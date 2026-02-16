2026. február 16. hétfő Julianna, Lilla
-2 °C Budapest
Toronto, Canada - February 22, 2025: AI virtual assistant apps on a smartphone - DeepSeek, xAI Grok, and OpenAI ChatGPT.
Tech

Megelégelte a kormány az AI chatbotok ámokfutását: döntöttek, hamarosan jöhet a betiltás

Pénzcentrum
2026. február 16. 15:15

Az Egyesült Királyság szigorú intézkedéseket vezet be a gyermekeket veszélyeztető mesterséges intelligencia chatbotok ellen, akár a szolgáltatások teljes blokkolásával is fenyegetve a szabályszegőket - írja a The Guardian.

Keir Starmer brit miniszterelnök hétfőn jelenti be azokat a törvénymódosításokat az Egyesült Királyságban, amelyek súlyos bírságokat helyeznek kilátásba az olyan AI chatbotok fejlesztői számára, amelyek gyermekeket veszélyeztetnek. A kormány célja egy jogi kiskapu bezárása, amely kötelezné az összes AI chatbot szolgáltatót az Online Safety Act (Online Biztonsági Törvény) illegális tartalomra vonatkozó előírásainak betartására.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A lépés részben annak köszönhető, hogy Elon Musk X platformja a közfelháborodás hatására leállította Grok AI eszközét az Egyesült Királyságban, miután kiderült, hogy az valós személyekről készített szexualizált képeket. Mivel egyre több gyermek használ chatbotokat házi feladatokhoz vagy mentális támogatáshoz, a kormány gyors intézkedést ígér.

A miniszterelnök emellett felgyorsítaná a gyermekek közösségi média használatára vonatkozó új korlátozások bevezetését is, amennyiben a képviselők elfogadják azokat egy nyilvános konzultációt követően, amely akár a 16 év alattiak teljes tiltását is eredményezheti. A változtatások már a nyár folyamán életbe léphetnek.

Az Ofcom online szabályozó hatóság korábban elismerte, hogy nem rendelkezik megfelelő jogkörrel a Grok elleni fellépéshez, mivel a chatbot által létrehozott képek és videók nem tartoznak a jelenlegi törvények hatálya alá, hacsak nem minősülnek pornográfiának. Az AI chatbotok Online Safety Act hatálya alá vonása akár heteken belül megtörténhet.

A törvényt megszegő vállalatok a globális bevételük akár 10%-át kitevő büntetéssel szembesülhetnek, és a szabályozók bírósághoz fordulhatnak a szolgáltatásaik egyesült királyságbeli blokkolásáért. A kormány által bezárni kívánt kiskapu jelenleg lehetővé teszi, hogy a chatbotok önkárosításra buzdító vagy akár gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló anyagokat hozzanak létre szankciók nélkül.

Az utóbbi időben több ország is komoly, onlinte teret érintő szabályozásokat vezetett be az. Ausztráliában és Csehországban a közösségi média felületek 16 éves kor alattiak számára történő betiltását lépte meg a kormány, Olaszországban és Franciaországban pedig Magyarországhoz hasonlóan a mobiltelefonok iskolai betiltása mellett döntöttek. 
Címlapkép: Getty Images
#tech #internet #kormány #törvény #szabályozás #gyermekvédelem #egyesült királyság #közösségi média #mesterséges intelligencia #ai #kiberbiztonság

