2025. szeptember 8. hétfő Mária, Adrienn
24 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Peking, Kína - 2023. július 21: A pekingi Apple Wangfujing Store elülső nézete. Az Apple Inc. egy amerikai multinacionális technológiai vállalat, amelynek székhelye a kaliforniai Cupertinóban található.
Tech

Váratlant húzhat az iPhone 17-tel az Apple: mindent boríthat a mobilpiacon az új széria?

Pénzcentrum
2025. szeptember 8. 16:03

Az Apple 2025-ben az iPhone dizájnjában az egyik legnagyobb frissítést tervezi az iPhone X 2017-es bemutatója óta, várhatóan debütál az új iPhone 17 „Air” vékonyabb kialakítással, átalakított kamerarendszerrel és új kijelzőmérettel. A 2025-ös kínálat négy modellből áll majd: iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max és az új iPhone 17 „Air”, a „Plus” modellek idén elmaradnak. Minden új modell ProMotion kijelzőt, fejlettebb kamerákat és új processzorokat kap, az iPhone 17 Air pedig az első Apple-tervezésű 5G modemmel, vékony házzal és eltűnt SIM-tálcával érkezik.

2025-ben az Apple az iPhone dizájnjában az egyik legnagyobb frissítést készíti elő az iPhone X 2017-es bevezetése óta: várhatóan debütál az új iPhone 17 „Air”, amely vékonyabb kialakítást, új kijelzőméretet, átalakított kamerarendszert és további újításokat kínál. Az iPhone 17 széria az Apple „Awe Dropping” eseményén kerül bemutatásra szeptember 9-én, magyar idő szerint este hétkor.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A 2025-ös évben várhatóan négy modell érkezik: iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max és az új iPhone 17 „Air”. A Macrumors szerint Apple idén megszünteti a „Plus” modelleket, mivel a felhasználók körében nem bizonyultak népszerűnek.

Az iPhone 17 Air nem közvetlenül az iPhone 17 Plus helyére lép, hanem új opcióként kerül be a kínálatba, várhatóan körülbelül 6,6 hüvelykes kijelzővel és 5,5 mm vastag házzal. A Pro modellek 6,3 és 6,9 hüvelykes kijelzőkkel rendelkeznek, így az iPhone 17 Air méretben középen helyezkedik el. A standard iPhone 17 kijelzőmérete 6,3 hüvelykre nő, hogy megegyezzen a Pro modellel.

Kapcsolódó cikkeink:

Korai pletykák szerint az iPhone 17 Air prémium készülék lehet, de valójában középkategóriás modellként érkezik: olcsóbb a Pro és Pro Max modelleknél, de drágább a standard iPhone 17-nél, így a „Plus” szerepét tölti be az árkategóriák között.

Új kijelzővel érkezik az iPhone 17?

Úgy tudni, minden 2025-ös iPhone modell ProMotion kijelzővel érkezik, amely 120 Hz-es frissítési frekvenciát biztosít a simább görgetéshez és videólejátszáshoz. A ProMotion-t az LTPO OLED panelek teszik lehetővé, amelyek energiamegtakarítást is biztosítanak, és lehetővé teszik az mindig bekapcsolt kijelző technológiát is, bár egyelőre nem világos, hogy ez minden modellen elérhető lesz-e.

Drága dizájntrükk vagy eddig ez hiányzott az életünkből? Teszteltük a Samsung új csodamobilját
EZ IS ÉRDEKELHET
Drága dizájntrükk vagy eddig ez hiányzott az életünkből? Teszteltük a Samsung új csodamobilját
Megérkeztek Magyarországra a Samsung legújabb hajlítható telefonjai, a Galaxy Z Fold7 és a Flip7, utóbbit egy héten át tesztelte a Pénzcentrum két szerkesztője.

A standard iPhone 17 a meglévő iPhone 16 dizájnt követi, míg a Pro és Air modellek átalakított, téglalap alakú, vízszintes kamerarendszert kaphatnak lekerekített sarkokkal. Az iPhone 17 Air hátlapi kamerája egyetlen lencséből áll a pletykák szerint, míg a Pro és Pro Max három lencsés rendszert tartalmaz, a LiDAR és vaku mellett. A kijelző szélén a kisebb kereteket a 16 Pro és Pro Max modellekből vették át.

Az iPhone 17 Pro és Pro Max várhatóan alumínium kerettel érkezik a titán helyett, és a hátlap félig üveg, félig alumínium lesz, az üveg rész a MagSafe töltéshez szükséges. Az iPhone 17 Air kamerája is vízszintes kialakítású lesz, így több modellen is egységes változás várható.

Új színek is várhatók: fekete, fehér, acélszürke, világoskék, zöld és lila, a Pro modellek esetében pedig réz-narancs árnyalat is. A Pro modellekhez kapcsolódóan az Apple tesztelhet egy, a Liquid Glass dizájnhoz illeszkedő „speciális” árnyalatot is.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az előzetes információk szerint az összes új modell frissített 24 megapixeles előlapi kamerát kap, a Pro Max pedig 48 megapixeles Wide, 48 megapixeles Ultra Wide és 48 megapixeles Tetraprism Telephoto kamerát, valamint 8K videófelvételt is. Az iPhone 17 Air egy 48 megapixeles egylencsés hátlapi kamerát kap, a standard iPhone 17 kétlencsés kamerarendszert. A Pro modellek változtatható rekesznyílást kapnak, lehetővé téve a fény szabályozását, és dupla videofelvételt is, az elő- és hátlapi kamera egyszerre történő használatát.

Új processzorokat villant az Apple

Az iPhone 17 és 17 Air az A19 chipet, a Pro modellek pedig az A19 Pro chipeket kapják meg a kiszivárgott hírek szerint, a Pro és Air modellek 12 GB RAM-mal, a standard modell 8 GB RAM-mal. Az iPhone 17 Air az első Apple tervezésű 5G modemet kapja, a többinél továbbra is Qualcomm chip marad.

A fizikai SIM tálca a vékony iPhone 17 Air modellből teljesen eltűnik. Az összes modell Wi-Fi 7 és Bluetooth 5.3 támogatással érkezik, a Pro modellek párologtató kamrás hűtési technológiával a hőelvezetés javítása érdekében. Minden modell könnyebben cserélhető akkumulátort kap, támogatja a 25 W-os vezeték nélküli töltést és a Qi 2.2 szabványt, a Pro modellek fordított vezeték nélküli töltésre is képesek lehetnek.

Jön az iPhone 18 és a hajlítható modellek

A portál értesülései szerint 2026-ban az iPhone 18 Air, Pro, Pro Max és egy hajlítható iPhone a második félévben debütél, a standard iPhone 18 és 18e pedig csak 2027 tavaszán - tehát a gyártó szakít az eddigi hagyományokkal, hogy egyszerre mutatja be az összes új mobilt.

Az iPhone 18 Pro modellek képernyő  alá rejtett Face ID-t kaphatnak, csökkentve a Dynamic Island méretét, és lehet, hogy csak egy apró előlapi kameralyuk lesz rajtuk. Az iPhone 18 modellek az A20 chipet kapjá megk, a 2 nm-es gyártástechnológián, jelentősen gyorsabb és hatékonyabb teljesítménnyel. Egyes modellek akár 200 megapixeles főkamerával is érkezhetnek.
Címlapkép: Getty Images
#iphone #okostelefon #tech #mobiltelefon #apple #bejelentés #iphone hírek #okostelefonok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:14
17:01
16:44
16:29
16:14
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 8.
Láthatatlan gyilkos vadászik a magyarokra az otthonaikban: naponta 4-en halnak meg
2025. szeptember 7.
Egyre sürgetőbb a forintreform: érme lehet az 500-asból, jöhet a 50 ezres és 100 ezres bankjegy?
2025. szeptember 8.
Óriási bitcoin-halmozásba kezdtek a világ szuperhatalmai: mire készülhet Kína és az USA?
2025. szeptember 8.
Sokkoló drágulás az iskolai menzákon – ennyit kell most fizetni a gyerekek ebédjéért 2025-ben
2025. szeptember 7.
Napi 1000 Ft-os kaja-kihívás: videón a kísérlet, így lehet jól lakni mindössze ennyiből
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 8. hétfő
Mária, Adrienn
37. hét
Szeptember 8.
Az írástudatlanság elleni küzdelem nemzetközi napja
Szeptember 8.
A büntetés-végrehajtási szervezet napja
Szeptember 8.
Kisboldogasszony
Szeptember 8.
A fizioterápia világnapja
Tech legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Sorra ürítik le a magyarok bankszámláit: óriási a vész, ide futnak a szálak
2
2 hónapja
Fontos változás az OTP ügyfeleinek: mostantól így tudnak fizetni a bankkártyájukkal
3
1 hónapja
Ügyfélkapu használók, figyelem! 1 napon belül elveszhet a jelszavad, ha így jelentkezel be
4
1 hónapja
Így nyírja ki az emberiséget az AI: már látszik a vég, kódolva van a katasztrófa
5
2 hónapja
Méregdrága csúcstelefonokat vásárolnak fillérekért élelmes magyarok: így spórolnak vagyonokat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Derivatív
Határidős ügyletet, piacot jelent.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 8. 17:14
Súlyos betegség fenyegeti az idős magyarokat: ezek lehetnek az első tünetek
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 8. 16:14
Ezt te is a ChatGPT-vel csináltatod meg? A szakértők szerint borzalmas ötlet, amivel sokat árthatsz magadnak
Agrárszektor  |  2025. szeptember 8. 16:28
Letarolta a vihar Magyarországot: mutatjuk, hol volt a legkeményebb