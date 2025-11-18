Az új felvételek szerint a 3I/ATLAS egy különös "anti-csóvával" rendelkezik a normál csóvája mellett, és a szakértők még nem tudják, mi okozza ezt a jelenséget.
Nem nálad van a hiba, leállt a fél internet: ezért nem tölt be rengeteg magyar weboldal sem
Kedden 12 óra után világszerte problémák jelentkeztek a Cloudflare működésében. Ez a szolgáltatás áll biztonsági rétegként rengeteg weboldal mögött, ezért rengeteg weboldal elérhetetlennél vált.
A HVG azt írta, a jelenség hátterében az áll, hogy a DownDetector is a Cloudflare szolgáltatását használja weboldala üzemeltetéséhez.
A szolgáltatáskiesés miatt rengeteg internetezni próbáló felhasználó szembesül kisebb és nagyobb weboldalak elérhetetlenségével. A jelenség a nemzetközi és a hazai mezőnyt is érinti. Az internetes infrastruktúrát szolgáltató cég saját – többé-kevésbé elérhető – státuszjelző oldalán elismerte a hibát. Már zajlik a probléma feltárása és megoldása.
Legutóbb októberben volt hosszabb globális netleállás, akkor a Cloudflare-nél is több weboldal kiszolgálásához használt Amazon AWS felhőszolgáltatásának problémái miatt.
Memóriachip-hiány fenyegeti a fogyasztói elektronikai és autóipari szektort 2025-ben.
Óriási botrány jöhet a Samsung mobilok körül: sok tulaj kiakadt, kiirthatatlan kémszoftverre gyanakodnak
A közösségi médiában terjedő állítások szerint az alkalmazás kémszoftverként működhet, amely a felhasználók tudta nélkül gyűjt adatokat.
Súlyos visszaélés történhetett a Google-nél: sok ezer magyar adatairól van szó, vizsgálódik a versenyhivatal
A GVH gyanúja szerint a Google hirdetési platformján nem ellenőrizte megfelelően az adathalász hirdetéseket.
Az elmúlt években a digitális pénzügyek világában a banki csalások és kibertámadások egyre gyakoribbá váltak.
Véget ért a hetek óta tartó vita a Google tulajdonában lévő YouTube és a Walt Disney között.
Már nem csak a szemed, a füled is átver: durva, de 3 AI-generált zene uralta le a friss Spotify-toplistát
A Deezer streaming alkalmazás szerdán közzétett tanulmánya szerint naponta mintegy 50 000 mesterséges intelligencia által generált dalt töltenek fel a platformra.
Ezúttal egy futárszolgálat nevében írnak, és arra próbálják rávenni a felhasználókat, hogy kattintsanak az általuk küldött linkre.
Elhalasztották a Blue Origin New Glenn űrrakétájának szerdára tervezett indítását, mert erős napkitörések jelentek meg.
A Valve, a Steam PC játékplatform mögött álló vállalat új konzolt jelentett be, amely a Nintendo, Xbox és PlayStation versenytársa kíván lenni.
Ha sikerrel járnak, az európai, ázsiai és amerikai kutatók közös erőfeszítése örökre átírhatja az energiatermelésről alkotott képünket.
A PlayStation 5 konzol ötödik évfordulóján a Sony nem tervezi új generációs konzol bevezetését, mivel a jelenlegi modell még mindig erős piaci pozícióval rendelkezik.
Hollandia rendkívüli lépéssel vette állami ellenőrzés alá a kínai tulajdonú Nexperia chipgyártó vállalatot.
A védekezés érdekében fontos, hogy csak a Google Play Áruházból vagy megbízható fejlesztőktől töltsünk le alkalmazásokat.
A General Motors több ezer beszállítóját utasította a kínai alkatrészek kiiktatására, ami a geopolitikai feszültségek miatt egyre növekvő frusztrációt tükröz az autógyártók körében.
A tudományos és ipari trendek is azt mutatják, hogy a „technológia az emberért és a bolygóért” szemlélet már megkerülhetetlen az innováció területén.
Elképesztő csillagászati áttörés: új hírek érkeztek 3I/ATLAS csillagközi objektumról, nem semmi dolgot találtak
A csillagközi objektum 2026. március 16-án 53 millió kilométerre közelíti meg a Jupitert.
Gyorsabb, olcsóbb lett a Coca-Cola karácsonyi reklámja, ám sokak szerint elveszítette karácsonyi varázsát.
Vége a Messenger asztali appnak! Nézd meg, milyen alternatív platformokra válthatsz a chateléshez: Signal, Telegram, Discord és még sok más.
-
Legendák a polcokon: vasárnapig akár közel féláron kaphatók a Lidl vásárlók legkedveltebb termékei
A friss vajas croissant és a Milbona kávés tejitalt november 16. vasárnapig jelentős kedvezménnyel lehet megvásárolni.
-
Nyakunkon a Black Friday, egyszer használatos bankkártyával lehet a legbiztonságosabb az online fizetés
A Gránit Bank ügyfélkörének digitális affinitását jelzi, hogy körükben az egyszer használatos kártya (EHK) használata még magasabb, az ügyfelek harmada él ezzel a lehetőséggel.
-
Három bankot is felvásárolt, most már a tőzsdére lépne a magyar közösségi bank
A Pénzcentrum Fáy Zsoltot, a MagNetbank elnökét az elmúlt évek akvizícióiról, a növekedési tervekről, közösségi bankolásról, de a permakultúrális gazdálkodásról is kérdezte.
-
4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánkórháztól
A Dr. Rose Magánkórház a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel, 2 műtővel és 22 betegszobával növelte.
-
HL: Az öngondoskodás nem végrendelet – így adhat valódi védőhálót a családjának (x)
A legtöbben úgy gondolkodnak az öngondoskodásról, mint megtakarításról vagy jól megírt végrendeletről.