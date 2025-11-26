Kiszivárgott: új adót vetnének ki az elektromos autókra - ennek aztán rengetegen nem fognak örülni

A brit kormány 2028-tól kilométeralapú adót vezet be az elektromos és hibrid járművekre, derül ki az Office for Budget Responsibility (OBR) kiszivárgott jelentéséből - írta meg a BBC.

Az új adó szerint az elektromos autók tulajdonosai mérföldenként 3 pennyt, míg a plug-in hibrid járművek vezetői 1,5 pennyt fizetnek majd 2028 áprilisától. Az adó mértéke évente emelkedik majd az inflációval összhangban.

A kormány közlése szerint az új adó körülbelül fele annak, amit a benzines autók tulajdonosai fizetnek üzemanyagadó formájában. Egy elektromos autó tulajdonosa, aki évi 8500 mérföldet tesz meg a 2028-29-es pénzügyi évben, várhatóan mintegy 255 fontot fizet majd.

Az OBR előrejelzése szerint az új kilométeralapú díj 1,1 milliárd fontot hoz majd a költségvetésnek a 2028-29-es pénzügyi évben, ami 2030-31-re 1,9 milliárd fontra emelkedhet. A tényleges bevétel azonban attól függ, hányan vásárolnak elektromos autót a következő öt évben.

A jelentés arra figyelmeztet, hogy az új adó csökkentheti az elektromos autók iránti keresletet, mivel növeli azok élettartam-költségét. Az OBR becslése szerint az intézkedés miatt körülbelül 440 000-rel kevesebb elektromos autót adhatnak el, bár más kormányzati intézkedések ebből 130 000-et ellensúlyozhatnak.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az InstaVolt töltőállomás-fejlesztő cég vezérigazgatója, Delvin Lane szerint az adó eltántoríthatja az embereket az elektromos autókra való átállástól. Különösen hátrányosan érintheti a vidéki és alacsony jövedelmű vezetőket, valamint azokat, akiknek nincs otthoni töltőjük.

Az AA autóklub elnöke, Edmund King szerint a kormánynak egyensúlyt kell találnia az útfejlesztésekre fordítható bevételek növelése és az elektromos autókra való átállás ösztönzése között, hogy teljesíthetők legyenek a környezetvédelmi célkitűzések.