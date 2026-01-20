2026. január 20. kedd Fábián, Sebestyén
-5 °C Budapest
Közelkép egy okostelefonozó tinédzserről, aki online tölti az idejét, az ágyon fekszik és a mobiltelefon képernyőjét nézi. Gadgetek és tinédzserek mentális egészsége, cyberbullying
Tech

Az okostelefonok korszakának vége! Kiderült, mi jön helyette: mindenki meglepődött

Pénzcentrum
2026. január 20. 15:34

Az OpenAI globális ügyekért felelős vezetője a davosi Világgazdasági Fórumon bejelentette: a mesterségesintelligencia‑cég akár már 2026 végén bemutathatja régóta fejlesztett hardvereszközét, amelyen a korábbi Apple‑tervező Jony Ive csapatával dolgozik közösen.

Hónapok óta tartják magukat azok a találgatások, hogy az eddig kizárólag szoftverfejlesztéssel foglalkozó OpenAI fizikai termékkel is megjelenik a piacon. A projekt részletei azonban mindeddig homályban maradtak, noha a cégvezetés többször is utalt arra, hogy dolgoznak egy hardveres megoldáson. Az egyetlen kézzelfogható lépés az volt, amikor az OpenAI tavaly májusban megvásárolta Jony Ive io nevű vállalatát, ezzel hivatalosan is házon belülre hozva a fejlesztést - tudósított a HVG.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Sam Altman vezérigazgató november elején még úgy fogalmazott, hogy nagyjából két éven belül várható a termék megjelenése. A technológiai iparban az ilyen időtáv általában a legoptimistább forgatókönyvet jelenti, amelyhez gyakran további csúszások társulnak. Chris Lehane davosi kijelentése ezért különösen figyelemre méltó: ő már 2026 végére teszi a bemutató időpontját, ami jóval ambiciózusabb határidő annál, mint amire korábban számítani lehetett.

Az Axios beszámolója szerint Lehane kifejezetten optimistán értékelte a projekt előrehaladását a Világgazdasági Fórumon. Ez egybecseng azokkal a korábbi pletykákkal, amelyek szerint az OpenAI hardverének premierje 2026 szeptemberében is megtörténhet.

Az eszköz pontos jellegéről továbbra is alig szivárgott ki információ. A Smart Pikachu nevű kínai forrás úgy tudja, hogy

az OpenAI olyan piaci szegmenst célozna meg, amelyet jelenleg az Apple AirPods ural.

A Foxconnból kiszivárgott értesülések szerint egy Sweetpea kódnevű termékről van szó, amely egy Gumdrop elnevezésű projekten belül készül. Az állítólagos leírás alapján mindkét fülhöz tartozna egy-egy egység, ezeket pedig egy fogselymes doboz méretéhez hasonló tokban lehetne tárolni.

A források szerint nem ez lenne az egyetlen hardver, amelyen az OpenAI dolgozik. Egy második készülék is fejlesztés alatt állhat, amelyet kifejezetten otthoni használatra szánnának, formájában pedig egy tollra emlékeztetne. Ennek piaci bevezetését azonban csak 2028-ra várják.

Az elkövetkező hónapokban érdemes lesz kiemelt figyelemmel követni az OpenAI kommunikációját. Ha valóban tartani akarják a 2026-ra kitűzött bemutatót, várhatóan hamarosan jóval konkrétabb részletek is napvilágra kerülnek a készülő eszközről.


Címlapkép: Getty Images
#tech #mobiltelefon #apple #technológia #innováció #elektronika #mesterséges intelligencia #ai #technológiai fejlődés #2026 #openai

