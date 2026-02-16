Megelégelte a kormány az AI chatbotok ámokfutását: döntöttek, hamarosan jöhet a betiltás

Az Egyesült Királyság szigorú intézkedéseket vezet be a gyermekeket veszélyeztető mesterséges intelligencia chatbotok ellen, akár a szolgáltatások teljes blokkolásával is fenyegetve a szabályszegőket - írja a The Guardian.

Keir Starmer brit miniszterelnök hétfőn jelenti be azokat a törvénymódosításokat az Egyesült Királyságban, amelyek súlyos bírságokat helyeznek kilátásba az olyan AI chatbotok fejlesztői számára, amelyek gyermekeket veszélyeztetnek. A kormány célja egy jogi kiskapu bezárása, amely kötelezné az összes AI chatbot szolgáltatót az Online Safety Act (Online Biztonsági Törvény) illegális tartalomra vonatkozó előírásainak betartására.

A lépés részben annak köszönhető, hogy Elon Musk X platformja a közfelháborodás hatására leállította Grok AI eszközét az Egyesült Királyságban, miután kiderült, hogy az valós személyekről készített szexualizált képeket. Mivel egyre több gyermek használ chatbotokat házi feladatokhoz vagy mentális támogatáshoz, a kormány gyors intézkedést ígér.

EZ IS ÉRDEKELHET Rab Árpád: nem azért hosszabbítottuk meg az életünket, hogy hosszabb ideig várakozzunk a halálra "Nehéz megválaszolni, hogyan tudunk hosszú távon úgy együttműködni egy géppel, hogy közben megőrizzük a saját értékeinket" - állítja Rab Árpád jövőkutató, aki összességében mégis rendkívül optimista a technológiai fejlődéssel kapcsolatban.

A miniszterelnök emellett felgyorsítaná a gyermekek közösségi média használatára vonatkozó új korlátozások bevezetését is, amennyiben a képviselők elfogadják azokat egy nyilvános konzultációt követően, amely akár a 16 év alattiak teljes tiltását is eredményezheti. A változtatások már a nyár folyamán életbe léphetnek.

Az Ofcom online szabályozó hatóság korábban elismerte, hogy nem rendelkezik megfelelő jogkörrel a Grok elleni fellépéshez, mivel a chatbot által létrehozott képek és videók nem tartoznak a jelenlegi törvények hatálya alá, hacsak nem minősülnek pornográfiának. Az AI chatbotok Online Safety Act hatálya alá vonása akár heteken belül megtörténhet.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A törvényt megszegő vállalatok a globális bevételük akár 10%-át kitevő büntetéssel szembesülhetnek, és a szabályozók bírósághoz fordulhatnak a szolgáltatásaik egyesült királyságbeli blokkolásáért. A kormány által bezárni kívánt kiskapu jelenleg lehetővé teszi, hogy a chatbotok önkárosításra buzdító vagy akár gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló anyagokat hozzanak létre szankciók nélkül.

Az utóbbi időben több ország is komoly, onlinte teret érintő szabályozásokat vezetett be az. Ausztráliában és Csehországban a közösségi média felületek 16 éves kor alattiak számára történő betiltását lépte meg a kormány, Olaszországban és Franciaországban pedig Magyarországhoz hasonlóan a mobiltelefonok iskolai betiltása mellett döntöttek.