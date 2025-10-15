Kiszivárgott a titkos terv: pénzgyárrá alakítja magát az OpenAI

Az OpenAI több mint 1 billió dolláros mesterséges intelligencia fejlesztési kötelezettségvállalásainak finanszírozására új bevételi források, adósságfinanszírozási partnerségek és további tőkebevonás mellett döntött.

A technológiai vállalat bevételnövelési stratégiájának középpontjában a kormányoknak és vállalatoknak kínált egyedi szolgáltatások, új eszközökből származó bevételek, valamint a Sora videókészítő szolgáltatás és AI-asszisztensek értékesítése áll.

Az OpenAI "kreatív" adósságfinanszírozási megoldásokat vizsgál AI-infrastruktúrájának kiépítéséhez, miközben a Stargate adatközpont-kezdeményezésen keresztül számítási erőforrás-szolgáltatóvá válhat.

A vállalat szellemi tulajdonának hasznosítását is tervezi új AI-infrastruktúra fejlesztésével, belépéssel az online hirdetési piacra, valamint fogyasztói hardvertermékek bevezetésével, köztük egy AI-alapú személyi asszisztens eszközzel, amelyen a korábbi Apple-tervező, Jony Ive is dolgozik - írja a Financial Times.

Az ambiciózus tervek megvalósítása létfontosságú, mivel az OpenAI kötelezettségvállalásai jelentősen meghaladják jelenlegi bevételeit. Sam Altman vezérigazgató az elmúlt hónapban több mint 26 gigawatt kapacitás beszerzésére kötelezte el magát az Oracle, Nvidia, AMD és Broadcom cégektől, ami a Financial Times számításai szerint jóval több mint ezer milliárd dolláros költséget jelent a következő évtizedben.

Az OpenAI éves bevétele jelenleg körülbelül 13 milliárd dollár, amelynek 70 százaléka a ChatGPT fogyasztói előfizetéseiből származik. A ChatGPT-nek több mint 800 millió rendszeres felhasználója van, de csak 5 százalékuk fizető előfizető – ezt az arányt a vállalat meg szeretné duplázni.

A cég bevételt szerez a ChatGPT új fizetési funkciójával vásárolt termékek után is, és fontolgatja a hirdetések bevezetését AI-termékeiben. Altman a múlt héten kijelentette, hogy "tetszik neki az Instagram személyre szabott hirdetési megközelítése", bár a reklámokhoz "nagy óvatossággal" közelítenek.

Az OpenAI működési vesztesége az év első felében körülbelül 8 milliárd dollár volt, miközben bevétele több mint kétszeresére nőtt az előző évhez képest. A vállalat partnerei, például az Oracle, átvállalták az infrastruktúrával kapcsolatos kezdeti kiadásokat, így az OpenAI-nak van ideje felépíteni üzleti modelljét.