországon.
A Müller arra kéri a vásárlókat, hogy semmiképp ne adjanak a termékből a gyermekeknek, hanem vigyék azt vissza valamelyik üzletükbe.
Csendes gyilkos tizedeli a magyar lakosságot: a legtöbben csak akkor veszik észre ezt a betegséget, amikor már túl késő
A májbetegségek különösen alattomosak, hiszen a szerv rendkívüli tartalékkapacitása miatt sokáig nem okoznak tüneteket.
A fekete himlő eltűnése is bizonyítja: egy jól működő oltási program akár egy halálos betegséget is teljesen felszámolhat.
Nagyon fontos bejelentést tett az egészségügyről a Tisza politikusa: ez lesz a legelső lépése miniszterként
Július 1-jéig, a Semmelweis-napra leszerelik a kórházi arcfelismerő rendszereket – jelentette be Hegedűs Zsolt leendő egészségügyi miniszter.
Meddig csúfítják még az utcákat a választási plakátok? Itt a szabály, amit minden pártnak be kell tartani
Még hetekig maradhatnak a kampányplakátok a köztereken, noha a választás már lezajlott.
Életmentő döntés született Magyarországon: ingyenesek lesznek a csúcsterápiák, de van egy hatalmas csavar a történetben
Egy friss belügyminiszteri rendelet megnyitja az utat a legkorszerűbb gyógyszerek – köztük az onkológiai, autoimmun és ritka betegségek elleni terápiák – állami finanszírozása előtt.
Újra zavartalan a vízszolgáltatás és a betegellátás a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház sürgősségi tömbjében.
Az európai szakmai vizsgálatok alapján alkalmazása már nem indokolt, ezért az NNGYK kivonta a forgalomból a Decaris nevű gyógyszert.
Félelmetes ütemben drágul ez a mindennapi orvosi termék: a háború miatt hamarosan óriási hiány is kialakulhat belőle
Az iráni háború miatt a gumikesztyűk alapanyagárai az egekbe szöktek, ezért a gyártók akár 40-50 százalékkal is emelték az áraikat.
Hiába a hangzatos kampányígéret: 83 új életmentő gyógyszertől estek el a súlyos betegek, hatalmas a csalódás
Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár még február végén, a Magyar Kórházszövetség konferenciáján tette meg a bejelentést
Veszélyes új "drog" terjed a magyar fiatalok között: szinte már mindenki zsebében ott lapulhat – drasztikus a hatása az egészségre
A digitális eszközök problémás használata, avagy a függőség mindig több tényező együttjárása nyomán alakul ki.
Recepthamisítással igényelt vissza csaknem 230 millió forintnyi társadalombiztosítási támogatást egy 54 éves gyógyszerész.
Működik az ősi trükk: így járnak fillérekért az ország népszerű gyógyfürdőibe az élelmes magyarok 2026-ban
A hazai fürdőkben létezik egy kevésbé ismert, de annál kedvezőbb lehetőség, a társadalombiztosítás által támogatott gyógyászati kezelések.
Semmit sem ér a népszerű étrendkiegészítő? Kiderült, mi történik valójában a lenyelt porokkal a gyomrunkban
Egészséges táplálkozás mellett a nincs szükség a kollagén külső pótlására, mert a szervezet elkészíti és fedezi a saját szükségletét.
