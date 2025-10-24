Az AI-generált megtévesztő tartalmak választási időszakban történő terjesztése sértheti az EU mesterséges intelligenciáról szóló törvényét.
Rengeteg ember használja erre az AI-t: a szakértők szerint óriási veszélyt rejt a dolog
Az AI asszisztensek hírszolgáltatása súlyos hiányosságokat mutat egy nemzetközi kutatás szerint, amely feltárta, hogy a válaszok közel fele pontatlan vagy félrevezető - írja a TechRadar.
A BBC által vezetett és az Európai Műsorszolgáltatók Uniója (EBU) által koordinált átfogó nemzetközi tanulmány szerint az AI asszisztensek hírekre vonatkozó válaszainak közel fele hibás, félrevezető vagy kitalált információkat tartalmaz.
A kutatás a ChatGPT, Microsoft Copilot, Google Gemini és Perplexity hírszolgáltatását vizsgálta 14 nyelven, 18 országban. A szakemberek több mint 3000 választ elemeztek, amelyeket 22 közszolgálati médium újságírói értékeltek pontosság, forráskezelés és a hírek-vélemények megkülönböztetése szempontjából.
Az eredmények aggasztóak: a válaszok 45%-ánál jelentős problémát találtak, 31%-uknál forráskezelési hiányosságokat, 20%-uk pedig egyszerűen pontatlan volt. A Google Gemini különösen rosszul teljesített, válaszainak 76%-a volt problémás, főként a hiányzó vagy gyenge forráskezelés miatt.
A kutatók szerint az AI asszisztensek gyakran kitalálnak részleteket, nem létező forrásokra hivatkoznak, vagy elhagyják a fontos kontextust, ami teljesen megváltoztathatja egy hír jelentését. Különösen problémás, hogy a chatbotok válaszai gyakran a hitelesség látszatát keltik, mintha ellenőrzött tényeket közölnének.
A probléma súlyát növeli, hogy egyre többen használnak AI asszisztenseket hírek fogyasztására. A Reuters Institute 2025-ös Digital News Report becslése szerint az online hírolvasók 7%-a, a 25 év alattiak 15%-a már AI asszisztenseken keresztül tájékozódik.
Az EBU és partnerei a helyzet javítása érdekében kiadták a "News Integrity in AI Assistants Toolkit" nevű útmutatót, amely segítséget nyújt a fejlesztőknek és újságíróknak egyaránt a megfelelő AI-válaszok kialakításához és a hibák felismeréséhez.
