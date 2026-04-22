Issy-les-Moulineaux, Franciaország - 2023. szeptember 09. : Microsoft tábla a franciaországi Issy-Les-Moulineaux-i székhely épületén.
Tech

Váratlant lépett a Microsoft: durván megvágta az árakat Magyarországon, de az apróbetűs rész miatt sokan nem fognak örülni

Pénzcentrum
2026. április 22. 18:08

Váratlan döntést hozott a Microsoft: két Xbox Game Pass előfizetési csomag árát is csökkentette. A lépés fél évvel egy korábbi, komoly áremelés után érkezett. Bár a változás sok játékosnak kedvezhet, közben fontos tartalmi módosítás is történt, ami jelentősen befolyásolhatja a szolgáltatás értékét, írja a 24.hu.

Fél évvel egy jelentős áremelés után a Microsoft ismét hozzányúlt az Xbox Game Pass előfizetési díjaihoz, ezúttal azonban lefelé módosítva az árakat. A változás két csomagot érint, és Magyarországon is azonnal érvénybe lépett.

Az Xbox Game Pass Ultimate havi díja 10 890 forintról 7090 forintra csökkent, míg a PC-s verzió 5990 forintról 5090 forintra módosult. A vállalat lépése meglepetésként érte a piacot, különösen annak fényében, hogy korábban jelentős drágítást hajtottak végre.

A Microsoft Xbox-üzletágának új vezetése nemrég már utalt arra, hogy a szolgáltatás árazása nem feltétlenül volt fenntartható a korábbi szinten. Ennek fényében az árcsökkentés egy tudatos irányváltásnak is tekinthető.

A változás azonban nem csak kedvező elemeket tartalmaz. A Microsoft döntése értelmében a Call of Duty-sorozat legújabb részei nem kerülnek be a megjelenés napján az előfizetéses szolgáltatásba, még az Ultimate csomag esetében sem. Ehelyett csak a megjelenés után jóval később, akár egy évvel később válnak elérhetővé.

Ez azt jelenti, hogy azoknak a játékosoknak, akik azonnal szeretnék játszani az aktuális Call of Duty-epizódot, továbbra is teljes árat kell fizetniük a játékért.

A többi csomag ára változatlan maradt: az Essential továbbra is 3590 forint, a Premium pedig 4990 forint havonta.

A mostani döntés jelentős fordulatnak számít a Microsoft stratégiájában, hiszen nem sokkal korábban még átfogó áremelés történt, amely több szolgáltatási elem szigorításával is járt. Az elemzők szerint a lépés mögött az is állhat, hogy egyes nagy címek – például a Call of Duty legutóbbi része – eladásai elmaradtak a várakozásoktól, részben az előfizetéses modell miatt.
Címlapkép: Getty Images
#tech #microsoft #ár #előfizetés #szolgáltatás #árcsökkenés #játékkonzol #xbox #játékok #konzolok #játékkonzolok #streaming szolgáltatás

