Már csak éjfélig igényelhetik a közszférában dolgozók meglévő lakáshitelük 1 millió forintos elengedést.
Az okostelefonok korszakának vége! Kiderült, mi jön helyette: mindenki meglepődött
Az OpenAI globális ügyekért felelős vezetője a davosi Világgazdasági Fórumon bejelentette: a mesterségesintelligencia‑cég akár már 2026 végén bemutathatja régóta fejlesztett hardvereszközét, amelyen a korábbi Apple‑tervező Jony Ive csapatával dolgozik közösen.
Hónapok óta tartják magukat azok a találgatások, hogy az eddig kizárólag szoftverfejlesztéssel foglalkozó OpenAI fizikai termékkel is megjelenik a piacon. A projekt részletei azonban mindeddig homályban maradtak, noha a cégvezetés többször is utalt arra, hogy dolgoznak egy hardveres megoldáson. Az egyetlen kézzelfogható lépés az volt, amikor az OpenAI tavaly májusban megvásárolta Jony Ive io nevű vállalatát, ezzel hivatalosan is házon belülre hozva a fejlesztést - tudósított a HVG.
Sam Altman vezérigazgató november elején még úgy fogalmazott, hogy nagyjából két éven belül várható a termék megjelenése. A technológiai iparban az ilyen időtáv általában a legoptimistább forgatókönyvet jelenti, amelyhez gyakran további csúszások társulnak. Chris Lehane davosi kijelentése ezért különösen figyelemre méltó: ő már 2026 végére teszi a bemutató időpontját, ami jóval ambiciózusabb határidő annál, mint amire korábban számítani lehetett.
Az Axios beszámolója szerint Lehane kifejezetten optimistán értékelte a projekt előrehaladását a Világgazdasági Fórumon. Ez egybecseng azokkal a korábbi pletykákkal, amelyek szerint az OpenAI hardverének premierje 2026 szeptemberében is megtörténhet.
Az eszköz pontos jellegéről továbbra is alig szivárgott ki információ. A Smart Pikachu nevű kínai forrás úgy tudja, hogy
az OpenAI olyan piaci szegmenst célozna meg, amelyet jelenleg az Apple AirPods ural.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A Foxconnból kiszivárgott értesülések szerint egy Sweetpea kódnevű termékről van szó, amely egy Gumdrop elnevezésű projekten belül készül. Az állítólagos leírás alapján mindkét fülhöz tartozna egy-egy egység, ezeket pedig egy fogselymes doboz méretéhez hasonló tokban lehetne tárolni.
A források szerint nem ez lenne az egyetlen hardver, amelyen az OpenAI dolgozik. Egy második készülék is fejlesztés alatt állhat, amelyet kifejezetten otthoni használatra szánnának, formájában pedig egy tollra emlékeztetne. Ennek piaci bevezetését azonban csak 2028-ra várják.
Az elkövetkező hónapokban érdemes lesz kiemelt figyelemmel követni az OpenAI kommunikációját. Ha valóban tartani akarják a 2026-ra kitűzött bemutatót, várhatóan hamarosan jóval konkrétabb részletek is napvilágra kerülnek a készülő eszközről.
Hatalmas gazdasági lehetőség rejlik ebben a dologban: amelyik ország időben belevág, durván meggazdagodhat
Manapság egyre gyakrabban hallani az "űrbányászatról", mint potenciálisan jövedelmező üzleti vállalkozásról.
Bár a Google hatékonyan szűri a spam és csaló leveleket, a védelem nem tökéletes.
Érik a tudományos forradalom Magyarországon: elképesztő AI-megoldásokkal rukkoltak elő magyar kutatók
A HUN-REN célja egy olyan AI-ra felkészült kutatási környezet kialakítása a teljes hálózatban, amely átlátható, elszámoltatható, és valóban támogatja a kutatási folyamatokat.
A magyar választás eredményére is komoly összegekkel fogadtak ezen a portálon - most betiltották itthon
A nemzetközi előrejelzési platformon naponta több milliárd dollár értékben fogadnak a felhasználók különböző események kimenetelére.
A YouTube új szülői felügyeleti funkciókat vezet be, amelyek lehetővé teszik a Shorts-videók napi időlimitjének beállítását, akár teljes tiltását is.
Sőt! ez a lehetőség 2026-ban már a szülőknek is rendelkezésre áll, csak kérni kell.
A TikTok új, mesterséges intelligencián alapuló életkor-azonosító technológiát vezet be Európában, hogy hatékonyabban kiszűrje a 13 év alatti felhasználókat.
Ausztráliában egy hónap alatt közel 4,7 millió, 16 év alattiakhoz köthető közösségimédia-profilt töröltek.
A Spotify csütörtökön közölte, hogy egy dollárral, 12,99 dollárra emeli a prémium előfizetés havi díját.
Miután a ChatGPT 2022-es megjelenése új irányt szabott a mesterséges intelligencia fejlesztésének, az Amazon 2025-ben végre elindította az Alexa+ szolgáltatást.
Figyelmeztetést adott ki a Windows: azonnal frissíteni kell a rendszert, több biztonsági rést is támadnak most a hackerek
A januári frissítőcsomag összesen 114 sebezhetőség javítását tartalmazza
A telefonos csalások az egyik leggyakoribb pénzügyi visszaélési formát jelentik.
17,5 millió felhasználó adatai jelentek meg a dark weben a Malwarebytes szerint, miközben az Instagram tagadja az incidenst.
Soha nem áramlott még ennyi tőke egyetlen, ennyire korai fázisban lévő technológiába, miközben a várakozások sokszor megelőzik a kézzelfogható eredményeket.
A Samsung memóriarészlege egyetlen negyedév alatt 34%-ot nőtt, miközben a cég már a telefonok árának emelését készíti elő.
Rekordot döntött az internetforgalom az idei ünnepi szezonban az egyik szolgáltató adatai szerint.
Újra vörös kódot hirdetett az Apple: ha iPhone-od van, szörnyű veszélyben vagy most a hackerek miatt
Eredetileg azt várták a felhasználók, hogy az iOS 18-at használók számára is elérhetővé válik egy biztonsági frissítés.
Ha erről a számról kapsz SMS-t, kezdj gyanakodni: a Yettel nevével élnek vissza a csalók, így nyúlják le a pénzed
Egy újabb, megtévesztő SMS-kampány terjed a magyar mobilhasználók körében.