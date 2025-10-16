Október 16-tól véget ér a türelmi időszak: egységesen 25 ezer forintos pótdíjat kell fizetnie annak, aki jegy vagy bérlet nélkül száll fel a MÁV-csoport elővárosi...
Most már tényleg semmit sem lehet 100%-ban elhinni, amit a neten látsz: borzasztó mennyiségű AI-tartalom zúdul a magyarokra
A mesterséges intelligencia által generált online tartalmak mennyisége mára megközelítette az emberek által létrehozott információk volumenét, de a keresőmotorok továbbra is előnyben részesítik a humán szerzők munkáit - jelentette a 444.
A Graphite elemzőcég legfrissebb kutatása szerint az interneten közzétett tartalmak közel fele már mesterséges intelligencia által előállított anyag. Ez az Axios által bemutatott tanulmány rávilágít arra a jelentős változásra, amely a digitális tartalomgyártás területén zajlik.
A szakértők régóta aggódnak amiatt, hogy az AI-generált információk dominanciája veszélyeztetheti a nagy nyelvi modellek működését, amelyek így saját kimeneteikkel "táplálkoznának". Az Europol 2022-es előrejelzése különösen borúlátó volt: eszerint 2026-ra az online tartalom 90 százalékát mesterséges intelligencia hozhatja létre.
A Graphite kutatása során 65 ezer, 2020 és 2025 között publikált URL-t vizsgált meg. Az eredmények azt mutatják, hogy a ChatGPT 2023-as megjelenését követően az AI által létrehozott cikkek aránya meredeken emelkedett, 2024 novemberében rövid időre még meg is haladta az emberi szerzők munkáinak mennyiségét. Azóta a két kategória nagyjából egyensúlyban van.
Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy a Google keresési találatai között rangsorolt cikkek 86 százalékát továbbra is emberek írják. Hasonlóképpen, a ChatGPT és a Perplexity által hivatkozott források 82 százaléka is emberi eredetű. A keresőmotorok algoritmusai láthatóan hátrább sorolják az AI-generált tartalmakat.
Az Axios figyelmeztet, hogy a kutatás eredményeit érdemes fenntartásokkal kezelni. Szakértők hangsúlyozták, hogy a jelenlegi eszközökkel és definíciókkal lehetetlen pontosan felmérni az AI által létrehozott tartalmak arányát. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az emberek egyre gyakrabban dolgoznak együtt a mesterséges intelligenciával. "Jelenleg ez inkább szimbiózis, mint ellentét" – nyilatkozta Stefano Soatto, a UCLA informatika professzora a jelenségről.
