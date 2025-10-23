2025. október 23. csütörtök Gyöngyi
Számos elavult és kifutott, monokróm képernyővel rendelkező mobiltelefon
Tech

Ezek a régi mobilok aranyat érnek most a használt piacon: bármelyik magyar polcán ott lapulhat egy

Pénzcentrum
2025. október 23. 17:22

Régi mobiltelefonok és technológiai eszközök akár több ezer fontot is érhetnek a gyűjtők körében, mivel egyre nagyobb az érdeklődés a retró készülékek iránt - írja a Daily Mail.

Sokan őrizgetünk régi technológiai eszközöket fiókokban vagy padlásokon, amelyektől valahogy sosem szabadultunk meg. Ezek a tárgyak azonban komoly értéket képviselhetnek, hiszen az online piactereken lelkes vásárlók vadásznak a nosztalgiát ébresztő készülékekre.

A Gumtree online értékesítési oldal szerint az 1990-es és 2000-es évekből származó telefonok, játékkonzolok és egyéb technológiai eszközök akár több száz vagy ezer fontot is érhetnek. A legkeresettebb modellek között találhatók a Blackberry, Nokia és Motorola telefonok, valamint az Apple iPhone korai változatai.

Ben Wood, a Mobile Phone Museum alapítója és társkurátora szerint a vásárlók ritkán használják ezeket az eszközöket eredeti céljukra. "Az emberek ritkán vesznek régi telefonokat használatra - sok esetben már nem is működnének. Ráadásul a régebbi első, második és harmadik generációs mobilhálózati technológiákat már lekapcsolták vagy éppen kivonják a forgalomból."

Wood szerint a vásárlókat elsősorban a nosztalgia hajtja, illetve gyűjtők fogadnak arra, hogy a mobiltelefonok értéke növekedni fog, ahogy egyre régebbiek és ritkábbak lesznek. A legegyszerűbb módja annak, hogy megtudjuk, mennyit ér egy régi mobiltelefon, ha megnézzük az eBay-en.

Vannak modellek, amelyek ezreket érhetnek - például a Vertu Signature telefon és az eredeti 2007-es Apple iPhone, mindkettő akár 10.000 fontot is hozhat. A Blackberry telefonok, amelyeket közel egy évtizede nem gyártanak, átlagosan 30 fontért kelnek el, de egyes példányok sokkal többet érnek.

A Blackberry limitált kiadású Porsche Design modelljei, amelyeket 2011-ben dobtak piacra, gyűjtői daraboknak számítanak, és 250-től 1.500 fontig terjedő áron kelhetnek el. Az eBay-en a gyakoribb Blackberry Bold modelleket akár 100 fontért vagy többért is eladták, míg a modernebb Blackberry okostelefonok, mint a Key2, akár 537,49 fontért is gazdát cseréltek.

A Nokia N950 és 8800 Arte Gold modellek 1.000-1.500, illetve 750-1.500 font között értékesíthetők, míg a Motorola DynaTAX 8000X és Aura modellek - az első mobiltelefonok között - 1.000-5.000, illetve 1.000-3.000 fontot is érhetnek darabonként.

Az eredeti Apple iPhone-ok állapottól függően 100 és 10.000 font között bármilyen összegért eladhatók. A későbbi iPhone-ok átlagosan 250 fontot érnek, míg a Samsung telefonok átlagosan 200 fontért kelnek el. Ezzel szemben a kevésbé ismert márkák, mint a HTC és az LG, átlagosan csak 40, illetve 32,50 fontért értékesíthetők.

A '90-es és 2000-es évek játékkonzoljai szintén keresettek: a PlayStation 1 és PlayStation 2 átlagosan 45 fontért kel el, míg a játékokkal és kiegészítőkkel együtt magasabb árat is elérhetnek. Az eBay-en az eredeti Xbox konzolok még többért kelnek el, nemrég egy példányt 71,99 fontért vásároltak meg.

A szakértők szerint érdemes előkeresni a régi készülékeket és megpróbálni értékesíteni őket. Ha ez túl nagy erőfeszítést jelentene, legalább a helyi újrahasznosító központba érdemes elvinni őket, hogy biztonságosan ártalmatlanítsák azokat.
Címlapkép: Getty Images
#iphone #tech #mobiltelefon #apple #ebay #értékesítés #gyűjtő #használt #retro #nokia #blackberry

