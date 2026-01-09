Donald Trump bejelentette, hogy az Egyesült Államok nem hajtja végre a Venezuela ellen tervezett további katonai csapásokat.
Ez már nem sci-fi: nukleáris energia hajtja majd a Meta szuperintelligenciáját
A Meta három nukleáris energiaszolgáltatóval kötött megállapodást, köztük az OpenAI vezérigazgatója, Sam Altman által támogatott Oklóval, hogy biztosítsa a mesterséges intelligencia fejlesztéseihez szükséges energiaforrásokat, írja a CNBC.
A Vistrával, TerraPowerrel és Oklóval kötött megállapodások a Meta Prometheus szuperszámítógép-rendszerének energiaellátását szolgálják, amelyet az ohiói New Albanyben lévő adatközpontban építenek. A pénzügyi feltételeket nem hozták nyilvánosságra.
Mark Zuckerberg, a Meta vezérigazgatója júliusban jelentette be a Prometheus rendszert, amely a vállalat fejlett mesterséges intelligencia törekvéseinek egyik kulcseleme. A rendszer várhatóan 2026-ban kezdi meg működését.
A három energetikai vállalattal való együttműködés révén a Meta szerint 2035-re 6,6 gigawatt energiatermelés valósulhat meg, ami meghaladja New Hampshire állam teljes energiaigényét.
A Meta közleménye szerint a vállalat támogatni fogja a Vistra ohiói és pennsylvaniai atomerőműveinek működését, meghosszabbítva azok élettartamát és növelve energiatermelésüket. A másik két vállalat nukleáris projektjei még fejlesztés alatt állnak. A megállapodások várhatóan "több ezer építőipari munkahelyet és több száz hosszú távú üzemeltetési állást" teremtenek majd.
A szerződések a Meta legújabb erőfeszítéseit jelzik, hogy biztosítsa a mesterséges intelligencia infrastruktúrájához szükséges energiát, miközben a vállalat Zuckerberg célja felé halad, hogy szuperintelligenciát fejlesszen ki.
A Meta versenytársai szintén a nukleáris energiát tekintik AI-fejlesztéseik energiaforrásának. A Meta, az Amazon és a Google márciusban aláírt egy nyilatkozatot, amely támogatja a globális nukleáris energiatermelés megháromszorozását 2050-ig.
Júniusban a Meta 20 éves megállapodást kötött a Constellation Energyvel, hogy 2027-től nukleáris energiát vásárolhasson a vállalat illinoisi Clinton Clean Energy Centerétől.
A TerraPowerrel kötött megállapodás finanszírozást biztosít két, fejlesztés alatt álló nukleáris projekthez, amelyek 2032-re kezdhetnek energiát termelni. A Meta további jogokat szerezhet akár hat másik TerraPower nukleáris projektből származó energiára, amelyek 2035-re valósulhatnak meg.
Az Oklo fejlett nukleáris technológiai központja várhatóan 2030-ra kezdheti meg működését Ohio állam Pike megyéjében. Az OpenAI vezérigazgatója, Sam Altman az Oklo egyik legnagyobb befektetője, 4,3%-os részesedéssel, amely csütörtöki záróárfolyamon körülbelül 650 millió dollárt ért. Altman áprilisban lemondott az Oklo igazgatótanácsi elnöki posztjáról, hogy segítse a vállalatot az OpenAI versenytársaival való üzletkötésben.
Fájdalmas drágulás jön 2026-ban: sok magyar keresett ilyen terméket, nekik ez most drágább mulatság lesz
A Samsung 2025 decemberében mutatta be az Exynos 2600 mobilprocesszort, amely a világ első 2 nanométeres gyártási technológiával készült chipje.
A döntés hátterében feltehetően a vártnál gyengébb értékesítési adatok állnak.
A vállalat eredményei felülmúlták az elemzői várakozásokat.
2025-ben nem volt szembenállás, a legutóbbi ilyen eset 2024. december 7-én történt, a következő pedig 2027. február 10-én várható.
A hivatalos lapban megjelent jogszabály helyesbítése azóta sem történt meg, noha a törvény már hatályba lépett.
A biztonsági rések úgynevezett zero-day sebezhetőségek, ami azt jelenti, hogy korábban ismeretlenek voltak a szoftver fejlesztői előtt.
Lejáró Telekom-pontokra hivatkozva küldenek SMS-t a csalók. Egy kattintás elég lehet ahhoz, hogy megszerezzék a bankkártyaadatokat.
Bejelentette a Duolingo: ingyenessé válik egy nagyon hasznos funkció - ilyen eddig csak a fizetős csomagban volt
A Duolingo dolgozik azon, hogy a jövőben más nyelvekre és Android-eszközökre is kiterjeszthesse a funkciót.
Kína új, szigorú feltételt szab a félvezetőipari beruházásoknak.
A Meta Platforms felvásárolja a kínai gyökerű Manus mesterségesintelligencia startupot, hogy tovább erősítse fejlett AI-képességeit.
Soha nem látott ütemben terjedt Magyarországon az üzleti célú elektronikus aláírás 2025-ben.
Egy új technológia akár 20 másodperc alatt, 86 százalékos pontossággal képes megfejteni az ATM-nél beütött PIN-kódot.
Új szintre léphetnek az online támadások 2026-ban: jön az AI, deepfake és észak-koreai IT-munkások kora
A Sophos legújabb elemzése szerint 2026-ban a kibertámadások új szintre lépnek.
Kína szigorítaná a mesterséges intelligencia szabályozását, különös tekintettel az emberi személyiséget szimuláló és érzelmi interakciót folytató rendszerekre.
Végérvényesen elindult az internet hanyatlása? Egyre több jel utal erre: hiába tör előre AI, ezt már nehezen lehet megállítani
A friss számok többek közt megmutatják, milyen könnyen találhatunk információkat, intézhetünk ügyeket, tudjuk nyomonkövetni a rendeléseinket, mennyit vásárolunk online.
A 3i/ATLAS-t először júliusban észlelték, majd gyorsan áthaladt a Naprendszeren.
Te is használod a Spotify-t? Most közölte a cég, több százmillió adatot loptak el hackerek, komoly a gond
A streaming szolgáltató, amely több mint 100 millió számot kínál, megerősítette, hogy a kiszivárgott anyag nem tartalmazza a teljes kínálatát.
Karácsony előtt ismét támadnak a Netflixes csalók: vigyázat, magyar számról érkezik az SMS, be ne dőlj neki!
Fontos tudni: a Netflix soha nem kér fizetési adatokat SMS-ben küldött linken keresztül, és nem fenyeget azonnali fióktiltással ilyen módon.