A hazai gépjárműtulajdonosok többsége teljesen védtelen egy-egy váratlan helyzet, például karosszéria-sérülés vagy műszaki probléma esetén.
Érik a hatalmas változás az autópiacon? Ezt tervezheti rengeteg gyártó, nagyot fog szólni
Az autók ma már inkább számítógépek, mint gépek: tele vannak chipekkel, szoftverrel és kilométernyi vezetékke - sokkal inkább hasonlítanak mondjuk egy okostelefonra, mint a régi idők járműveire. De akkor miért ne gyártanánk is úgy, mint például az iPhone-t – kiszervezve a gyártást, és a tervezésre, szoftverre, márkaépítésre koncentrálva? Bár a kérdés nem ilyen egyszerű, a jövőben sok autógyár esetében jöhet paradigmaváltás ennek a gondolatnak a mentén.
A modern fogyasztói társadalmak egyik legérdekesebb vívmánya, hogy már szinte semmilyen eszköz működését nem kell pontosan értenünk ahhoz, hogy használni tudjuk. A legtöbb embernek fogalma sincs, mi történik egy okostelefon képernyője mögött, amikor megérinti az ikont. Nem tudjuk, hogyan kommunikál a router a felhővel, mi zajlik a processzorban vagy milyen kódok futnak a háttérben – és mégis, mindez másodpercek alatt elérhetővé tesz számunkra szinte bármit a világ tudásából, szórakozásából vagy gazdaságából. A technológia kifelé egyre egyszerűbbé, befelé viszont drámaian összetettebbé vált.
Ez a jelenség nem áll meg a zsebünkben hordott kütyüknél. Az autók például – amelyek a 20. század legnagyobb ipari és társadalmi szimbólumai közé tartoztak – ma már közelebb állnak a számítógépekhez, mint a klasszikus gépekhez. Régen a motor, a váltó és a futómű határozta meg, mit tud egy autó. Ma a szoftverek, a chipek és az elektronikai rendszerek. Egy átlagos járműben több millió sornyi kód fut, és az elektromos autók világában az akkumulátor és az elektronika már a teljes érték több mint felét adja. Más szóval: az autóipar is a digitalizáció logikájába sodródott.
Ha pedig így van, akkor adja magát a következő kérdés: vajon az autókat nem kellene inkább ugyanúgy gyártani és menedzselni, mint az okostelefonokat vagy a laptopokat? Miért ragaszkodnak a hagyományos autógyártók a gigantikus gyártósorokhoz, a költséges tőkeberuházásokhoz és a saját összeszerelőüzemekhez, miközben a fogyasztói elektronikai cégek évtizedek óta kiszervezik a fizikai gyártást, és a tervezésre, a szoftverre, valamint a márkaépítésre koncentrálnak?
A 90-es években egy V8-as motorral dübörgő autóban néhány száz méternyi vezeték húzódott. A mai modellekben azonban már több kilométernyi, hozzájuk körülbelül ezer félvezető-chip és több millió sornyi szoftverkód tartozik, amelyek az ajtózáraktól és ABS-rendszertől kezdve a fedélzeti szórakoztatásig mindent irányítanak. És mindez még azelőtt, hogy a villanyautókról beszélnénk.
Ráadásul az iPhone-ok óta tudjuk: a legnagyobb érték nem a csavarokban és a fémlemezekben rejlik, hanem a dizájnban, az ökoszisztémában és a felhasználói élményben. A kérdés ma az, hogy vajon az autóipar képes-e, és egyáltalán hajlandó-e követni ezt a modellt – a kérdést egy friss videójában az Economist járta körbe.
Az autógyártás jelenlegi modellje
A hagyományos autógyártók ma még mindent házon belül végeznek: ők tervezik, ők szerelik össze, majd reklámkampányokkal értékesítik a termékeiket. A fogyasztói elektronikai cégek – például az Apple – ezzel szemben a dizájnra és a marketingre koncentrálnak, miközben a tényleges gyártást kiszervezik partnereikhez.
Ez a modell rengeteg tőkét szabadít fel: nem kell gyárakat építeni, fenntartani, modernizálni. Az autógyártóknak, amelyek a gyártási folyamat komplexitása miatt gyakran „production hell”-nek, azaz gyártási pokolnak nevezik a mindennapjaikat, ez óriási vonzerőt jelenthet.
Apple mint csábító példa
Az Apple a világ egyik legsikeresebb cége: közel 3 ezermilliárd dolláros piaci értékkel, irigylésre méltó profittal és olyan márkaerejével, amit kevés iparág tud utolérni. Érdemes összevetni a számokat: a Ford és az Apple egyaránt nagyjából 45 milliárd dollárnyi fix eszközzel rendelkezik, és évi közel 10 milliárdot költ tőkebefektetésre. Ennek ellenére az Apple több mint kétszer annyi bevételt termelt az elmúlt évben, és 32-szer akkora nettó nyereséget, mint a Ford.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A HP tanulsága
Gondoljunk a Hewlett-Packardra. A cég 1993-ban kezdte kiszervezni PC-inek, nyomtatóinak, valamint szervereinek gyártását. 2000-re szinte minden termékét külső gyártók készítették. Az eredmény? Az árbevétel megduplázódott, miközben a HP alig bővítette gyárkapacitását, és felére csökkentette K+F- és tőkeberuházási arányát.
Képzeljük el, ha ugyanezt megtenné a Toyota vagy a Volkswagen. A két óriásvállalat esetében a tőkekiadások megfelezése évente mintegy 20 milliárd dollárnyi szabad cash flow-t szabadítana fel. Ez elméletben a részvények értékét is a többszörösére emelhetné – anélkül, hogy a cégek akár egyetlen autót kevesebbet adnának el.
Miért nem lehet egyszerűen lemásolni az Apple-modellt?
A fő probléma a modellváltással, hogy egy autónak évtizedekig kell biztonságosan működnie, miközben szigorú szabályozási környezetnek kell megfelelnie. A garancia, a szervizhálózat és a pótalkatrész-ellátás olyan kötelezettségeket ró a gyártókra, amelyek messze túlmutatnak a fogyasztói elektronika logikáján.
Ráadásul a politikai tényezők sem elhanyagolhatók: számos országban a járműipar stratégiai ágazat, milliók megélhetése függ tőle, így a teljes kiszervezés komoly ellenállásba ütközne.
Autók, mint „fehér címkés” termékek?
Ennek ellenére könnyen lehet, hogy az iparág valamilyen hibrid modell felé mozdul el. A Foxconn már autóipari beszállítóként kísérletezik, a kínai BYD pedig saját akkumulátor- és elektronikai tudására építve lép előre.
Elképzelhető, hogy a jövőben a nagy márkák csak a dizájnt, a szoftvert és a marketinget adják, miközben a gyártást specializált partnerek végzik. A kérdés az, hogy az autó a jövőben inkább iPhone lesz – prémium ökoszisztémával –, vagy inkább hűtőszekrény: tömegtermék, amelynél a márka másodlagossá válik.
A mesterséges intelligencia nemcsak a mindennapi élet, hanem az üzleti működés egyik legfontosabb tényezőjévé vált, kiváltképp a telekommunikációs szektorban.
Október és január között adják el a legtöbb okostelefont a magyar felhasználók.
A német sugárzásvédelmi hivatal idén is közzétette a legmagasabb rádiófrekvenciás sugárzást kibocsátó telefonok listáját.
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
Tudományos, történelmi és köznapi tévhitekből válogattuk össze azokat, melyekről a legtöbb ember talán még mindig elhiszi, hogy igazak.
A Gazdasági Versenyhivatal az elmúlt időszakban egyre nagyobb figyelmet fordít arra, hogy felhívja a fiatal korosztály figyelmét a digitális térben előforduló veszélyekre.
Az Xbox Game Pass előfizetési díjainak jelentős emelése miatt a játékosok tömegesen mondják le előfizetéseiket,
Az elmúlt években drasztikusan megnövekedtek az emberek személyes adatait és banki hozzáféréseit célzó kibertámadások.
A korábbi rendszerben öt szívet kaptunk, amelyek csak hibázás esetén fogytak el.
Te is a Spotify-on hallgatsz zenét, podcastot? Nagy bejelentést tett a cég, ezt sokan nem látták jönni
Daniel Ek 2006-ban alapította a Spotify-t, amikor a zeneipar komoly kihívásokkal küzdött: csökkenő eladások, kalózkodás és drága letöltési szolgáltatások jellemezték a piacot.
A görög kormány által bevezetett korlátozás a Kids Wallet alkalmazáson keresztül valósul meg, amely automatikusan blokkolja a népszerű platformokat.
Az elmúlt néhány hétben felhasználóktól több bejelentés érkezett az Internet Hotline-hoz olyan tini társkereső csoportokkal kapcsolatban
A társaságok beolvadásával lezárul a 4iG Csoport távközlési üzletág átalakulásának fontos fejezete.
A Revolut szolgáltatásainál felhasználói problémák jelentkezhetnek, mivel a szokásosnál több hibabejelentés érkezett
Idén az elmúlt szűk félévben az európai villamosenergia-rendszert több nagyobb áramszünet sújtotta.
A rögzített több ezer hálózati név között bőven akadnak kreatív vagy humoros elnevezések – köztük meglepő orosz nyelvű üzenetek, játékos szóviccek és kulturális utalások.
Nagyon fontos hírt kapott sok magyar napelem-tulaj: kiderült, ezért volt irtó kockázatos belevágniuk
Miközben a napelemekre sokan a jövő zálogaként tekintenek, kevesen tudják, hogy a használatuk nemcsak lehetőségeket, hanem kockázatokat is hordoz magával.
A mesterséges intelligencia már messze nem csupán beszélgetőtárs: szövegek, képek, videók, táblázatok vagy akár egész prezentáció, kreatív tartalmak előállítására is alkalmas.
-
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
Láthatatlan frontvonalak a légi közlekedésben (x)
A HungaroControl hősei, akik a háttérből óvják a repülés biztonságát