Növekvő forgalomban emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a négynapos kereskedési héten
Tömeges leépítés jön egy hatalmas magyarországi gyárban: rengeteg ember repül a cégtől
Piaci okok miatt akár 150 saját, illetve legalább 50 kölcsönzött munkavállalójától is megválik a Siemens Energy a budapesti transzformátorgyárában. A csepeli üzemben indított, 30 százalékos költségmegtakarítást célzó programmal a cég az európai gazdaság lassulására és a fokozódó piaci versenyre reagál.
A jelenleg 520 főt foglalkoztató telephelyen a leépítés ütemezetten zajlik majd. A vállalat a döntést a közelmúlt nehézségeivel, az új versenytársak megjelenésével, valamint a riválisok kapacitásbővítése nyomán kialakult árcsökkenéssel indokolja - közölte a Telex.
A karcsúsítás célja az egyedi megrendelésre készülő transzformátorok gyártási hatékonyságának növelése. A cég szóvivője egyértelművé tette: a lépésnek nincs köze az európai szabályozási környezethez, Magyarország pedig továbbra is fontos bázis marad a vállalat számára.
A vezetőség igyekszik enyhíteni a létszámleépítés negatív hatásait. Ennek érdekében minden esetben megvizsgálják, hogy az érintett dolgozók áthelyezhetők-e a Siemens Energy magyarországi vállalatcsoportjának valamely másik egységébe.
Ennyi Orbán Viktor havi fizetése 2026-ban: mutatjuk, hogyan jön ki a bruttó 8 millió forint feletti összeg, és mekkora a magyar miniszterelnök vagyona idén.
Tízéves csúcsra ért egy kritikus magyar adat: eddig tartott a kegyelmi időszak, aggasztó fordulat következik
Tízéves csúcs közelébe emelkedett a magyar munkanélküliség 2026 elején, igaz, EU-s szinten ez még nem ad aggodalomra okot, de a trend ijesztő.
Ezzel a papírral keresi most degeszre magát rengeteg magyar dolgozó: évi sok millióval kapnak emiatt többet
A Varsovia Egyetem kutatása szerint hamar megtérülhet a tanulásba fektetett összeg a munkaerőpiacon.
A siker kulcsát egyre inkább az olyan puha készségek jelentik, mint a kommunikáció, az alkalmazkodóképesség és az empátia.
Rengeteg magyar dolgozónak jár fizetett távollét a választás idején: kevesen tudják, mit kell tenni érte
A 2026-os országgyűlési választások idején a munkáltatóknak kiemelt figyelmet kell fordítaniuk a választási feladatokat ellátó munkavállalóik munkavégzés alóli mentesülésére.
Kiszivárogtak a béradatok: egykori pincérek és tanárok visznek haza milliókat ebben a hazai szektorban
A junior informatikusok havi bruttó átlagfizetése jelenleg 833 ezer forint, míg a 2–4 éves tapasztalattal rendelkezők már átlagosan 1,05 millió forintot keresnek.
Kiderült a rejtett igazság a magyar minimálbérről: havi 800 ezer forintos bérszakadék tátong Európában
Melyik országok fizetik a legmagasabb és legalacsonyabb minimálbért? Hogyan helyezkedik el Magyarország a rangsorban? De miért árnyalja a képet a vásárlóerő? Megmutatjuk!
Ezzel a végzettséggel valóságos pokol most elhelyezkedni Magyarországon: szó szerint nincs erre szükségük a cégeknek
Egyes szakmákban gyors az elhelyezkedés, máshol hónapokig tart: egyre nagyobb a különbség a munkaerőpiacon.
Brutális szegénységi spirálba került százezernyi magyar 2026-ra: ha akarnának, sem tudnának legálisan dolgozni
Létezik itthon egy masszív tömeg, akik ugyan dolgoznának, szükség is lenne rájuk, mégsem jelennek meg a piacon
Kellemetlen hidegzuhany vár a magyar dolgozókra: a vállalatok kétharmada csendben lépte meg ezt a durva szigorítást
Szinte példátlan mértékű kompenzációs és bérstratégiai átalakításba kezdtek a magyarországi vállalatok 2026-ban
Döntött a kormány, komoly béremelés jön Magyarországon: kiderült, kiknek a fizetése nőhet akár 17 százalékkal is
Béremelés jön a víziközmű‑ágazatban: a kormány több mint 14 milliárd forintot biztosít arra, hogy a szolgáltatóknál 10–17 százalékkal emeljék a dolgozók bérét
Adó 1 százalék felajánlás 2026-ban: itt a lista a jogosultakról - Közel az adó 1% nyilatkozat benyújtási határidő
Adó 1% felajánlás 2026-ban: hol található az adó 1 százalék civil szervezetek listája, mennyi az adó 1%-a, hogyan lehet az adó 1%-át felajánlani és meddig...
Évek óta nem látott veszély fenyegeti a magyar dolgozókat: itt a 3 lépés, amivel elkerülheted az anyagi csődöt
Mit tehetnek azok, akik félnek a munkahelyük elvesztésétől, a jövedelemkieséstől? Szakértők nekik hoztak most három tippet.
A felmérés arra keresi a választ, hogy mivel töltik valójában a munkaidejüket a magyar dolgozók, és hogyan hat a robotizáció a különböző munkakörökre.
4,8 százalékos a hazai munkanélküliségi mutató, vagyis most összesen 231 ezer állástalan van az országban. Emellett 4,6 millióan dolgoznak.
Fizetés nélküli és fizetett szabadság kiadásának szabályai 2026-ban: ennyi nap jár életkor után, ezért járhat pótszabadság
Éves szabadság szabályok 2026-ban: mennyi fizetett és fizetés nélküli szabadság jár életkor szerint, hogyan működik a szabadság kiadása, és kinek jár pótszabadság?
Lassan végleg eltűnhet a többéves otthonmaradás modellje a gyermeket vállaló nőknél: ez áll a hátterében
A változás Magyarországon különösen látványos.
Nagyon jó pénzt fizetnek ebben a hazai slágerszektorban, mégis alig van jelentkező a munkahelyekre: mi lehet a gond?
A hazai gyógyszeripar a magyar gazdaság egyik legstabilabb és legmagasabb hozzáadott értéket biztosító stratégiai ágazata.