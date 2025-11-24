Az egyik pénzintézet idei e-sportkutatása szerint ez a vásárlási kedv a gaming világban is érződik: egyre többet ruházunk be a játékélményt fokozó technológiákra és eszközökre.
Sokk a sörkedvelőknek: nem semmi dolgot találtak svájci tudósok, ezt sokan nem tudták kedvenc italukról
Svájci kutatók megfejtették a stabil sörhab titkát, ami nemcsak a sörfőzés, hanem számos más iparág számára is jelentős áttörést jelent - írja cikkében a SciTech Daily.
Az ETH Zürich kutatói Jan Vermant, a lágy anyagok professzorának vezetésével hét év kutatómunka után feltárták, mi határozza meg a sörhab tartósságát. Eredményeiket a Physics of Fluids folyóiratban publikálták.
A vizsgálat során kiderült, hogy a belga sörök közül a "Tripel" típusúak produkálják a legtartósabb habot, ezt követik a "Dubbel" sörök, míg az alacsonyabb alkoholtartalmú, minimális erjesztésű "Singel" sörök habja a legkevésbé stabil. A kutatók két svájci nagyüzemi láger sört is elemeztek, amelyek habteljesítménye megközelítheti a belga söröket, bár eltérő fizikai mechanizmusok állnak mögöttük.
A korábbi feltételezésekkel ellentétben a sörhab stabilitása nem csupán a buborékok felületén lévő fehérjedús rétegektől függ. A láger söröknél a felületi viszkoelaszticitás a döntő tényező, amit a sörben lévő fehérjék és azok denaturációja befolyásol. Minél több fehérjét tartalmaz a sör, annál merevebb lesz a buborékok körüli film, és annál stabilabb a hab.
A "Tripel" stílusú söröknél viszont a felületi viszkoelaszticitás minimális. Itt a stabilitást az úgynevezett Marangoni-feszültségek biztosítják – olyan erők, amelyek a felületi feszültség különbségeiből adódnak. Ha ezek az áramlatok hosszú ideig fennmaradnak, stabilizálják a sörhab buborékjait.
A különböző sörök habfizikája eltérő. A "Singel" sörben a fehérjedús héjak úgy viselkednek, mintha apró, gömb alakú részecskék sűrűn elrendeződnének a buborékok felületén. A "Dubbel" sörben a fehérjék hálószerű szerkezetet – egyfajta membránt – képeznek, ami még stabilabbá teszi a buborékokat. A "Tripel" esetében a buborékok felületének dinamikája az egyszerű felületaktív anyagokéhoz hasonlít.
A kutatók szerint az LTP1 (lipid transzfer fehérje 1) döntő szerepet játszik a sörhab stabilizálásában. Vermant professzor hangsúlyozza: "A hab stabilitása nem függ lineárisan az egyes tényezőktől. Nem lehet csak egy dolgot megváltoztatni és eltalálni a megfelelőt."
A kutatás eredményei a sörfőzésen túl is jelentősek. Az elektromos járművekben például a kenőanyagok habosodása veszélyes problémát jelenthet. Vermant csapata most többek között a Shell-lel együttműködve vizsgálja, hogyan lehet célzottan megsemmisíteni az ilyen habokat. Egy másik cél a fluor- és szilikonmentes, fenntartható felületaktív anyagok kifejlesztése.
A kutatók egy folyamatban lévő EU-projektben a habokat bakteriális rendszerek hordozóiként is vizsgálják, valamint az ETH Zürich élelmiszer-kutatójával, Peter Fischerrel együttműködve a tejhab fehérjék általi stabilizálásán is dolgoznak.
November 24-től minden hónap utolsó hétfőjén 11-től 13 óráig csendes órát tartanak országszerte a Magyar Telekom teljes üzlethálózatában.
Az AI-t már alkalmazó vállalatok többsége szerint a technológia javítja a működés hatékonyságát.
Az amerikai bíróság döntése szerint a Meta nem sértett versenyjogi szabályokat az Instagram és a WhatsApp felvásárlásával.
Az Európai Unió szerdán egyszerűsíti a mesterséges intelligenciára és adatvédelemre vonatkozó szabályozását.
Őszintén vallott a Google vezérigazgatója: ez szerinte a legnagyobb fenyegetés - óriási lufik pukkanhatnak ki pillanatok alatt
A Google anyavállalat, az Alphabet vezérigazgatója szerint egy esetleges mesterséges intelligencia lufi kipukkanása minden vállalatot érintene.
Csalók most a Magyar Államkincstár nevében küldenek SMS-eket adategyeztetés ürügyén.
Tömeges tiltogatásba kezdett a Facebook: bárkinek ok nélkül, örökre eltűnhet a profilja - mi folyik itt?
A felfüggesztés különösen problémás azok számára, akik oldalak vagy csoportok adminisztrátoraiként, szerkesztőiként dolgoznak.
A vezérigazgató figyelmeztetett az AI "hatalmas" energiaigényére is, és elmondta, hogy az Alphabet nettó nulla kibocsátási céljai késni fognak, ahogy a vállalat növeli számítási kapacitását.
Kedden 12 óra után világszerte problémák jelentkeztek a Cloudflare működésében.
Az új felvételek szerint a 3I/ATLAS egy különös "anti-csóvával" rendelkezik a normál csóvája mellett, és a szakértők még nem tudják, mi okozza ezt a jelenséget.
Tavaly radikálisan átalakult a globális kiberveszélyek természete, és két év alatt 180 százalékkal nőtt az adatlopó kártevők aktivitása egy jelentés szerint.
A The New York Post értesülései szerint a NASA napok alatt közzéteszi a Mars Reconnaissance Orbiter HiRISE kamerája által készített felvételeket.
Memóriachip-hiány fenyegeti a fogyasztói elektronikai és autóipari szektort 2025-ben.
Óriási botrány jöhet a Samsung mobilok körül: sok tulaj kiakadt, kiirthatatlan kémszoftverre gyanakodnak
A közösségi médiában terjedő állítások szerint az alkalmazás kémszoftverként működhet, amely a felhasználók tudta nélkül gyűjt adatokat.
Súlyos visszaélés történhetett a Google-nél: sok ezer magyar adatairól van szó, vizsgálódik a versenyhivatal
A GVH gyanúja szerint a Google hirdetési platformján nem ellenőrizte megfelelően az adathalász hirdetéseket.
Az elmúlt években a digitális pénzügyek világában a banki csalások és kibertámadások egyre gyakoribbá váltak.
Véget ért a hetek óta tartó vita a Google tulajdonában lévő YouTube és a Walt Disney között.
Már nem csak a szemed, a füled is átver: durva, de 3 AI-generált zene uralta le a friss Spotify-toplistát
A Deezer streaming alkalmazás szerdán közzétett tanulmánya szerint naponta mintegy 50 000 mesterséges intelligencia által generált dalt töltenek fel a platformra.
