2025. szeptember 22. hétfő Móric
25 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Ázsiai női hacker fekete maszkot visel a szerverteremben az internetes támadáshoz.
Tech

Komoly hackertámadás áldozata lett a népszerű lakáskiadó portál: százezrek adatait lophatták el

Pénzcentrum
2025. szeptember 22. 18:06

Súlyos biztonsági sérülékenységeket fedezett fel egy programozó az alberlet.hu oldalon, amelyek révén több mint 300 ezer felhasználó személyes adataihoz férhetett hozzá, és akár a böngészőjük felett is átvehette volna az irányítást.

A ColdUnwanted nevű programozó jelezte a Telexnek, hogy két komoly sérülékenységet talált az alberlet.hu oldalon: egy SQL Injection és egy cross-site scripting (XSS) támadási lehetőséget. Állítása szerint többször is értesítette erről az oldal üzemeltetőit, akik nem válaszoltak neki, de a hibákat kijavították.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az SQL Injection sérülékenység kihasználásával a programozó több mint 300 ezer felhasználó személyes adatait tudta megszerezni, köztük IP-címeket, felhasználóneveket, e-mail címeket, telefonszámokat, jelszavakat (elavult MD5 titkosítással), lakcímeket és hitelesítő tokeneket. Emellett hozzáfért egy tranzakciókat tartalmazó adatbázishoz is, amely a SimplePay és a szamlazz.hu API-kulcsait is tartalmazta, utóbbi esetében titkosítatlan jelszóval együtt.

A másik sérülékenység, az XSS lehetővé tette, hogy a programozó módosítsa az oldal megjelenését, felugró üzeneteket jelenítsen meg, és akár kártékony kódot is elhelyezzen a honlapon. Ezt a hibát a lakáshirdetések címében és a felhasználónevekben lehetett kihasználni.

Az alberlet.hu a Telex megkeresésére elismerte az incidenst, és közölte, hogy szakértői csapat bevonásával vizsgálják az esetet. A portál kérdései után, öt nappal később tájékoztatót tettek közzé a honlapon, amelyben "külső, rosszhiszemű cselekménynek" nevezték a történteket, és jelezték, hogy bejelentették az esetet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A programozó szerint az oldal üzemeltetői nem értesítették a felhasználókat az adatszivárgásról, amit az is alátámaszt, hogy több, a hashelt változatból visszafejtett jelszó hetekkel később is működött. Az alberlet.hu nem erősítette meg, hogy megkapta-e a programozó jelzéseit, de a sérülékenységeket a bejelentések után rendre kijavították.

Bár a konkrét sérülékenységeket már befoltozták, a programozó szerint az XSS védelmet még mindig meg lehet kerülni bizonyos módszerekkel. Emellett nem zárható ki, hogy mások is észrevehették és kihasználhatták a hibákat, így a felhasználók adatai továbbra is veszélyben lehetnek, különösen, ha ugyanazt a jelszót más oldalakon is használják.
Címlapkép: Getty Images
#tech #hacker #veszély #adatok #kibertámadás #adatlopás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:16
18:06
17:56
17:45
17:34
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 22.
Brutálisan emelkedik a kutyatartók "adója": ráfizethet az is, akinek macskája, más kisállata van
2025. szeptember 21.
Kész, vége! Pár éven belül eltűnhet a pálinka a hazai boltok polcairól
2025. szeptember 22.
Döbbenet, melyik a világ legjobb szállodája 2025-ben: nem hiszed el, mennyibe kerül egy éjszaka
2025. szeptember 22.
Érik a hagymakrach a magyar boltokban: hiába a jó termés, ez boríthat mindent
2025. szeptember 22.
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 22. hétfő
Móric
39. hét
Szeptember 22.
Európai autómentes nap
Szeptember 22.
Az orrszarvúak világnapja
Tech legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Ügyfélkapu használók, figyelem! 1 napon belül elveszhet a jelszavad, ha így jelentkezel be
2
2 hónapja
Így nyírja ki az emberiséget az AI: már látszik a vég, kódolva van a katasztrófa
3
2 hete
Neked is ilyen telefonod van? Megszólalt a gyártó: ha ezt nem végzed el rajta, mindened oda lehet
4
2 hónapja
Itt a megoldás a brutális energiaár-drágulásra? Sok magyar fellélegezhet, ha ez tényleg bejön
5
2 hónapja
Ezt az egy szót sose mond ki, ha ismeretlen számról hívnak: komoly bajt hozhat rád
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kamatveszteség
megtakarítási számlák esetében használatos kifejezés

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 22. 17:56
Kvíz: Te is olvastad Rejtő Jenő regényeit? Lássuk, mire emlékszel az ikonikus történetekből!
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 22. 16:02
Döbbenet, melyik a világ legjobb szállodája 2025-ben: nem hiszed el, mennyibe kerül egy éjszaka
Agrárszektor  |  2025. szeptember 22. 17:31
Egyre több magyar lépi ezt meg nyáron: tudhatnak valamit a jövőről?