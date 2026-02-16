2026. február 16. hétfő Julianna, Lilla
0 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Isztambul, Törökország - 2016. január 14: A kezében egy vadonatúj Apple iPhone 6s, a képernyőn Chrome alkalmazással. A Chrome egy 2008 szeptemberében indított webböngésző szolgáltatás.
Tech

Ezért dobhatja a kukába olyan gyorsan rengeteg magyar a telefonját: még mindig sokan benézik ezt

Pénzcentrum
2026. február 16. 14:45

Az iPhone akkumulátor élettartamát jelentősen növelhetjük néhány egyszerű beállítás módosításával. Mutatjuk, mely funkciók fogyasztják feleslegesen az energiát, és hogyan kapcsolhatjuk ki őket - írja a gulfnews.com.

Ha úgy érzi, hogy a mobiltelefonjának akkumulátora a vártnál gyorsabban merül, nincs egyedül. Bár a lítium-ion akkumulátorok kapacitása természetes módon csökken az idő múlásával, a legtöbben tudtunkon kívül is gyorsítjuk ezt a folyamatot azzal, hogy olyan funkciókat hagyunk bekapcsolva, amelyekre valójában nincs szükségünk.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Mielőtt új telefon vásárlásán gondolkodna, érdemes ellenőrizni az akkumulátor állapotát a Beállítások menüben (a 80% feletti érték még elfogadható), majd kipróbálni az alábbi egyszerű módosításokat.

Fontos, hogy bár ezek az iOS (iPhone készülékekhez tartozó) rendszerekre vonatkoznak, ugyanezek, vagy ezekhez nagyon hasonló beállítások Androidos készülékeken is elérhetőek.

1. A képernyő fényerejének csökkentése

A kijelző az iPhone legnagyobb energiafogyasztója. A Beállítások > Kijelző és fényerő menüpontban, vagy a Vezérlőközpontban állíthatja alacsonyabbra a fényerőt, ami jelentős különbséget jelent az akkumulátor élettartamában.

2. Alacsony energiafogyasztás mód aktiválása

Ez a funkció csak az alapvető feladatokra összpontosít, kikapcsolva a háttérben futó tevékenységeket. Bár automatikusan bekapcsol 20% alatt, manuálisan is aktiválhatja a Beállítások > Akkumulátor menüpontban.

3. Billentyűzet rezgő visszajelzésének kikapcsolása

Az iOS 16 óta elérhető funkció, amely minden billentyűlenyomásnál enyhe rezgést biztosít, az Apple megerősítése szerint befolyásolhatja az akkumulátor élettartamát. A Beállítások > Hangok és rezgés > Billentyűzet visszajelzés menüpontban kapcsolhatja ki.

4. Mozgások és animációk csökkentése

Az iOS látványos animációi energiát fogyasztanak. A Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Mozgás menüpontban kapcsolhatja be a Mozgás csökkentése funkciót.

5. Háttér-frissítés kikapcsolása

Számos alkalmazás folyamatosan ellenőrzi a frissítéseket a háttérben, ami meríti az akkumulátort. A Beállítások > Általános > Háttér-frissítés menüpontban tilthatja le teljesen vagy alkalmazásonként.

Rab Árpád: nem azért hosszabbítottuk meg az életünket, hogy hosszabb ideig várakozzunk a halálra
EZ IS ÉRDEKELHET
Rab Árpád: nem azért hosszabbítottuk meg az életünket, hogy hosszabb ideig várakozzunk a halálra
"Nehéz megválaszolni, hogyan tudunk hosszú távon úgy együttműködni egy géppel, hogy közben megőrizzük a saját értékeinket" - állítja Rab Árpád jövőkutató, aki összességében mégis rendkívül optimista a technológiai fejlődéssel kapcsolatban.

6. Zárképernyő widgetek eltávolítása

A zárképernyőn lévő widgetek miatt az alkalmazások folyamatosan futnak a háttérben. Tartsa nyomva a zárképernyőt, majd válasszon egy widgetek nélküli profilt, vagy távolítsa el egyenként a widgeteket.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

7. Helymeghatározási szolgáltatások szabályozása

A GPS-követés gyorsan meríti az akkumulátort. A Beállítások > Adatvédelem és biztonság > Helymeghatározás menüpontban alkalmazásonként állíthatja be a hozzáférést.

8. Képernyőzár időzítésének beállítása

A Kijelző és fényerő > Automatikus zárolás menüpontban állíthatja be, mennyi idő után kapcsoljon ki a képernyő. Érdemes rövidebb időintervallumot választani.

9. Értesítések korlátozása

Minden képernyővilágítással járó értesítés energiát fogyaszt. A Beállítások > Értesítések menüpontban szabályozhatja, mely alkalmazások küldhetnek értesítéseket és hol jelenjenek meg.

10. Adaptív energiamód használata (iOS 26)

Az új iOS verzióban elérhető funkció automatikusan kezeli az akkumulátor beállításait, a használati szokások alapján szabályozva a teljesítményt.

11. Mindig bekapcsolt kijelző kikapcsolása

Az iPhone 14 Pro és újabb modellek esetében a Kijelző és fényerő > Mindig bekapcsolva menüpontban kapcsolhatja ki ezt a funkciót.

12. Vezeték nélküli szolgáltatások kikapcsolása

Ha nincs szüksége Wi-Fi-re, Bluetooth-ra vagy mobiladatra, kapcsolja ki ezeket a Vezérlőközpontban, vagy extrém esetben aktiválja a Repülőgép üzemmódot.
Címlapkép: Getty Images
#iphone #tech #mobiltelefon #akkumulátor #app #mobil #technológia #alkalmazás #energiafogyasztás #iphone hírek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:45
14:40
14:32
14:01
13:51
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 16.
Rab Árpád: nem azért hosszabbítottuk meg az életünket, hogy hosszabb ideig várakozzunk a halálra
2026. február 15.
Ez az igazi tragédia: évente több 10 ezer magyar kénytelen milliós adóssággal és kirekesztve kezdeni új életet
2026. február 16.
Döbbenet, mennyi áldozatot szednek a magyar halálutak: ez okozza a legtöbb tragédiát, Budapest már lépett
2026. február 16.
Rengeteg magyarnak engedhetik el a hiteltartozását 2026-ban: itt vannak a részletek, ezek a feltételei
2026. február 16.
Volt, aki egy százalékért adott milliókat, más a cég felét kérte: drámai fordulatok a Cápák között legújabb adásában
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 16. hétfő
Julianna, Lilla
8. hét
Ajánlatunk
Tech legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Elképesztően hiteles csalás terjed, rég láttunk ilyet: te is veszélyben vagy, ha Gmailt használsz
2
3 hete
Stumpf-Biró Balázs: mai életünk fenntarthatatlan, ha így megy tovább, a COVID idejének sokszorosára állhat le a világ
3
2 hónapja
Telekomos ügyfelek, vigyázat: egyetlen SMS-sel lenullázhatják a bankszámlát
4
2 hónapja
Itt a Yettel, Telekom, One karácsonyi ajándéka: minden ügyfél megkaphatja, rengeteget spórolhatnak
5
1 hete
Erről a pesti helyről alig tud valaki: ingyen megjavítanak bármit, amit a szerviz már kidobásra ítélt
PÉNZÜGYI KISOKOS
Elektronikus pénz
a kártya nem csak a birtokos azonosítását segíti, hanem adattárolója pénzösszeg információt is tartalmaz, amely kisebb összegű vásárlásoknál gyors, kényelmes fizetést tesz lehetővé.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 16. 13:30
Ki nem találod, ezen a szakon tanul tovább a második magyar űrhajós, Kapu Tibor: ez ám a sztárszakma!
Pénzcentrum  |  2026. február 16. 13:06
Döbbenet, mennyi áldozatot szednek a magyar halálutak: ez okozza a legtöbb tragédiát, Budapest már lépett
Agrárszektor  |  2026. február 16. 14:34
Ne tedd el a hólapátot, indul a havazás: mutatjuk, hol, hány centi eshet