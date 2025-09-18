A kínai kiberhatóság az RTX Pro 6000D chipekre vonatkozó rendeléseket is törölte, az Nvidia árfolyama már mínuszban nyitott.
Már a számítógépek képfájljai között is kutakodna a Google: ki tudja, ez az új app mire képes
"Ma egy új kísérleti Google alkalmazást indítunk Windowsra a Labsban, hogy gyorsabban megtaláld, amit keresel" - közölte a Google kedden. Az új alkalmazást bárki kipróbálhatja, tesztelheti, ez azonban még csak egy kísérlet, a végleges verzió bevezetése még nem most lesz.
"Mostantól ablakváltás vagy a munkafolyamat megszakítása nélkül kereshetsz. Akár dokumentumban írsz, akár egy játék közben vagy, csak nyomd meg az Alt + Space billentyűkombinációt, hogy azonnal információkat kereshess a számítógéped fájljaiban, a telepített alkalmazásokban, a Google Drive fájljaiban – és természetesen az interneten" - írja honlapján a techóriás. Hozzáteszik: A beépített Google Lens segítségével bármit ki lehet jelölni és keresni a képernyőn, így könnyedén lefordíthatók képek vagy szövegek, segítséget nyújthat házi feladatokhoz is.
A mesterséges intelligencia módban mélyebb, AI által vezérelt válaszokat is nyújt a szolgáltatás. A kísérleti alkalmazást a Google Labs felületen lehet tesztelni.
Abban az esetben, ha az észlelt hiba a jelzett időszakon túl is fennáll, hívják az ügyfélszolgálatot díjmentesen a 1414-es telefonszámon!
Az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok megállapodást készül aláírni a nukleáris energia fejlesztésének felgyorsítására,
Úgy veszik ezeket a telefonokat a magyarok, mint a cukrot: miért kell minenkinek pont ez a készülék?
Friss értékesítési adatok szerint a magyar vásárlók továbbra is a páratlan sorszámú iPhone-modellek iránt mutatnak nagyobb érdeklődést.
Az Apple bemutatta legújabb iPhone 17 termékcsaládját, amelynek magyarországi árai már elérhetők.
Az Apple hamarosan bemutatja az iPhone 17-szériát, de egy kiszivárgott információ már előre felfedi a készülékek várható specifikációit.
Az Apple bemutatta legújabb termékeit, köztük az AirPods Pro 3 fülhallgatót, amely számos újítással érkezik, valamint előrevetítette az iPhone 17 széria és egyéb készülékek várható...
Sürgős figyelmeztetés: új átverés fosztja ki a bankszámlákat, 1,8 milliárd iPhone-felhasználó veszélyben!
Új iPhone-os átverés: hackerek az Apple saját szervereit használják hamis vásárlási értesítések küldésére
Robotok veszik át a munkánkat? Nézd meg, hogyan hódítják meg az ipart, az egészségügyet és a nappalidat is!
Az Apple 2025-ben az iPhone dizájnjában az egyik legnagyobb frissítést tervezi az iPhone X 2017-es bemutatója óta.
A felhasználók gyakran engedélyezik az alkalmazásoknak, hogy hozzáférjenek a tartózkodási helyükhöz vagy a háttérben frissítsék az adatokat.
Délkelet-Ázsiában virágzik a kiberbűnözés új formája, a csalásközpont, ahol emberek százezrei dolgoznak kényszer hatása alatt.
Azt sem tudni, hogy a kábel egy véletlen balesettől sérült-e meg, vagy megint szándékos akció történt. A Microsoft szerint a forgalmat sikerült átterelni.
A Google kritikus biztonsági figyelmeztetést adott ki Android-felhasználók millióinak.
Megérkeztek Magyarországra a Samsung legújabb hajlítható telefonjai, a Galaxy Z Fold7 és a Flip7, utóbbit egy héten át tesztelte a Pénzcentrum két szerkesztője.
A Revolut célja elérni a több mint 100 millió ügyfelet, fokozni a termékinnovációt és mélyíteni az ügyfélkapcsolatokat.
Donald Trump nagyszabású vacsorát adott a legnagyobb amerikai technológiai cégek vezetőinek a Fehér Házban.
Aki idén nyáron megfordult a Balatonnál, nagy valószínűséggel találkozhatott árvaszúnyogokkal, amelyek sokszor már-már elviselhetetlenné tették a szabadtéri programokat.
A megállapítások előrevetítik, hogy a decemberben életbe lépő tilalom vegyes felhasználói élményt eredményezhet.
-
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.
-
Új befektetési lehetőségek a műtárgypiacon (x)
Szeptember 12-22. között a BÁV ART Bécsi utcai galériájának története új fejezethez érkezik: elstartol az I. Bécsi utcai kamara aukció.