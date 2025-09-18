Már a számítógépek képfájljai között is kutakodna a Google: ki tudja, ez az új app mire képes

"Ma egy új kísérleti Google alkalmazást indítunk Windowsra a Labsban, hogy gyorsabban megtaláld, amit keresel" - közölte a Google kedden. Az új alkalmazást bárki kipróbálhatja, tesztelheti, ez azonban még csak egy kísérlet, a végleges verzió bevezetése még nem most lesz.

"Mostantól ablakváltás vagy a munkafolyamat megszakítása nélkül kereshetsz. Akár dokumentumban írsz, akár egy játék közben vagy, csak nyomd meg az Alt + Space billentyűkombinációt, hogy azonnal információkat kereshess a számítógéped fájljaiban, a telepített alkalmazásokban, a Google Drive fájljaiban – és természetesen az interneten" - írja honlapján a techóriás. Hozzáteszik: A beépített Google Lens segítségével bármit ki lehet jelölni és keresni a képernyőn, így könnyedén lefordíthatók képek vagy szövegek, segítséget nyújthat házi feladatokhoz is.

A mesterséges intelligencia módban mélyebb, AI által vezérelt válaszokat is nyújt a szolgáltatás. A kísérleti alkalmazást a Google Labs felületen lehet tesztelni.