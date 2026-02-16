Ezért dobhatja a kukába olyan gyorsan rengeteg magyar a telefonját: még mindig sokan benézik ezt

Az iPhone akkumulátor élettartamát jelentősen növelhetjük néhány egyszerű beállítás módosításával. Mutatjuk, mely funkciók fogyasztják feleslegesen az energiát, és hogyan kapcsolhatjuk ki őket - írja a gulfnews.com.

Ha úgy érzi, hogy a mobiltelefonjának akkumulátora a vártnál gyorsabban merül, nincs egyedül. Bár a lítium-ion akkumulátorok kapacitása természetes módon csökken az idő múlásával, a legtöbben tudtunkon kívül is gyorsítjuk ezt a folyamatot azzal, hogy olyan funkciókat hagyunk bekapcsolva, amelyekre valójában nincs szükségünk.

Mielőtt új telefon vásárlásán gondolkodna, érdemes ellenőrizni az akkumulátor állapotát a Beállítások menüben (a 80% feletti érték még elfogadható), majd kipróbálni az alábbi egyszerű módosításokat.

Fontos, hogy bár ezek az iOS (iPhone készülékekhez tartozó) rendszerekre vonatkoznak, ugyanezek, vagy ezekhez nagyon hasonló beállítások Androidos készülékeken is elérhetőek.

1. A képernyő fényerejének csökkentése

A kijelző az iPhone legnagyobb energiafogyasztója. A Beállítások > Kijelző és fényerő menüpontban, vagy a Vezérlőközpontban állíthatja alacsonyabbra a fényerőt, ami jelentős különbséget jelent az akkumulátor élettartamában.

2. Alacsony energiafogyasztás mód aktiválása

Ez a funkció csak az alapvető feladatokra összpontosít, kikapcsolva a háttérben futó tevékenységeket. Bár automatikusan bekapcsol 20% alatt, manuálisan is aktiválhatja a Beállítások > Akkumulátor menüpontban.

3. Billentyűzet rezgő visszajelzésének kikapcsolása

Az iOS 16 óta elérhető funkció, amely minden billentyűlenyomásnál enyhe rezgést biztosít, az Apple megerősítése szerint befolyásolhatja az akkumulátor élettartamát. A Beállítások > Hangok és rezgés > Billentyűzet visszajelzés menüpontban kapcsolhatja ki.

4. Mozgások és animációk csökkentése

Az iOS látványos animációi energiát fogyasztanak. A Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Mozgás menüpontban kapcsolhatja be a Mozgás csökkentése funkciót.

5. Háttér-frissítés kikapcsolása

Számos alkalmazás folyamatosan ellenőrzi a frissítéseket a háttérben, ami meríti az akkumulátort. A Beállítások > Általános > Háttér-frissítés menüpontban tilthatja le teljesen vagy alkalmazásonként.

EZ IS ÉRDEKELHET Rab Árpád: nem azért hosszabbítottuk meg az életünket, hogy hosszabb ideig várakozzunk a halálra "Nehéz megválaszolni, hogyan tudunk hosszú távon úgy együttműködni egy géppel, hogy közben megőrizzük a saját értékeinket" - állítja Rab Árpád jövőkutató, aki összességében mégis rendkívül optimista a technológiai fejlődéssel kapcsolatban.

6. Zárképernyő widgetek eltávolítása

A zárképernyőn lévő widgetek miatt az alkalmazások folyamatosan futnak a háttérben. Tartsa nyomva a zárképernyőt, majd válasszon egy widgetek nélküli profilt, vagy távolítsa el egyenként a widgeteket.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

7. Helymeghatározási szolgáltatások szabályozása

A GPS-követés gyorsan meríti az akkumulátort. A Beállítások > Adatvédelem és biztonság > Helymeghatározás menüpontban alkalmazásonként állíthatja be a hozzáférést.

8. Képernyőzár időzítésének beállítása

A Kijelző és fényerő > Automatikus zárolás menüpontban állíthatja be, mennyi idő után kapcsoljon ki a képernyő. Érdemes rövidebb időintervallumot választani.

9. Értesítések korlátozása

Minden képernyővilágítással járó értesítés energiát fogyaszt. A Beállítások > Értesítések menüpontban szabályozhatja, mely alkalmazások küldhetnek értesítéseket és hol jelenjenek meg.

10. Adaptív energiamód használata (iOS 26)

Az új iOS verzióban elérhető funkció automatikusan kezeli az akkumulátor beállításait, a használati szokások alapján szabályozva a teljesítményt.

11. Mindig bekapcsolt kijelző kikapcsolása

Az iPhone 14 Pro és újabb modellek esetében a Kijelző és fényerő > Mindig bekapcsolva menüpontban kapcsolhatja ki ezt a funkciót.

12. Vezeték nélküli szolgáltatások kikapcsolása

Ha nincs szüksége Wi-Fi-re, Bluetooth-ra vagy mobiladatra, kapcsolja ki ezeket a Vezérlőközpontban, vagy extrém esetben aktiválja a Repülőgép üzemmódot.