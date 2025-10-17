Fiktív vámokmánnyal tévesztettek meg egy ügyfelet, akit mintegy 20 millió forinttal károsítottak meg, áruja soha nem érkezett meg Magyarországra.
Így robbantana ki újabb AI-forradalmat a Microsoft: ezzel a ChatGPT sem versenyezhet
A Microsoft megszüntette a Windows 10 támogatását, miközben új mesterséges intelligencia funkciókat vezet be a Windows 11-ben, hogy felhasználóit az operációs rendszer frissítésére ösztönözze - írja a CNBC.
A szoftveróriás kedden hivatalosan leállította a tíz évvel ezelőtt bevezetett Windows 10 támogatását. A vállalat most a Windows 11-ben tesztelt mesterséges intelligencia funkciókkal próbálja rávenni a felhasználókat a frissítésre.
A Windows Insider Program és a Copilot Labs kísérleti csoport résztvevői hozzáférést kapnak egy továbbfejlesztett Copilot asszisztens alkalmazáshoz, amely képes lesz asztali és webes alkalmazásokat használni bizonyos feladatok elvégzésére, például fotók átméretezésére a helyben tárolt fájlokkal.
Yusuf Mehdi, a Microsoft fogyasztói marketingért felelős vezetője szerint a felhasználók akár arra is utasíthatják a Copilotot, hogy gyűjtse össze az összes elérhető Brian Eno dalt egy Spotify lejátszási listába, majd indítsa el a lejátszást.
Az Anthropic, a Google és az OpenAI is fejlesztett már olyan AI-modelleket, amelyek képesek több lépésből álló műveleteket végrehajtani gépelés és kattintás útján. A Microsoft most a Windows 11 felhasználói számára is elérhetővé teszi ezt a technológiát.
A Copilot Actions funkció alapértelmezetten ki lesz kapcsolva. Ha a felhasználó bekapcsolja, egy elkülönített környezetben fog működni saját asztallal. A felhasználók figyelemmel kísérhetik a szoftver működését lépésről lépésre, és bármikor átvehetik az irányítást, de akár más tevékenységet is végezhetnek, miközben a munka a háttérben zajlik.
A Windows 11 2021-ben jelent meg, és júliusban először vált népszerűbbé, mint a Windows 10 a Statcounter adatai szerint. A Microsoft szeptemberben 72%-os részesedéssel rendelkezett az operációs rendszerek piacán.
A vállalat óvatosan halad a Copilot Actions bevezetésével. Az előzetes verzióban a funkció csak általános mappákkal (asztal, dokumentumok, letöltések, képek) fog működni, és a felhasználóknak jóvá kell hagyniuk az adatok felhasználását a számítógép más részein.
A Windows Insider Program résztvevői elsőként próbálhatják ki a Windows 11 Fájlkezelőjében azt a funkciót, amely a szingapúri Manus startup technológiáját használja. A felhasználók jobb kattintással egy fájlra kiválaszthatják a "Weboldal létrehozása Manus segítségével" opciót.
A Windows Insiderek számára elérhetővé válik a Copilot Vision funkció szöveges üzeneteken keresztül is, nem csak hangutasításokkal. Emellett a Microsoft új, átdolgozott Copilot parancsikonnal látja el a Start gomb melletti területet, amely egy kattintással aktiválhatja a Copilot Vision vagy a hangalapú AI beszélgetéseket.
Az Asahi sörgyártó cég bejelentette, hogy a közelmúltban elszenvedett zsarolóvírus-támadás során személyes adatok is kiszivároghattak.
2025. október 14. után a Microsoft már nem biztosít ingyenes szoftverfrissítéseket, biztonsági javításokat vagy technikai segítségnyújtást a Windows 10 rendszerű számítógépekhez.
