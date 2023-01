Kínos üzemzavar a Microsoftnál: leállt a levelező, a Minecraft, sok helyen nem működnek az X-boxok

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Szerdán a felhasználók világszerte nem tudtak hozzáférni az levelezőrendszerhez, a Teamshez, de különböző online játékoldalakat, mint például a Minecraft is érint a leállás, sőt, még az X-Boxokat is - számol be a Blikk.

Hatalmas üzemzavar van a Microsoftnál, a szoftverfejlesztő cég komoly technikai problémákkal küzd. Sok felhasználó Németországban, Indiában nem tud hozzáférni az Outlookhoz vagy a Teamshez, de különböző online játékoldalakat, mint például a Minecraft is érint a leállás, sőt, még az X-Boxokat is. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A Microsoft bejelentette, hogy a probléma megoldásán dolgoznak. A vállalat megerősítette, hogy a hálózati infrastruktúra világszerte megszakadt.

Címlapkép: Getty Images

