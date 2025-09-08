Figyelem! Ezt a mobilos hibát rengeteg magyar elköveti: súlyos árat fizethet érte

A kiberbiztonság szakértői szerint a telefonunkon tárolt, ritkán használt alkalmazások jelentős biztonsági kockázatot jelentenek, ezért érdemes rendszeresen törölni őket.

Az átlagos amerikai felhasználó körülbelül 80 alkalmazást tárol a telefonján, és ezek közül valószínűleg több olyan is van, amit már nem használ. A szakértők szerint ezeket a felesleges appokat mielőbb érdemes eltávolítani a személyes adataink védelme érdekében - számolt be a Huffpost.

"A legtöbb ember nincs tisztában azzal, hogy sok alkalmazás alapértelmezetten kiterjedt és átfogó engedélyekkel rendelkezik. Nagyon kevesen olvassák el a teljes felhasználási feltételeket" - nyilatkozta George Kamide, a "Bare Knuckles and Brass Tacks" kiberbiztonsági podcast társműsorvezetője.

A szakértő elmagyarázta, hogy a felhasználók gyakran engedélyezik az alkalmazásoknak, hogy hozzáférjenek a tartózkodási helyükhöz vagy a háttérben frissítsék az adatokat, amikor nem is használják azokat.

Adam Arellano, a Harness vállalat technológiai vezetője szerint a probléma az, hogy "az emberek implicit módon megbíznak abban, hogy az általuk használt alkalmazások készítői figyelembe veszik az érdekeiket". Valójában sok alkalmazást gyorsan fejlesztenek, ahol a biztonság és az adatvédelem csak másodlagos szempont, így az adatok sebezhetővé válnak.

Tavaly 1,3 milliárd ember kapott értesítést személyes adataik kompromittálódásáról, és az Identity Theft Resource Center adatai szerint ezeknek a biztonsági incidenseknek jelentős része megelőzhető lett volna alapvető kiberbiztonsági intézkedésekkel.

A nem használt alkalmazások rendszeres törlése segít korlátozni, hogy az alkalmazás fejlesztői milyen információkat gyűjthetnek rólunk, és hogy a bűnözők vagy kormányzati szervek milyen értékes adatokhoz férhetnek hozzá. Arellano elmondta: "Két-három havonta, amikor unatkozom vagy repülőn ülök, átnézem és rendezem az alkalmazásaimat, és a régóta nem használtakat egyszerűen törlöm."

Kamide példaként említette a korlátozott használatú alkalmazásokat, mint a sporteredmények vagy gyermekek időbeosztásának követésére szolgáló appokat. "Ha nincs szükséged ezekre az alkalmazásokra a szezon után, nincs okod megtartani őket a telefonodon" - mondta.

Fontos megjegyezni, hogy a törlés nem csodaszer az adatok biztonságának megőrzésére. "Csak a jövőbeli adatgyűjtést akadályozza meg, az addig összegyűjtött információkra nincs hatással" - figyelmeztetett Arellano.

A helymeghatározást használó alkalmazások törlése - mint például a Google Maps - az akkumulátor élettartamát is növelheti. Emellett a szakértők szerint az alkalmazások törlése különösen ajánlott az Egyesült Államok határain való átkeléskor, mivel a határőrök jogosultak az elektronikus eszközök átvizsgálására, és előfordultak olyan esetek, amikor a telefonon talált tartalmak miatt megtagadták a belépést.