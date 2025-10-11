2025. október 11. szombat Brigitta, Gitta
Közelkép kezét felismerhetetlen hacker férfi dolgozik gépelés billentyűzet laptop számítógép ül az asztalnál ül sötét szobában kék neon fényekkel. Fogalom a kibertámadás, vírus, malware, illegálisan.
Tech

Elképesztő új módszerekkel vadásznak a csalók a pénzünkre az interneten: be ne dőlj!

Pénzcentrum
2025. október 11. 20:21

Az online pénzügyi tanácsadás területén egyre több kockázattal szembesülnek a felhasználók, miközben a közösségi médiában megszaporodtak a gyors meggazdagodást ígérő guruk. A szabályozás hiánya és a szakmai kontroll elmaradása miatt sokan válnak áldozattá, miközben a kritikus gondolkodás háttérbe szorul.  

A közösségi média platformokon napjainkban rendkívül elterjedtek a különféle életvezetési és pénzügyi tanácsadások, amelyekbe sokan megfontolás nélkül belevágnak. A digitális környezetben különösen nehéz megtalálni az egyensúlyt a kritikus hozzáállás és a bizalom között.

A pénzügyi tanácsadás területén különösen veszélyes, amikor garanciákat ígérnek, hiszen a befektetések természetükből adódóan mindig hordoznak kockázatot. A rövid idő alatt elérhető, kiemelkedő hozamok ígérete általában figyelmeztető jel, mivel ilyen ajánlatok többnyire csalóktól vagy túlzottan kockázatos termékektől származnak.

Magyarországon is találhatunk példát a félrevezető tanácsadásra. Egy jelenleg is vizsgálat alatt álló esetben egy vállalat a "Bízza ránk kriptóját! – Velünk csak jól járhat" szlogennel vezetett félre mintegy 2500 embert. Az egyik károsult elmondása szerint: "nekem 400 millió forintom kellene hogy legyen, de persze nincs, sőt, a befektetett 3,5 millió forintom is elúszott". A gyanúsítottak közül három nő jelenleg nyomkövető viselése mellett szabadlábon védekezhet - jelentette a Világgazdaság.

Fontos tudni, hogy Magyarországon a befektetési garanciák vállalása szigorúan szabályozott tevékenység. Az engedély nélküli pénzügyi termékek garanciális kínálata jogszabályba ütközhet, ami fogyasztóvédelmi vagy felügyeleti intézkedéseket, sőt büntetőjogi következményeket is vonhat maga után.

A közösségi médiában gyakran találkozhatunk pénzügyi tanácsadási csomagokkal, amelyekben tananyagokat, konzultációkat vagy befektetési lehetőségeket kínálnak. Sokan indítanak ilyen vállalkozást, mivel egyszerű online munkának tűnik, azonban az önjelölt szakértők gyakran nem rendelkeznek megfelelő képzettséggel vagy engedélyekkel.

Az MNB nyilvántartásában ellenőrizhetjük a bejegyzett tanácsadókat, ami segíthet a megbízható szakemberek kiválasztásában. Ha egy pénzügyi tanácsadó nem szerepel ebben a nyilvántartásban, vagy nem tudja igazolni a szükséges engedélyek meglétét, érdemes óvatosnak lenni, mivel az engedély nélküli tanácsadás jogi és pénzügyi kockázatokat hordoz.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A "gyors haszon" ígéretének vonzereje mögött pszichológiai tényezők állnak. Az egyik legfontosabb a kimaradás félelme (FOMO), amit a csalók gyakran kihasználnak olyan kifejezésekkel, mint a "limitált idejű ajánlat" vagy "lemaradsz, ha nem lépsz most".

Az emberek természetüknél fogva hajlamosak olyan információkat keresni és elfogadni, amelyek megerősítik a meglévő véleményüket, és ezáltal elutasíthatják az ellentmondásos nézőpontokat. Ez a mentális torzítás vezethet oda, hogy figyelmen kívül hagyják a figyelmeztető jeleket.

A közösségi médiában a bizalom gyakran nem szakmai alapokon, hanem érzelmi kötődésen alapul. Amikor egy influenszerként működő pénzügyi tanácsadó rendszeresen megjelenik a felhasználó hírfolyamában, kialakulhat egy egyoldalú, paraszociális kapcsolat illúziója, ami növeli a vásárlási vagy befektetési hajlandóságot.

A digitális térben a pénzügyi tudatosság keresése könnyen válhat megtévesztés áldozatává, ha a bizalom felülírja a kritikus gondolkodást. A gyors meggazdagodás ígérete mindig gyanút kell hogy keltsen, hiszen a valódi pénzügyi fejlődés alapja nem az ígéretekben, hanem az informált döntésekben és a hiteles forrásokban rejlik.
Címlapkép: Getty Images
#mnb #befektetés #tech #csalás #internet #online #pénzügy #fogyasztóvédelem #pénzügyi tudatosság #kriptovaluta #közösségi média

