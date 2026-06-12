Átfogó ellenőrzést indít az NKFH a forrólevegős sütők energiafogyasztásának és jogszabályi megfelelőségének vizsgálatára.
Hát ezért merül le olyan gyorsan a telefonunk akkumulátora: kiderült a trükk, amivel bármikor növelhető az üzemidő
Néhány egyszerű beállítás és tudatos telefonhasználati szokás – például a képernyő fényerejének szabályozása, a felesleges háttérfolyamatok leállítása és a helyes töltési rutin – segítségével nemcsak a mindennapi üzemidőt hosszabbíthatjuk meg jelentősen, hanem az akkumulátor élettartamát is megóvhatjuk a korai elhasználódástól - írja az aol.com.
A kijelző az egyik legnagyobb energiafogyasztó, ezért érdemes manuálisan csökkenteni a fényerőt, vagy bekapcsolni az automatikus fényerőszabályozást. A maximális fényerő egész napos használata ugyanis feleslegesen gyorsan meríti le a telefont.
Az OLED vagy AMOLED panellel szerelt készülékeknél a sötét mód használata rengeteg energiát takarít meg. Ezeknél a kijelzőknél a sötét képpontok sokkal kevesebb áramot fogyasztanak, ráadásul ez a beállítás a szemünket is kíméli.
Számos alkalmazás a háttérben is folyamatosan frissül és szinkronizál. Érdemes rendszeresen átnézni a beállításokat, és letiltani a nem feltétlenül szükséges applikációk háttérfolyamatait.
A beépített energiatakarékos funkciók jelentik az egyik legegyszerűbb megoldást. Aktiválásukkal a rendszer automatikusan korlátozza a háttérfolyamatokat és a vizuális effekteket az üzemidő növelése érdekében.
A GPS-alapú helymeghatározás rendkívül energiaigényes folyamat. Célszerű felülvizsgálni, hogy mely alkalmazások férnek hozzá a helyadatokhoz, és a jogosultságokat lehetőség szerint úgy korlátozni, hogy azok csak az adott app használata közben legyenek aktívak.
Az alkalmazások naprakészen tartása szintén kulcsfontosságú, mivel a frissítések gyakran tartalmaznak a szoftveres működést és az akkumulátorhasználatot optimalizáló javításokat.
A felesleges értesítések kikapcsolásával is sokat spórolhatunk. Minden bejövő értesítés felvillantja a kijelzőt, dolgoztatja a processzort, valamint hangot vagy rezgést ad ki. A kevésbé fontos alkalmazások némítása így nemcsak az akkumulátort kíméli, de a figyelmünket sem tereli el feleslegesen.
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A szélsőséges hőmérséklet a lítiumion-akkumulátorok egyik legnagyobb ellensége. A tűző napon vagy forró autóban hagyott készülék telepe tartósan károsodhat, miközben a nagy hideg átmeneti teljesítményromlást okoz.
Az olyan modern, ám energiaigényes kijelzőfunkciók mellőzése, mint a folyamatosan aktív képernyő (Always-On Display), az animált háttérképek vagy a 120 Hz-es képfrissítés szintén sokat segíthet. Ha fogytán az energia, érdemes átmenetileg kikapcsolni ezeket a szolgáltatásokat.
A modern akkumulátorok akkor működnek a leginkább hatékonyan, ha a töltöttségi szintjüket nagyjából 20 és 80 százalék között tartjuk. Ha rendszeresen megvárjuk, amíg a telefon teljesen lemerül és kikapcsol, azzal hosszú távon jelentősen felgyorsítjuk a telep elhasználódását.
Ezekkel az apró, tudatos módosításokkal naponta akár több órányi plusz üzemidőt is nyerhetünk, és gondoskodhatunk arról, hogy a készülékünk akkumulátora éveken át egészséges és megbízható maradjon.
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