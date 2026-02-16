Mielőtt új telefon vásárlásán gondolkodna, érdemes ellenőrizni az akkumulátor állapotát a Beállítások menüben.
Megelégelte a kormány az AI chatbotok ámokfutását: döntöttek, hamarosan jöhet a betiltás
Az Egyesült Királyság szigorú intézkedéseket vezet be a gyermekeket veszélyeztető mesterséges intelligencia chatbotok ellen, akár a szolgáltatások teljes blokkolásával is fenyegetve a szabályszegőket - írja a The Guardian.
Keir Starmer brit miniszterelnök hétfőn jelenti be azokat a törvénymódosításokat az Egyesült Királyságban, amelyek súlyos bírságokat helyeznek kilátásba az olyan AI chatbotok fejlesztői számára, amelyek gyermekeket veszélyeztetnek. A kormány célja egy jogi kiskapu bezárása, amely kötelezné az összes AI chatbot szolgáltatót az Online Safety Act (Online Biztonsági Törvény) illegális tartalomra vonatkozó előírásainak betartására.
A lépés részben annak köszönhető, hogy Elon Musk X platformja a közfelháborodás hatására leállította Grok AI eszközét az Egyesült Királyságban, miután kiderült, hogy az valós személyekről készített szexualizált képeket. Mivel egyre több gyermek használ chatbotokat házi feladatokhoz vagy mentális támogatáshoz, a kormány gyors intézkedést ígér.
A miniszterelnök emellett felgyorsítaná a gyermekek közösségi média használatára vonatkozó új korlátozások bevezetését is, amennyiben a képviselők elfogadják azokat egy nyilvános konzultációt követően, amely akár a 16 év alattiak teljes tiltását is eredményezheti. A változtatások már a nyár folyamán életbe léphetnek.
Az Ofcom online szabályozó hatóság korábban elismerte, hogy nem rendelkezik megfelelő jogkörrel a Grok elleni fellépéshez, mivel a chatbot által létrehozott képek és videók nem tartoznak a jelenlegi törvények hatálya alá, hacsak nem minősülnek pornográfiának. Az AI chatbotok Online Safety Act hatálya alá vonása akár heteken belül megtörténhet.
A törvényt megszegő vállalatok a globális bevételük akár 10%-át kitevő büntetéssel szembesülhetnek, és a szabályozók bírósághoz fordulhatnak a szolgáltatásaik egyesült királyságbeli blokkolásáért. A kormány által bezárni kívánt kiskapu jelenleg lehetővé teszi, hogy a chatbotok önkárosításra buzdító vagy akár gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló anyagokat hozzanak létre szankciók nélkül.
Az utóbbi időben több ország is komoly, onlinte teret érintő szabályozásokat vezetett be az. Ausztráliában és Csehországban a közösségi média felületek 16 éves kor alattiak számára történő betiltását lépte meg a kormány, Olaszországban és Franciaországban pedig Magyarországhoz hasonlóan a mobiltelefonok iskolai betiltása mellett döntöttek.
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén
"Nehéz megválaszolni, hogyan tudunk hosszú távon úgy együttműködni egy géppel, hogy közben megőrizzük a saját értékeinket" - állítja Rab Árpád jövőkutató, aki összességében mégis rendkívül...
Akár a globális éves árbevétel 6 százalékáig terjedő bírságot is kiszabhatnak, ha nem változtat a platform.
Stratégiai együttműködés keretében a Yettel az év második felétől vezetékes internetszolgáltatást indít a 4iG tulajdonában lévő 2Connect nagykereskedelmi hálózatán.
Meglepő, ami kiderült az április 12-i választásokról: csak saját magát hibáztathatja rengeteg magyar, hogy ez így alakult?
Magyarország helyzetét az európai digitális átállásban vegyes kép jellemzi.
Bejelentette a Microsoft: rengeteg Windows-tulaj kap ajándékot, igényelni se kell, automatikusan jár
A hat sebezhetőség közül három nyilvánosan is ismert volt, ami azt jelenti, hogy már létezhetnek hozzájuk kapcsolódó támadási módszerek az interneten.
Meglepő lépésre készül a Chat GPT: minden megváltozhat, amit eddig a mesterséges intelligenciáról tudtunk
A rendszer a beszélgetések témája, a korábbi csevegések és a felhasználó hirdetésekkel kapcsolatos interakciói alapján választja ki.
Jelentős újítással bővült a Digitális Állampolgár szolgáltatás: a felhasználók mostantól számítógépről vagy laptopról is elindíthatják a digitális aláírási folyamatot.
Egyre gyakoribbak a durva árvizek Magyarországon: meglepő felfedezést tettek magyar kutatók - ez lehet az oka
Miközben a folyók lassan, de kitartóan változnak, ugyanaz a mérnöki beavatkozás eltérő következményekkel járhat különböző medertípusokon.
A csalók egyre gyakrabban vetik be a mesterséges intelligenciát, hogy hitelesebbnek tűnjenek, ami megnehezíti az online átverések felismerését
Elképesztő dologra jöttek rá magyar kutatók: rengeteg ember egészsége lehet most veszélyben - ez az oka
A kutatók fontos különbséget azonosítottak a meleg és a hideg időjárás hatásmechanizmusa között.
A hatóság vagyonvisszaszerzés keretében lefoglalta a csalók autóját, majd gyanúsítottként hallgatta ki a 39 és 19 éves elkövetőket.
A kormány fontolóra vette, hogy teljesen megtiltsa a közösségi média használatát a 15 év alattiaknak.
A hónap végére pedig akár tízezrek is elfolyhatnak a számlánkról úgy, hogy már azt sem tudjuk, pontosan mire fizetünk.
Erről a pesti helyről alig tud valaki: ingyen megjavítanak bármit, amit a szerviz már kidobásra ítélt
Létezik Budapesten egy műhely, ahol még hisznek abban, hogy ami elromlott, azt érdemes megmenteni.
Teszten a legnagyobb márkák beépíthető sütői: ezek a legjobbak 2026-ban, velük nem lehet mellényúlni
A teszteredmények azt mutatják, hogy óriási különbségek vannak abban, hogy a sütők mennyire sütnek egyenletesen, vagy éppen mennyire megbízhatóan melegítenek.
A valós idejű, folyamatos hanginterakció olyan gördülékeny párbeszédet tesz lehetővé, amit szöveges formában nehéz elérni.
A Nintendo Switch a vállalat történetének legkelendőbb konzolja lett: a 2017-es megjelenése óta már több mint 155 millió darabot adtak el belőle.
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén