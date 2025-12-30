Kína kedden rakétákat lőtt ki Tajvan északi és déli vizei felé, és új partraszálló hadihajókat vonultatott fel az eddigi legnagyobb hadgyakorlatán.
Nem lassít Zuckerberg: a Meta új szintre emeli az AI-versenyt
A Meta Platforms felvásárolja a kínai gyökerű Manus mesterségesintelligencia startupot, hogy tovább erősítse fejlett AI-képességeit. A Reuters értesülései szerint az ügylet célja, hogy a Meta gyorsabban és hatékonyabban fejlessze azokat az MI-funkciókat, amelyeket már most is egyre több termékében használ.
A tranzakció pénzügyi részleteit a felek nem hozták nyilvánosságra, de a Reuters forrásai alapján a megállapodás több milliárd dolláros nagyságrendű lehet. A Manus az elmúlt időszakban az úgynevezett autonóm MI-ügynökök fejlesztésével hívta fel magára a figyelmet. Ezek a rendszerek képesek összetett feladatokat végrehajtani minimális emberi beavatkozással, ami a nagy technológiai cégek egyik legfontosabb fejlesztési iránya lett.
A Manus eredetileg Kínában indult, később azonban Szingapúrba helyezte át a központját. Erre részben az amerikai és kínai technológiai feszültségek miatt került sor. A startup korábban együttműködött több nagy ázsiai technológiai szereplővel, köztük az Alibaba csoporthoz köthető partnerekkel is.
A Meta a Reuters információi alapján a Manus technológiáját elsősorban a Meta AI fejlesztésében hasznosítaná, valamint a közösségi platformok és az üzleti megoldások mögött futó mesterséges intelligencia további javítására használná fel. A lépés illeszkedik a vállalat hosszabb távú stratégiájába, amelyben a mesterséges intelligencia kiemelt szerepet kap, és amelynek részeként a cég az elmúlt időszakban több AI-fókuszú befektetést és együttműködést is bejelentett.
Az ügylet jól mutatja, mennyire felgyorsult a verseny a mesterséges intelligencia piacán. A globális technológiai óriások egyre agresszívebben keresik azokat a startupokat, amelyek versenyelőnyt jelenthetnek számukra a következő években, miközben az MI-fejlesztések gazdasági és geopolitikai jelentősége is folyamatosan nő.
Kína új, szigorú feltételt szab a félvezetőipari beruházásoknak.
Egy új technológia akár 20 másodperc alatt, 86 százalékos pontossággal képes megfejteni az ATM-nél beütött PIN-kódot.
Új szintre léphetnek az online támadások 2026-ban: jön az AI, deepfake és észak-koreai IT-munkások kora
A Sophos legújabb elemzése szerint 2026-ban a kibertámadások új szintre lépnek.
Kína szigorítaná a mesterséges intelligencia szabályozását, különös tekintettel az emberi személyiséget szimuláló és érzelmi interakciót folytató rendszerekre.
Végérvényesen elindult az internet hanyatlása? Egyre több jel utal erre: hiába tör előre AI, ezt már nehezen lehet megállítani
A friss számok többek közt megmutatják, milyen könnyen találhatunk információkat, intézhetünk ügyeket, tudjuk nyomonkövetni a rendeléseinket, mennyit vásárolunk online.
A 3i/ATLAS-t először júliusban észlelték, majd gyorsan áthaladt a Naprendszeren.
Te is használod a Spotify-t? Most közölte a cég, több százmillió adatot loptak el hackerek, komoly a gond
A streaming szolgáltató, amely több mint 100 millió számot kínál, megerősítette, hogy a kiszivárgott anyag nem tartalmazza a teljes kínálatát.
Karácsony előtt ismét támadnak a Netflixes csalók: vigyázat, magyar számról érkezik az SMS, be ne dőlj neki!
Fontos tudni: a Netflix soha nem kér fizetési adatokat SMS-ben küldött linken keresztül, és nem fenyeget azonnali fióktiltással ilyen módon.
A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. teljesítette az Axiom Space-be történő befektetésének első, 30 millió dolláros részletét.
Egy hackercsoport szerint százmilliós nagyságrendű adatot szereztek meg a Spotifytól. A cég már vizsgálja az ügyet.
Ha a 2000-es évek elején digitális fényképezőgépet használtál, jó eséllyel mára egész életfejezeteid tűntek el.
A One Magyarország 2025. december 24. és 26. között díjmentes, korlátlan belföldi adatforgalmat biztosít azoknak az ügyfeleknek, akik nem korlátlan adatcsomaggal rendelkeznek.
Az OTP Bank felhívta a figyelmet arra, hogy az ünnepi időszakban az adathalászok különösen aktívak.
Meredek kijelentést tett az önimádó techmilliárdos: nem vicc, az örökéletet célozza - akár még be is jöhet neki?!
A saját testét laboratóriumi projektté alakító Bryan Johnson most új célt jelentett be: szerinte 2039-re valósággá válhat az emberi halhatatlanság.
Elképesztő csalás áldozata lett egy egy szekszárdi nő, akitől 24 millió forintot loptak el.
Karácsonykor az egyik legnépszerűbb ajándék a mobiltelefon – nem véletlen, hogy a szolgáltatók minden évben különleges ajánlatokkal készülnek.
A Meta újabb lépéssel terelheti a felhasználókat a Meta Verified előfizetés felé.
Az Amazon tárgyalásokat folytat a ChatGPT fejlesztőjével, az OpenAI-jal egy potenciális befektetésről.
