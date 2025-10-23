2025. október 23. csütörtök Gyöngyi
Mesterséges intelligencia alkalmazások chatgpt deepseek gemini
Tech

Súlyos dolog derül ki a Chat GPT-ről: ez tényleg egy komoly veszély, rengeteg magyar fél már tőle

Pénzcentrum
2025. október 23. 12:33

Az OpenAI szándékosan gyengítette a ChatGPT öngyilkosság-megelőzési védelmeit a felhasználói aktivitás növelése érdekében, állítja egy friss per, amelyet egy chatbottal való beszélgetés után öngyilkosságot elkövető 16 éves fiú családja indított - írja a Financial Times.

Matthew és Maria Raine, akik augusztusban indítottak pert az OpenAI ellen fiuk, Adam halála miatt, szerdán kiegészítették keresetüket. Az új dokumentumban azt állítják, hogy a vállalat 2023 májusában módosította a ChatGPT működését, utasítva a rendszert, hogy "ne változtassa meg vagy hagyja abba a beszélgetést", amikor a felhasználók önkárosításról beszélnek.

A módosított kereset szerint az OpenAI 2024 februárjában tovább gyengítette a védelmi mechanizmusokat. Míg korábban tiltotta az öngyilkossággal kapcsolatos beszélgetéseket, az új utasítás már csak annyit tartalmazott, hogy "legyen óvatos kockázatos helyzetekben" és "próbálja megakadályozni a közvetlen valós károkozást". Az öngyilkosság megelőzése kikerült a teljesen tiltott tartalmak listájáról.

A család szerint a februári változtatást követően Adam ChatGPT-használata megugrott: a januári napi néhány tucat beszélgetésről (amelyek 1,6%-a tartalmazott önkárosításra utaló kifejezéseket) áprilisra napi 300 beszélgetésre nőtt, és ezek 17%-a tartalmazott ilyen tartalmakat. Adam ebben a hónapban követett el öngyilkosságot.

Az OpenAI közleményben fejezte ki részvétét a családnak, hangsúlyozva, hogy a tinédzserek jóléte kiemelt prioritás számukra. A vállalat szerint már most is rendelkeznek biztonsági intézkedésekkel, például válságvonalakra irányítással, érzékeny beszélgetések biztonságosabb modellekre terelésével, és hosszú beszélgetések során szünetek beiktatására való ösztönzéssel.

A cég legújabb, GPT-5 modellje állításuk szerint pontosabban észleli és reagál a mentális és érzelmi distressz jeleire, valamint szülői felügyeleti eszközöket is tartalmaz, amelyeket szakértői közreműködéssel fejlesztettek ki.

Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója korábban elismerte, hogy a vállalat "meglehetősen korlátozóvá" tette a modellt a mentális egészséggel kapcsolatos problémák kezelése érdekében, ami sok felhasználó számára kevésbé élvezetessé tette a használatot, de a probléma súlyossága miatt ezt szükségesnek tartották.

A Raine család ügyvédei szerint az OpenAI szokatlan lépésként bekérte Adam temetésének teljes résztvevői listáját, amit "szándékos zaklatásnak" minősítettek, feltételezve, hogy a technológiai vállalat esetleg idézést küldhet "mindenkinek Adam életében".
Címlapkép: Getty Images
#tech #biztonság #öngyilkosság #fiatalok #technológia #mesterséges intelligencia #ai #mentális egészség #chatGPT #sam altman #openai

