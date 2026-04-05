Tömeges leépítés jön egy hatalmas magyarországi gyárban: rengeteg ember repül a cégtől

Piaci okok miatt akár 150 saját, illetve legalább 50 kölcsönzött munkavállalójától is megválik a Siemens Energy a budapesti transzformátorgyárában. A csepeli üzemben indított, 30 százalékos költségmegtakarítást célzó programmal a cég az európai gazdaság lassulására és a fokozódó piaci versenyre reagál.

A jelenleg 520 főt foglalkoztató telephelyen a leépítés ütemezetten zajlik majd. A vállalat a döntést a közelmúlt nehézségeivel, az új versenytársak megjelenésével, valamint a riválisok kapacitásbővítése nyomán kialakult árcsökkenéssel indokolja - közölte a Telex.

A karcsúsítás célja az egyedi megrendelésre készülő transzformátorok gyártási hatékonyságának növelése. A cég szóvivője egyértelművé tette: a lépésnek nincs köze az európai szabályozási környezethez, Magyarország pedig továbbra is fontos bázis marad a vállalat számára.

A vezetőség igyekszik enyhíteni a létszámleépítés negatív hatásait. Ennek érdekében minden esetben megvizsgálják, hogy az érintett dolgozók áthelyezhetők-e a Siemens Energy magyarországi vállalatcsoportjának valamely másik egységébe.