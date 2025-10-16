2025. október 16. csütörtök Gál
16 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A szoftverfejlesztők a számítógépet használva kódot írnak az íróasztalnál ülve, több képernyővel, távolról, otthonról dolgoznak. Programozó fejlesztési koncepció.
Tech

Most már tényleg semmit sem lehet 100%-ban elhinni, amit a neten látsz: borzasztó mennyiségű AI-tartalom zúdul a magyarokra

Pénzcentrum
2025. október 16. 09:30

A mesterséges intelligencia által generált online tartalmak mennyisége mára megközelítette az emberek által létrehozott információk volumenét, de a keresőmotorok továbbra is előnyben részesítik a humán szerzők munkáit - jelentette a 444.

A Graphite elemzőcég legfrissebb kutatása szerint az interneten közzétett tartalmak közel fele már mesterséges intelligencia által előállított anyag. Ez az Axios által bemutatott tanulmány rávilágít arra a jelentős változásra, amely a digitális tartalomgyártás területén zajlik.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A szakértők régóta aggódnak amiatt, hogy az AI-generált információk dominanciája veszélyeztetheti a nagy nyelvi modellek működését, amelyek így saját kimeneteikkel "táplálkoznának". Az Europol 2022-es előrejelzése különösen borúlátó volt: eszerint 2026-ra az online tartalom 90 százalékát mesterséges intelligencia hozhatja létre.

Kapcsolódó cikkeink:

A Graphite kutatása során 65 ezer, 2020 és 2025 között publikált URL-t vizsgált meg. Az eredmények azt mutatják, hogy a ChatGPT 2023-as megjelenését követően az AI által létrehozott cikkek aránya meredeken emelkedett, 2024 novemberében rövid időre még meg is haladta az emberi szerzők munkáinak mennyiségét. Azóta a két kategória nagyjából egyensúlyban van.

Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy a Google keresési találatai között rangsorolt cikkek 86 százalékát továbbra is emberek írják. Hasonlóképpen, a ChatGPT és a Perplexity által hivatkozott források 82 százaléka is emberi eredetű. A keresőmotorok algoritmusai láthatóan hátrább sorolják az AI-generált tartalmakat.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Az Axios figyelmeztet, hogy a kutatás eredményeit érdemes fenntartásokkal kezelni. Szakértők hangsúlyozták, hogy a jelenlegi eszközökkel és definíciókkal lehetetlen pontosan felmérni az AI által létrehozott tartalmak arányát. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az emberek egyre gyakrabban dolgoznak együtt a mesterséges intelligenciával. "Jelenleg ez inkább szimbiózis, mint ellentét" – nyilatkozta Stefano Soatto, a UCLA informatika professzora a jelenségről.
Címlapkép: Getty Images
#digitalizáció #tech #internet #google #kutatás #technológia #mesterséges intelligencia #ai #chatGPT

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:33
10:04
09:55
09:30
09:22
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 16.
Az apa férfi, az anya főz: akkora a gazdasági krízis, hogy még a bezzegországokban sincs nemi egyenlőség
2025. október 15.
Így múlik ki szép csendben Oroszország gazdasága: ha belerokkannak is, folytatják a háborút Ukrajnában?
2025. október 16.
Menzaválság a magyar iskolákban: egyre több szülő kénytelen lemondani a befizetést
2025. október 15.
Ki húzza, és ki fékezi Európát? Meglepő számok a GDP-listán, erre kevesen számítottak - Magyarországon komoly strukturális problémák vannak
2025. október 15.
Belengette a kormány a vagyonadót: milliókat érinthet a dolog, ennyivel kellene többet fizetni
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 16. csütörtök
Gál
42. hét
Október 16.
Élelmezési világnap
Október 16.
A kenyér világnapja
Október 16.
Európai újraélesztési nap
Október 16.
Blog akciónap
Ajánlatunk
Tech legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Magas sugárzást adnak ki ezek a mobiltelefonok: itt a 2025-ös friss lista - a tiéd köztük van?
2
2 hete
Lehalt a Revolut: retteghetnek a magyar számlatulajdonosok, mi lesz a pénzükkel?
3
2 hete
Kész, vége! Holnaptól végleg megszűnik a DIGI: ez lesz helyette
4
2 hete
Így ürítik ki seperc alatt a magyarok bankszámláit is: rémisztő az új módszer, nyomot se hagynak
5
2 hete
Brutálisan megdrágultak a ezek az előfizetések: tömegesen mondják le a felhasználók
PÉNZÜGYI KISOKOS
Tanúsítvány
más néven bizonyítvány. A kibocsátó cég vagy hatóság által digitálisan aláírt elektronikus dokumentum, mely megbonthatatlanul tartalmazza a tanúsítvány tulajdonosának azonosítására szolgáló adatokat. A digitális aláírások ellenőrzésekor használjuk őket, hogy egy titkosított kapcsolat (SSL) - pl. internet banking esetén - valóban a bankkal épült-e ki.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 16. 10:04
Menzaválság a magyar iskolákban: egyre több szülő kénytelen lemondani a befizetést
Pénzcentrum  |  2025. október 16. 08:03
Itt az újabb történelmi aranyrekord: vajon most ebbe kell tenni a pénzünket?
Agrárszektor  |  2025. október 16. 08:59
Friss számokat közölt a Bunge: nagy fordulat jöhet a gabonapiacon?