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Tech

Lehalt a népszerű AI-platform: semmire nem válaszol a chatbot, a felhasználók kiakadtak

Pénzcentrum
2026. június 10. 12:47

A Google Gemini felhasználói világszerte fennakadásokat tapasztalnak: a chatbot sokaknál egyáltalán nem válaszol, vagy hibaüzenettel megszakítja a beszélgetéseket. A hibabejelentések száma rövid idő alatt megugrott, miközben a közösségi médiát is elárasztották a panaszok.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Széles körű fennakadások sújtják a Google mesterséges intelligencia-alapú chatbotját, a Geminit. A felhasználók világszerte arról számolnak be, hogy a szolgáltatás nem válaszol a kérdésekre, hibát jelez, vagy egyszerűen nem tölt be megfelelően.

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A problémákra utaló bejelentések száma rövid idő alatt meredeken emelkedett a Downdetector hibakövető oldalán.

Hiba a mátrixban. Forrás: Downdetector/Pénzcentrum.Hiba a mátrixban. Forrás: Downdetector/Pénzcentrum.

A szolgáltatás állapotát figyelő grafikon szerint az elmúlt órákban viszonylag alacsony szinten mozgott a panaszok száma, majd hirtelen jelentős kiugrás következett be, ami rendszerint valamilyen nagyobb technikai hiba vagy részleges leállás jele.

A közösségi médiában és különböző fórumokon egyre több felhasználó panaszkodik arra, hogy a Gemini nem képes válaszokat generálni, megszakad a kommunikáció a szerverekkel, vagy hibaüzenetet jelenít meg a rendszer. Többen arról számoltak be, hogy még az egyszerűbb lekérdezésekre sem érkezik válasz.

Egyelőre nem ismert, pontosan mi okozza a problémát, és a Google sem közölt még részletes tájékoztatást az esetleges háttérokokról. Az ilyen jellegű fennakadások mögött állhat szerveroldali hiba, frissítési probléma vagy a szokásosnál nagyobb terhelés is.

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A Gemini az egyik legnépszerűbb generatív mesterséges intelligencia-szolgáltatásnak számít, ezért egy esetleges globális leállás rövid idő alatt felhasználók millióit érintheti. Amíg a vállalat nem ad ki hivatalos tájékoztatást, a felhasználóknak valószínűleg várniuk kell a szolgáltatás helyreállítására.

A cikk megjelenésének időpontjában a hibabejelentések száma továbbra is emelkedett, ami arra utal, hogy a probléma még nem oldódott meg teljesen.
Címlapkép: Getty Images
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