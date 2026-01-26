Döbbenetes: kirúgták a vezetőedzőt, mert ChatGPT-t használt

Roberto Moreno, a spanyol válogatott egykori szövetségi kapitánya különös körülmények között veszítette el legutóbbi állását: az orosz FK Szocsi állítólag azért menesztette, mert túlzottan a ChatGPT-re támaszkodott edzői munkája során - írta meg a Daily Mail.

A 48 éves katalán szakember 2023-ban vette át az orosz klub irányítását, ám első szezonjának végén, 2024 májusában a csapat kiesett az élvonalból. A másodosztályban töltött időszak alatt a klub vezetői azt tapasztalták, hogy Moreno egyre gyakrabban használja a mesterséges intelligenciát döntései előkészítéséhez.

Andrej Orlov, a Szocsi korábbi sportigazgatója a Sports Russia-nak nyilatkozva árulta el, hogy az egyik legbizarrabb eset a tavaly márciusi, habarovszki idegenbeli mérkőzés előtt történt. Elmondása szerint Moreno a ChatGPT segítségével állította össze az utazási és edzéstervet, és nem módosított rajta akkor sem, amikor a program azt javasolta, hogy a játékosok 28 órán keresztül ne aludjanak. Az alvásmegvonásra végül nem került sor, de a felvetés komoly nyugtalanságot keltett az öltözőben.

A játékosok nem értették, miért kell hajnali ötkor felkelniük, hogy hétkor edzhessenek

– tette hozzá Orlov.

A sportigazgató azt is elárulta, hogy Moreno a 2024-es nyári átigazolási időszakban is a technológiára bízta a döntést, amikor három csatárjelölt közül kellett választania. A szezonstatisztikák alapján a ChatGPT a kazah Artur Suszenacsevre voksolt, aki aztán tíz mérkőzésen egyetlen gólt sem szerzett, és a következő nyáron eladták az FK Aktöbének.

Kiegészítő eszköznek természetesen semmi baj nincs ezzel, de Moreno számára a ChatGPT az egyik fő eszközzé vált. Végül az orosz játékosok nagyon elégedetlenek voltak vele, a légiósok pedig már nem bíztak az elképzeléseiben. Nem mutatott empátiát sem a stáb, sem a játékosok felé, és ezt mindenki érezte

- mondta el a sportigazgató.

A Szocsi tavaly nyáron ugyan visszajutott az élvonalba, de Moreno utolsó idényében mindössze hét mérkőzésen ült a kispadon. Ez idő alatt a csapat csak egyetlen pontot szerzett, mielőtt a vezetés menesztette volna.

A katalán edző korábban a Granada és a Monaco csapatait is irányította. 2019-ben rövid ideig a spanyol válogatott szövetségi kapitánya volt, miután Luis Enrique lánya, Xana súlyos betegsége miatt szünetet tartott. Moreno ekkor kiharcolta a válogatottnak a 2020-as Európa-bajnoki részvételt, ám amikor Enrique visszatért, nem tartotta meg korábbi segítőjét. "Hűtlennek" nevezte, amiért Moreno megpróbálta megtartani a posztot a torna idejére.