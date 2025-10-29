Hatalmas leállás jön: lekapcsolják az Ügyfélkaput, a DÁP-ot és a NAV rendszerét is

November 1-jén este országos informatikai karbantartás kezdődik, amely a DÁP, az Ügyfélkapu+ és a NAV rendszereit is érinti. A leállás ideje alatt több elektronikus ügyintézési szolgáltatás átmenetileg nem lesz elérhető, írja a 24.hu.

A kormányhivatalok központi honlapján megjelent tájékoztatás szerint november 1-jén, szombaton 21 órától ütemezett karbantartási munkálatok kezdődnek a Központi Ügyfélregisztrációs Nyilvántartás (KÜNY) rendszerén. A beavatkozás miatt a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztüli, DÁP-alkalmazással történő bejelentkezés átmenetileg nem lesz elérhető. A kimaradás várhatóan 16 órán át tart majd.

A karbantartás idején az Ügyfélkapu+ működésében, illetve a KAÜ-n keresztüli adatlekérdezéseknél is lassulásra lehet számítani. A rendszerbe történő belépés kizárólag a KAÜ-n keresztül lehetséges, KAÜ-belépés nélkül pedig csak korlátozott ügyintézésre – például időpontfoglalásra, előregisztrációra vagy lejárt okmányok cseréjére – nyílik lehetőség.

A tájékoztatás szerint a Központi Kormányablakban a „vezetői engedély honosítása” ügytípusban kizárólag azok az ügyfelek intézhetik ügyeiket, akik nevére az időpontfoglalás történt.

A karbantartás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal rendszereit is érinti. A NAV közleménye szerint a megadott időszakban – november 1-jén 21 órától november 2-án 13 óráig – nem lesz elérhető a DÁP-azonosítással történő bejelentkezés, valamint nem lehet cégkapuról vagy KÜNY-tárhelyről küldeményeket továbbítani.

Az elektronikus ügyintézést így a karbantartási időszak figyelembevételével érdemes megtervezni. A DÁP-mobilazonosítással rendelkezők a leállás alatti bejelentéseiket legkésőbb a következő munkanapon pótolhatják.

A 2025. november 2-án kezdődő egyszerűsített foglalkoztatási bejelentések esetében a NAV lehetőséget biztosít az utólagos beadásra is: az „Igazolási kérelemmel benyújtott bejelentés” megjelöléssel ellátott nyilatkozatokat november 3-án, hétfőn éjfélig lehet benyújtani.