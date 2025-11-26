2025. november 26. szerda Virág
2 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Elektromos autó parkolása töltőállomáson
Tech

Kiszivárgott: új adót vetnének ki az elektromos autókra - ennek aztán rengetegen nem fognak örülni

Pénzcentrum
2025. november 26. 15:42

A brit kormány 2028-tól kilométeralapú adót vezet be az elektromos és hibrid járművekre, derül ki az Office for Budget Responsibility (OBR) kiszivárgott jelentéséből - írta meg a BBC.

Az új adó szerint az elektromos autók tulajdonosai mérföldenként 3 pennyt, míg a plug-in hibrid járművek vezetői 1,5 pennyt fizetnek majd 2028 áprilisától. Az adó mértéke évente emelkedik majd az inflációval összhangban.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kormány közlése szerint az új adó körülbelül fele annak, amit a benzines autók tulajdonosai fizetnek üzemanyagadó formájában. Egy elektromos autó tulajdonosa, aki évi 8500 mérföldet tesz meg a 2028-29-es pénzügyi évben, várhatóan mintegy 255 fontot fizet majd.

Az OBR előrejelzése szerint az új kilométeralapú díj 1,1 milliárd fontot hoz majd a költségvetésnek a 2028-29-es pénzügyi évben, ami 2030-31-re 1,9 milliárd fontra emelkedhet. A tényleges bevétel azonban attól függ, hányan vásárolnak elektromos autót a következő öt évben.

Kapcsolódó cikkeink:

A jelentés arra figyelmeztet, hogy az új adó csökkentheti az elektromos autók iránti keresletet, mivel növeli azok élettartam-költségét. Az OBR becslése szerint az intézkedés miatt körülbelül 440 000-rel kevesebb elektromos autót adhatnak el, bár más kormányzati intézkedések ebből 130 000-et ellensúlyozhatnak.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az InstaVolt töltőállomás-fejlesztő cég vezérigazgatója, Delvin Lane szerint az adó eltántoríthatja az embereket az elektromos autókra való átállástól. Különösen hátrányosan érintheti a vidéki és alacsony jövedelmű vezetőket, valamint azokat, akiknek nincs otthoni töltőjük.

Az AA autóklub elnöke, Edmund King szerint a kormánynak egyensúlyt kell találnia az útfejlesztésekre fordítható bevételek növelése és az elektromos autókra való átállás ösztönzése között, hogy teljesíthetők legyenek a környezetvédelmi célkitűzések.
Címlapkép: Getty Images
#autó #tech #kormány #adó #elektromos autó #költségvetés #adóemelés #hibrid #brit

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:27
16:16
16:10
16:06
15:42
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 26.
Bod Péter Ákos: A magyar állam rátelepedett a társadalomra, lefojtotta a versenyt, sokat adóztat
2025. november 25.
Sokak kedvenc boltja zár be végleg: az árrésstop tette be a kaput, hoppon maradnak a vásárlók
2025. november 26.
Íme a dán nyugdíjasok egyszerű módszere a gazdag életre: a pénznek ehhez semmi köze nincs!
2025. november 26.
Elhatalmasodott a csalódottság a magyar dolgozókon: sikerélményt ad, de valódi megoldást nem az AI
2025. november 26.
Hiába jön az AI, az emberek támogatása, a céges kultúra építése és az etikai döntések továbbra is emberi feladat marad
NAPTÁR
Tovább
2025. november 26. szerda
Virág
48. hét
November 26.
A szerelmi vallomás napja
Ajánlatunk
Tech legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Kész, ennyi: megszűnik a Messenger, eddig van idő átmenteni a beszélgetéseinket
2
2 hónapja
Magas sugárzást adnak ki ezek a mobiltelefonok: itt a 2025-ös friss lista - a tiéd köztük van?
3
2 hete
Kész, vége! Megszűnik a Facebook Messenger: íme 9 app, amit csevegésre használhatsz helyette
4
3 hete
Egymás után ürülnek a magyar bankszámlák: minden nyom egy irányba vezet, nagy a felfordulás
5
1 hónapja
Történelmi krízis felé halad az emberiség: Magyarország lehet az egyik legnagyobb vesztese
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hitelminősítés
A nemzetközi hitelminősítő intézetek a hosszú lejáratú adósságok esetében betűsorozatokkal jelzik egy hitelfelvevő kockázati besorolását. A besorolás iránytű annak meghatározásához, hogy a befektető mekkora tartalékot képezzen az adott befektetés mellé. A Moody's besorolása: Aaa -legjobb, Aa, A, Baa, Ba, b, Caa, Ca, C- a legrosszabb.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 26. 16:10
Kikapcsolási moratórium 2025-2026: most közölte az MVM, mikortól nem kapcsolják ki a rezsitartozóknál a gázt, áramot
Pénzcentrum  |  2025. november 26. 16:06
Íme a dán nyugdíjasok egyszerű módszere a gazdag életre: a pénznek ehhez semmi köze nincs!
Agrárszektor  |  2025. november 26. 15:33
Nincs vége: újabb magyar megyében jelent meg a súlyos betegség