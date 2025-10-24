2025. október 24. péntek Salamon
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Toronto, Kanada - 2025. január 27: Népszerű AI virtuális asszisztens alkalmazások okostelefonon - ChatGPT, DeepSeek, Anthropic Claude, Perplexity, Google Gemini, Microsoft Copilot.
Tech

Rengeteg ember használja erre az AI-t: a szakértők szerint óriási veszélyt rejt a dolog

Pénzcentrum
2025. október 24. 14:01

Az AI asszisztensek hírszolgáltatása súlyos hiányosságokat mutat egy nemzetközi kutatás szerint, amely feltárta, hogy a válaszok közel fele pontatlan vagy félrevezető - írja a TechRadar.

A BBC által vezetett és az Európai Műsorszolgáltatók Uniója (EBU) által koordinált átfogó nemzetközi tanulmány szerint az AI asszisztensek hírekre vonatkozó válaszainak közel fele hibás, félrevezető vagy kitalált információkat tartalmaz.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kutatás a ChatGPT, Microsoft Copilot, Google Gemini és Perplexity hírszolgáltatását vizsgálta 14 nyelven, 18 országban. A szakemberek több mint 3000 választ elemeztek, amelyeket 22 közszolgálati médium újságírói értékeltek pontosság, forráskezelés és a hírek-vélemények megkülönböztetése szempontjából.

Az eredmények aggasztóak: a válaszok 45%-ánál jelentős problémát találtak, 31%-uknál forráskezelési hiányosságokat, 20%-uk pedig egyszerűen pontatlan volt. A Google Gemini különösen rosszul teljesített, válaszainak 76%-a volt problémás, főként a hiányzó vagy gyenge forráskezelés miatt.

A kutatók szerint az AI asszisztensek gyakran kitalálnak részleteket, nem létező forrásokra hivatkoznak, vagy elhagyják a fontos kontextust, ami teljesen megváltoztathatja egy hír jelentését. Különösen problémás, hogy a chatbotok válaszai gyakran a hitelesség látszatát keltik, mintha ellenőrzött tényeket közölnének.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A probléma súlyát növeli, hogy egyre többen használnak AI asszisztenseket hírek fogyasztására. A Reuters Institute 2025-ös Digital News Report becslése szerint az online hírolvasók 7%-a, a 25 év alattiak 15%-a már AI asszisztenseken keresztül tájékozódik.

Az EBU és partnerei a helyzet javítása érdekében kiadták a "News Integrity in AI Assistants Toolkit" nevű útmutatót, amely segítséget nyújt a fejlesztőknek és újságíróknak egyaránt a megfelelő AI-válaszok kialakításához és a hibák felismeréséhez.
Címlapkép: Getty Images
#tech #hírek #google #microsoft #kutatás #technológia #média #mesterséges intelligencia #ai #chatGPT

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:01
13:30
13:15
13:02
12:04
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 24.
Ezen áll vagy bukik a Sziget megmentése: “A világ 5. legnagyobb fesztiválját nem szabad veszni hagyni!”
2025. október 23.
Kiderült a súlyos igazság a divatos keto-, paleo-, atkins-, és böjti kúrákról: ezért baromi veszélyesek
2025. október 24.
Bukarest simán lehagyta Budapestet: ebben is köröket ver ránk Bezzegrománia, már nem lehet tagadni
2025. október 23.
Óvakodj ezeknek a halaknak a fogyasztásától: súlyos mérgezést okozhatnak, sokkoló dolgot mutattak ki
2025. október 23.
Drága halottak napja vár a temetőző magyarokra: durván fizethet, aki ilyen sírokat látogatna 2025-ben
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 24. péntek
Salamon
43. hét
Október 24.
Az ENSZ világnapja
Október 24.
Éghajlatvédelmi világnap
Október 24.
A magyar operett napja
Október 24.
A lefegyverzés hete (24-30)
Október 24.
Az origami világnapja
Október 24.
Globális média- és információs műveltségi hete
Ajánlatunk
Tech legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Magas sugárzást adnak ki ezek a mobiltelefonok: itt a 2025-ös friss lista - a tiéd köztük van?
2
4 napja
Kész, ennyi: megszűnik a Messenger, eddig van idő átmenteni a beszélgetéseinket
3
3 hete
Lehalt a Revolut: retteghetnek a magyar számlatulajdonosok, mi lesz a pénzükkel?
4
3 hete
Kész, vége! Holnaptól végleg megszűnik a DIGI: ez lesz helyette
5
3 hete
Így ürítik ki seperc alatt a magyarok bankszámláit is: rémisztő az új módszer, nyomot se hagynak
PÉNZÜGYI KISOKOS
Várható érték
A várható értéken olyan gyors és meghatározott időre korlátozható értéknövekményt értünk, amelynek nagysága előre meghatározható, valószínűsíthető. A várható értéknek nagy szerepe van a növénybiztosításokban. A várható érték nemcsak a növény-, hanem az egyéb vagyonbiztosításoknál is alkalmazható, ha az előfeltételek a gyors és meghatározott értéknövekedés megvalósulására és megállapítására egyaránt fennállnak. (pl. növendékállatok biztosítása, az üzemszüneti biztosításban kieső nyereség megtérítése stb).

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 24. 13:02
Bukarest simán lehagyta Budapestet: ebben is köröket ver ránk Bezzegrománia, már nem lehet tagadni
Pénzcentrum  |  2025. október 24. 09:59
Ingyen gyűjthető most a magyar erdőkben: luxus alapanyag, kávé és koktél is készülhet belőle - recept
Agrárszektor  |  2025. október 24. 14:01
Figyelmeztetik a kerttulajdonosokat! Ezt tudnod kell, mielőtt ideér a fagy