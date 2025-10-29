A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) és kormányhivatalok az elmúlt hónapokban több ezer üzletben tartott vizsgálatot.
Hatalmas leállás jön: lekapcsolják az Ügyfélkaput, a DÁP-ot és a NAV rendszerét is
November 1-jén este országos informatikai karbantartás kezdődik, amely a DÁP, az Ügyfélkapu+ és a NAV rendszereit is érinti. A leállás ideje alatt több elektronikus ügyintézési szolgáltatás átmenetileg nem lesz elérhető, írja a 24.hu.
A kormányhivatalok központi honlapján megjelent tájékoztatás szerint november 1-jén, szombaton 21 órától ütemezett karbantartási munkálatok kezdődnek a Központi Ügyfélregisztrációs Nyilvántartás (KÜNY) rendszerén. A beavatkozás miatt a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztüli, DÁP-alkalmazással történő bejelentkezés átmenetileg nem lesz elérhető. A kimaradás várhatóan 16 órán át tart majd.
A karbantartás idején az Ügyfélkapu+ működésében, illetve a KAÜ-n keresztüli adatlekérdezéseknél is lassulásra lehet számítani. A rendszerbe történő belépés kizárólag a KAÜ-n keresztül lehetséges, KAÜ-belépés nélkül pedig csak korlátozott ügyintézésre – például időpontfoglalásra, előregisztrációra vagy lejárt okmányok cseréjére – nyílik lehetőség.
A tájékoztatás szerint a Központi Kormányablakban a „vezetői engedély honosítása” ügytípusban kizárólag azok az ügyfelek intézhetik ügyeiket, akik nevére az időpontfoglalás történt.
A karbantartás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal rendszereit is érinti. A NAV közleménye szerint a megadott időszakban – november 1-jén 21 órától november 2-án 13 óráig – nem lesz elérhető a DÁP-azonosítással történő bejelentkezés, valamint nem lehet cégkapuról vagy KÜNY-tárhelyről küldeményeket továbbítani.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Az elektronikus ügyintézést így a karbantartási időszak figyelembevételével érdemes megtervezni. A DÁP-mobilazonosítással rendelkezők a leállás alatti bejelentéseiket legkésőbb a következő munkanapon pótolhatják.
A 2025. november 2-án kezdődő egyszerűsített foglalkoztatási bejelentések esetében a NAV lehetőséget biztosít az utólagos beadásra is: az „Igazolási kérelemmel benyújtott bejelentés” megjelöléssel ellátott nyilatkozatokat november 3-án, hétfőn éjfélig lehet benyújtani.
Szerda éjjel komoly karbantartás jön: az Erste számos online szolgáltatása leáll.
Reykjavík immár második éve vezeti a világ legbiztonságosabb városainak listáját, miközben Koppenhága, Zürich és Honolulu is egyre népszerűbb célpont a biztonságra érzékeny utazók körében.
A mesterséges intelligencia néhány év alatt a kreatív szakmák egyik legforróbb témájává vált.
Ahogy a társadalmi bizonytalanság növekszik, úgy vonz egyre többeket Magyarországon az ún. "prepper mozgalomhoz" való csatlakozás.
Az eredmények konzisztensek maradtak függetlenül attól, hogy melyik gyártó vakcináját kapták a betegek.
Kiadta a figyelmeztetést a Microsoft: ezek a PC-k most nagyon sebezhetők - sokaknak ilyen van, és sok hekker támadja is
Bár a közlemény elsősorban az informatikai vezetőknek szól, az otthoni felhasználóknak is érdemes komolyan venniük.
A kutatók szerint az AI asszisztensek gyakran kitalálnak részleteket, nem létező forrásokra hivatkoznak, vagy elhagyják a fontos kontextust.
Ezek a jelenségek annyira rövidek – mindössze egy ezredmásodpercig tartanak –, hogy szabad szemmel ritkán láthatók.
Sokan őrizgetünk régi technológiai eszközöket fiókokban vagy padlásokon, amelyektől valahogy sosem szabadultunk meg.
Az OpenAI közleményben fejezte ki részvétét a családnak, hangsúlyozva, hogy a tinédzserek jóléte kiemelt prioritás számukra.
A Telekom megújította hálózati karbantartási rendszerét, hogy ügyfelei könnyebben követhessék a tervezett munkálatokat.
Ők a mesterséges intelligencia legújabb áldozatai: ezt a jól fizető sztárszakmát már simán leváltja az AI
A kezdeményezés jól mutatja Sam Altman cégének törekvését, hogy AI-technológiáját minél hasznosabbá tegye különböző iparágak számára.
Váratlan befizetésre váró számla, sürgető fizetési felszólítás vagy egy nyereményjáték, amin nem is vettünk részt?
A magyar piacon az MI alkalmazása különösen a banki, távközlési és e-kereskedelmi szektorokban fejlődik gyorsan.
Kiterjedt internetes leállás tapasztalható világszerte, amely számos népszerű weboldalt és alkalmazást érint.
A Meta megszünteti a Messenger asztali alkalmazásait mindkét népszerű asztali operációs rendszeren.
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
A jelentés összeállítói szerint a növekedés a Windows 10 támogatásának október 14-i megszűnésével van összefüggésben.
-
Daibau.hu – Gyors és egyszerű megoldás, ha szakemberre van szüksége (x)
Ha valaha keresett már jó szakembert, pontosan tudja, milyen fárasztó lehet. Internetes hirdetések böngészése, barátok és szomszédok kérdezgetése – gyakran csak frusztrációhoz vezet, és a munka csak várat magára. Szerencsére van egy egyszerű, gyors megoldás, ami mindig kéznél van.
-
Nem csak lakástakarék: így hódítja meg az ingatlanpiacot a Fundamenta (x)
A Fundamenta neve eddig főleg a megtakarításról és hitelezésről szólt, de mára a pénzügyi szolgáltató az ingatlanközvetítésben is a vezető piaci szereplők egyikévé vált.