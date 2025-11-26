Magyarország hivatalos figyelmeztetést kapott az ENSZ keretében létrejött Aarhusi Egyezmény alapján Paks II miatt.
Kiszivárgott: új adót vetnének ki az elektromos autókra - ennek aztán rengetegen nem fognak örülni
A brit kormány 2028-tól kilométeralapú adót vezet be az elektromos és hibrid járművekre, derül ki az Office for Budget Responsibility (OBR) kiszivárgott jelentéséből - írta meg a BBC.
Az új adó szerint az elektromos autók tulajdonosai mérföldenként 3 pennyt, míg a plug-in hibrid járművek vezetői 1,5 pennyt fizetnek majd 2028 áprilisától. Az adó mértéke évente emelkedik majd az inflációval összhangban.
A kormány közlése szerint az új adó körülbelül fele annak, amit a benzines autók tulajdonosai fizetnek üzemanyagadó formájában. Egy elektromos autó tulajdonosa, aki évi 8500 mérföldet tesz meg a 2028-29-es pénzügyi évben, várhatóan mintegy 255 fontot fizet majd.
Az OBR előrejelzése szerint az új kilométeralapú díj 1,1 milliárd fontot hoz majd a költségvetésnek a 2028-29-es pénzügyi évben, ami 2030-31-re 1,9 milliárd fontra emelkedhet. A tényleges bevétel azonban attól függ, hányan vásárolnak elektromos autót a következő öt évben.
A jelentés arra figyelmeztet, hogy az új adó csökkentheti az elektromos autók iránti keresletet, mivel növeli azok élettartam-költségét. Az OBR becslése szerint az intézkedés miatt körülbelül 440 000-rel kevesebb elektromos autót adhatnak el, bár más kormányzati intézkedések ebből 130 000-et ellensúlyozhatnak.
Az InstaVolt töltőállomás-fejlesztő cég vezérigazgatója, Delvin Lane szerint az adó eltántoríthatja az embereket az elektromos autókra való átállástól. Különösen hátrányosan érintheti a vidéki és alacsony jövedelmű vezetőket, valamint azokat, akiknek nincs otthoni töltőjük.
Az AA autóklub elnöke, Edmund King szerint a kormánynak egyensúlyt kell találnia az útfejlesztésekre fordítható bevételek növelése és az elektromos autókra való átállás ösztönzése között, hogy teljesíthetők legyenek a környezetvédelmi célkitűzések.
A felhasználót érő kár nemcsak az érintettségében jelentkezik, hanem akár az áramszámláján is, hiszen az eszközök áramfogyasztását is kihasználják a támadók.
Sokk a sörkedvelőknek: nem semmi dolgot találtak svájci tudósok, ezt sokan nem tudták kedvenc italukról
A korábbi feltételezésekkel ellentétben a sörhab stabilitása nem csupán a buborékok felületén lévő fehérjedús rétegektől függ.
Meredek kijelentést tett Elon Musk a mesterséges intelligenciáról: hamarosan munkára, pénzre se lesz szükség
Bár a pénz szerinte idővel elveszítheti jelentőségét, a milliárdos hangsúlyozza: bizonyos korlátok továbbra is fennmaradnak.
November 24-től minden hónap utolsó hétfőjén 11-től 13 óráig csendes órát tartanak országszerte a Magyar Telekom teljes üzlethálózatában.
Az AI-t már alkalmazó vállalatok többsége szerint a technológia javítja a működés hatékonyságát.
Az amerikai bíróság döntése szerint a Meta nem sértett versenyjogi szabályokat az Instagram és a WhatsApp felvásárlásával.
Az Európai Unió szerdán egyszerűsíti a mesterséges intelligenciára és adatvédelemre vonatkozó szabályozását.
Őszintén vallott a Google vezérigazgatója: ez szerinte a legnagyobb fenyegetés - óriási lufik pukkanhatnak ki pillanatok alatt
A Google anyavállalat, az Alphabet vezérigazgatója szerint egy esetleges mesterséges intelligencia lufi kipukkanása minden vállalatot érintene.
Csalók most a Magyar Államkincstár nevében küldenek SMS-eket adategyeztetés ürügyén.
Tömeges tiltogatásba kezdett a Facebook: bárkinek ok nélkül, örökre eltűnhet a profilja - mi folyik itt?
A felfüggesztés különösen problémás azok számára, akik oldalak vagy csoportok adminisztrátoraiként, szerkesztőiként dolgoznak.
A vezérigazgató figyelmeztetett az AI "hatalmas" energiaigényére is, és elmondta, hogy az Alphabet nettó nulla kibocsátási céljai késni fognak, ahogy a vállalat növeli számítási kapacitását.
Kedden 12 óra után világszerte problémák jelentkeztek a Cloudflare működésében.
Az új felvételek szerint a 3I/ATLAS egy különös "anti-csóvával" rendelkezik a normál csóvája mellett, és a szakértők még nem tudják, mi okozza ezt a jelenséget.
Tavaly radikálisan átalakult a globális kiberveszélyek természete, és két év alatt 180 százalékkal nőtt az adatlopó kártevők aktivitása egy jelentés szerint.
A The New York Post értesülései szerint a NASA napok alatt közzéteszi a Mars Reconnaissance Orbiter HiRISE kamerája által készített felvételeket.
Memóriachip-hiány fenyegeti a fogyasztói elektronikai és autóipari szektort 2025-ben.
Óriási botrány jöhet a Samsung mobilok körül: sok tulaj kiakadt, kiirthatatlan kémszoftverre gyanakodnak
A közösségi médiában terjedő állítások szerint az alkalmazás kémszoftverként működhet, amely a felhasználók tudta nélkül gyűjt adatokat.
Súlyos visszaélés történhetett a Google-nél: sok ezer magyar adatairól van szó, vizsgálódik a versenyhivatal
A GVH gyanúja szerint a Google hirdetési platformján nem ellenőrizte megfelelően az adathalász hirdetéseket.
