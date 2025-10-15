2025. október 15. szerda Teréz
11 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Érett nő beszélget online tizenéves férfi videóhívás segítségével számítógépen, otthoni belső térben. Virtuális találkozó, terápiás ülés pszichológussal. Chat konferencia technológia pszichológia pszichológia oktatás tanulás
Tech

Kiszivárgott a titkos terv: pénzgyárrá alakítja magát az OpenAI

Pénzcentrum
2025. október 15. 07:34

Az OpenAI több mint 1 billió dolláros mesterséges intelligencia fejlesztési kötelezettségvállalásainak finanszírozására új bevételi források, adósságfinanszírozási partnerségek és további tőkebevonás mellett döntött.

A technológiai vállalat bevételnövelési stratégiájának középpontjában a kormányoknak és vállalatoknak kínált egyedi szolgáltatások, új eszközökből származó bevételek, valamint a Sora videókészítő szolgáltatás és AI-asszisztensek értékesítése áll.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az OpenAI "kreatív" adósságfinanszírozási megoldásokat vizsgál AI-infrastruktúrájának kiépítéséhez, miközben a Stargate adatközpont-kezdeményezésen keresztül számítási erőforrás-szolgáltatóvá válhat.

A vállalat szellemi tulajdonának hasznosítását is tervezi új AI-infrastruktúra fejlesztésével, belépéssel az online hirdetési piacra, valamint fogyasztói hardvertermékek bevezetésével, köztük egy AI-alapú személyi asszisztens eszközzel, amelyen a korábbi Apple-tervező, Jony Ive is dolgozik - írja a Financial Times.

Az ambiciózus tervek megvalósítása létfontosságú, mivel az OpenAI kötelezettségvállalásai jelentősen meghaladják jelenlegi bevételeit. Sam Altman vezérigazgató az elmúlt hónapban több mint 26 gigawatt kapacitás beszerzésére kötelezte el magát az Oracle, Nvidia, AMD és Broadcom cégektől, ami a Financial Times számításai szerint jóval több mint ezer milliárd dolláros költséget jelent a következő évtizedben.

Az OpenAI éves bevétele jelenleg körülbelül 13 milliárd dollár, amelynek 70 százaléka a ChatGPT fogyasztói előfizetéseiből származik. A ChatGPT-nek több mint 800 millió rendszeres felhasználója van, de csak 5 százalékuk fizető előfizető – ezt az arányt a vállalat meg szeretné duplázni.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A cég bevételt szerez a ChatGPT új fizetési funkciójával vásárolt termékek után is, és fontolgatja a hirdetések bevezetését AI-termékeiben. Altman a múlt héten kijelentette, hogy "tetszik neki az Instagram személyre szabott hirdetési megközelítése", bár a reklámokhoz "nagy óvatossággal" közelítenek.

Az OpenAI működési vesztesége az év első felében körülbelül 8 milliárd dollár volt, miközben bevétele több mint kétszeresére nőtt az előző évhez képest. A vállalat partnerei, például az Oracle, átvállalták az infrastruktúrával kapcsolatos kezdeti kiadásokat, így az OpenAI-nak van ideje felépíteni üzleti modelljét.
Címlapkép: Getty Images
#befektetés #tech #adósság #bevétel #technológia #finanszírozás #mesterséges intelligencia #ai #chatGPT #sam altman #openai

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
07:45
07:34
07:17
07:00
06:31
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 15.
Így múlik ki szép csendben Oroszország gazdasága: ha belerokkannak is, folytatják a háborút Ukrajnában?
2025. október 14.
Sokkoló, ami történik: olyan évek jönnek, amikor nem lehetünk biztosak abban sem, amit látunk
2025. október 14.
Miért van állandóan fűszag a pesti villamosokon: a BKV hallgat az ügyben, itt az igazság
2025. október 14.
Életveszélyes gyerekterméket árul rengeteg webshop: így teszteld le otthon, te vettél-e belőle
2025. október 14.
Alkalmi munkák Budapesten: így egy vagyont lehet keresni napi néhány óra melóval is - komissióst, raktárost, ételfutárt is sorra keresnek
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 15. szerda
Teréz
42. hét
Október 15.
A fehér bot nemzetközi napja
Október 15.
Az ölelés világnapja
Október 15.
A kézmosás világnapja
Október 15.
A vidéki nők világnapja
Ajánlatunk
Tech legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Magas sugárzást adnak ki ezek a mobiltelefonok: itt a 2025-ös friss lista - a tiéd köztük van?
2
2 hete
Lehalt a Revolut: retteghetnek a magyar számlatulajdonosok, mi lesz a pénzükkel?
3
2 hete
Kész, vége! Holnaptól végleg megszűnik a DIGI: ez lesz helyette
4
2 hete
Így ürítik ki seperc alatt a magyarok bankszámláit is: rémisztő az új módszer, nyomot se hagynak
5
2 hete
Brutálisan megdrágultak a ezek az előfizetések: tömegesen mondják le a felhasználók
PÉNZÜGYI KISOKOS
Tartalékráta
Megmutatja, hogy a kereskedelmi bankoknak az ügyfelek betéteinek mekkora hányadát kell a központi banknál elhelyezni nem kamatozó betétként. Ennek mértékéről az a Monetáris Tanács dönt. A tartalékráta alapvetően a kereskedelmi bankok által nyújtható hitelt korlátozza.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 15. 07:00
Ideje bankot váltani: újra itt vannak az ingyenes bankszámlák, rengeteget spórolhatsz - OTP, Erste, CIB, UniCredit, Raiffeisen díj nélküli számlacsomagok
Pénzcentrum  |  2025. október 15. 06:31
Kitört a batáta-háború a diszkontokban: durván alá ment a Lidl árazásának az Aldi
Agrárszektor  |  2025. október 15. 06:59
Nagy előrelépés: rengeteg gazda életét megkönnyítheti, ami most történt