Elektronikus orvosi nyilvántartás a tabletta technológia, digitális egészségügyi és hálózati kapcsolat a modern jövő, orvos diagnosztizálja digitális betegnyilvántartás a virtuális, egészségügyi ellátás, futurisztikus, diagnosztizál
Egészség

Félmillió beteg orvosi titkai szivárogtak ki: Kínában landoltak az érzékeny adatok, óriási botrány lett belőle

Pénzcentrum
2026. április 23. 17:13

Félmillió brit önkéntes egészségügyi adatait kínálták eladásra az Alibaba kínai webáruház platformján – jelentette be a brit kormány. Az adatok a világ egyik legjelentősebb orvosbiológiai adatbázisából, a UK Biobankból származnak - közölte a Sky News.

Ian Murray brit technológiai miniszter csütörtökön az alsóházban közölte, hogy a UK Biobank nevű jótékonysági szervezet tájékoztatta a kormányt az incidensről, miszerint több eladó is hirdeti a brit betegek érzékeny adatait az Alibaba e-kereskedelmi platformon. A miniszter elmondta, hogy a brit kormány azonnal kapcsolatba lépett a vállalattal. Tudomásuk szerint a három hirdetés eltávolítása előtt nem történt tényleges vásárlás.

Az eladásra kínált adatok között szerepelt a résztvevők neme, életkora, valamint születési éve és hónapja. Emellett a szocioökonómiai státuszukra, életmódbeli szokásaikra, mentális egészségi állapotukra, önbevalláson alapuló kórtörténetükre és kognitív funkcióikra vonatkozó információk is kiszivárogtak. A csomag tartalmazott továbbá biológiai mintákból származó hematológiai, biokémiai, metabolomikai és proteomikai mérési eredményeket is.

A Biobank közleménye szerint az adatok anonimizáltak voltak, vagyis nem tartalmaztak sem nevet, sem lakcímet, de még pontos születési dátumot vagy egészségügyi azonosítót sem. Murray ugyanakkor nem tudta százszázalékosan garantálni az érintettek azonosíthatatlanságát, bár hozzátette, hogy ehhez rendkívül fejlett módszerekre lenne szükség.

A UK Biobank 2006 és 2010 között toborzott félmillió, 40 és 69 év közötti önkéntest. A résztvevők részletes kérdőíveket töltöttek ki életmódjukról és kórtörténetükről. Fizikai vizsgálatokon vettek részt, valamint vér-, vizelet- és nyálmintát adtak. Az így létrejött adatbázist a demencia, a rákos megbetegedések és a Parkinson-kór kutatásában is kiemelkedő eredményekkel hasznosították.

Murray elmondta, hogy az adatokat korábban három kínai kutatóintézet töltötte le jogszerűen, tisztán kutatási célból. Az adatszivárgás pontos körülményeinek feltárása jelenleg is folyamatban van. A vizsgálat lezárultáig a három érintett intézmény hozzáférését azonnali hatállyal felfüggesztették.

Sir Rory Collins, a UK Biobank vezérigazgatója és vezető kutatója közölte, hogy az eset egyértelmű szerződésszegésnek minősül. Hangsúlyozta, hogy a brit és a kínai kormány támogatásával az Alibaba gyorsan eltávolította a hirdetéseket. Ezzel párhuzamosan az érintett intézmények és kutatók hozzáférését is felfüggesztették. A szervezet a történtek hatására egyúttal szigorította a saját biztonsági protokolljait.
