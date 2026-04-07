2026. április 7. kedd Herman
13 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
AI Mesterséges intelligencia technológia az adatelemzéshez, kutatáshoz, tervezéshez és a munka generálásához.
Tech

Brutális adót varrnának a cégek nyakába a techvezérek, ha emberek helyett gépeket alkalmaznak

Pénzcentrum
2026. április 7. 15:47

Az OpenAI egy új szakpolitikai dokumentumban arra sürgeti a kormányokat, hogy gondolják újra a gazdaság alapjait. Ez a munkavégzéstől kezdve a jövedelemszerzésen át egészen az adózásig mindent érint. A lépésre azért van szükség, mert a mesterséges intelligencia egyre mélyebben alakítja át a munkaerőpiacot és a társadalmi struktúrákat, jelentette az Euronews.

A hétfőn közzétett javaslatcsomag egyik legérdekesebb eleme egy állami vagyonalap létrehozása. Ez az alap minden állampolgár számára részesedést biztosítana a mesterséges intelligencia által generált gazdasági növekedésből. Az intézmény diverzifikált, hosszú távú eszközökbe fektetne be. A portfólióban az MI-fejlesztő vállalatok és a technológiát alkalmazó egyéb cégek is helyet kapnának, a megtermelt hozamot pedig közvetlenül az állampolgároknak fizetnék ki.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A dokumentum szerint a kormányoknak ösztönözniük kellene a vállalatokat a négynapos munkahét kísérleti bevezetésére, méghozzá fizetéscsökkentés nélkül. Ezzel a lépéssel osztanák el a mesterséges intelligencia alkalmazásából fakadó termelékenységnövekedés hasznát, és mérsékelnék a várható munkaerőpiaci sokkokat. Az elképzelés nem példa nélküli. Korábban az Nvidia vezérigazgatója, Jensen Huang, valamint a Zoom első embere, Eric Yuan is hasonló álláspontot fogalmazott meg.

Az OpenAI emellett az amerikai adórendszer gyökeres átalakítását is szorgalmazza. A javaslat szerint a hangsúlyt a munkát terhelő adókról a társasági adóra és a tőkejövedelmek megadóztatására kellene áthelyezni. Erre azért van szükség, mert az MI miatti munkahelymegszűnések drasztikusan csökkenthetik az szja- és járulékbevételeket, ami a teljes társadalombiztosítási rendszert veszélyezteti. A dokumentum felveti egy új adó bevezetésének lehetőségét is. Ezt a közterhet akkor vetnék ki a vállalatokra, ha azok emberi munkaerő helyett gépi megoldásokkal helyettesítik a dolgozókat.

A tervezet kitér a szociális ellátórendszer modernizálására is. A nyugdíjat és az egészségbiztosítást úgynevezett hordozható juttatási számlákhoz kötnék. Ezek a számlák a dolgozóhoz lennének rendelve, így munkahely- vagy iparágváltáskor, esetleg egy saját vállalkozás elindításakor is zökkenőmentesen követnék a munkavállalót.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A mesterségesintelligencia-iparág más vezető szereplői szintén rendszeresen figyelmeztetnek az új technológia társadalmi hatásaira. Sam Altman és Elon Musk például egyaránt a feltétel nélküli alapjövedelem bevezetése mellett érvel. Az Anthropic vezérigazgatója, Dario Amodei pedig egy januári esszéjében a szuperintelligens MI jelentette egzisztenciális veszélyekre hívta fel a figyelmet. Amodei határozott állami beavatkozást sürget. Javaslatai között szerepel a kulcstechnológiák, különösen a nagy nyelvi modellek betanításához elengedhetetlen félvezető chipek exportellenőrzésének szigorítása. Emellett olyan jogszabályok megalkotását is szorgalmazza, amelyek teljes átláthatóságra köteleznék az MI-fejlesztő cégeket.
Címlapkép: Getty Images
#tech #adó #gazdaság #munkaerőpiac #automatizáció #mesterséges intelligencia #ai #társadalombiztosítás #chip #openai

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
17:15
17:02
16:44
16:33
16:14
NAPTÁR
Tovább
2026. április 7. kedd
Herman
15. hét
Április 7.
A láthatatlan munka világnapja
Április 7.
Az egészség világnapja
Ajánlatunk
Tech legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Privatív kártya
Csak egy bizonyos helyen használható bankkártya. Általában a co-branded kártyák között vannak ilyenek (pl.: IKEA-kártya).

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
