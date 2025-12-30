Nem lassít Zuckerberg: a Meta új szintre emeli az AI-versenyt

A Meta Platforms felvásárolja a kínai gyökerű Manus mesterségesintelligencia startupot, hogy tovább erősítse fejlett AI-képességeit. A Reuters értesülései szerint az ügylet célja, hogy a Meta gyorsabban és hatékonyabban fejlessze azokat az MI-funkciókat, amelyeket már most is egyre több termékében használ.

A tranzakció pénzügyi részleteit a felek nem hozták nyilvánosságra, de a Reuters forrásai alapján a megállapodás több milliárd dolláros nagyságrendű lehet. A Manus az elmúlt időszakban az úgynevezett autonóm MI-ügynökök fejlesztésével hívta fel magára a figyelmet. Ezek a rendszerek képesek összetett feladatokat végrehajtani minimális emberi beavatkozással, ami a nagy technológiai cégek egyik legfontosabb fejlesztési iránya lett.

A Manus eredetileg Kínában indult, később azonban Szingapúrba helyezte át a központját. Erre részben az amerikai és kínai technológiai feszültségek miatt került sor. A startup korábban együttműködött több nagy ázsiai technológiai szereplővel, köztük az Alibaba csoporthoz köthető partnerekkel is.

A Meta a Reuters információi alapján a Manus technológiáját elsősorban a Meta AI fejlesztésében hasznosítaná, valamint a közösségi platformok és az üzleti megoldások mögött futó mesterséges intelligencia további javítására használná fel. A lépés illeszkedik a vállalat hosszabb távú stratégiájába, amelyben a mesterséges intelligencia kiemelt szerepet kap, és amelynek részeként a cég az elmúlt időszakban több AI-fókuszú befektetést és együttműködést is bejelentett.

Az ügylet jól mutatja, mennyire felgyorsult a verseny a mesterséges intelligencia piacán. A globális technológiai óriások egyre agresszívebben keresik azokat a startupokat, amelyek versenyelőnyt jelenthetnek számukra a következő években, miközben az MI-fejlesztések gazdasági és geopolitikai jelentősége is folyamatosan nő.