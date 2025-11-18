Nem nálad van a hiba, leállt a fél internet: ezért nem tölt be rengeteg magyar weboldal sem

Kedden 12 óra után világszerte problémák jelentkeztek a Cloudflare működésében. Ez a szolgáltatás áll biztonsági rétegként rengeteg weboldal mögött, ezért rengeteg weboldal elérhetetlennél vált.

A HVG azt írta, a jelenség hátterében az áll, hogy a DownDetector is a Cloudflare szolgáltatását használja weboldala üzemeltetéséhez.

A szolgáltatáskiesés miatt rengeteg internetezni próbáló felhasználó szembesül kisebb és nagyobb weboldalak elérhetetlenségével. A jelenség a nemzetközi és a hazai mezőnyt is érinti. Az internetes infrastruktúrát szolgáltató cég saját – többé-kevésbé elérhető – státuszjelző oldalán elismerte a hibát. Már zajlik a probléma feltárása és megoldása.

Legutóbb októberben volt hosszabb globális netleállás, akkor a Cloudflare-nél is több weboldal kiszolgálásához használt Amazon AWS felhőszolgáltatásának problémái miatt.