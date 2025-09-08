2025. szeptember 8. hétfő Mária, Adrienn
29 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Isztambul, Törökország - 2016. január 14: A kezében egy vadonatúj Apple iPhone 6s, a képernyőn Chrome alkalmazással. A Chrome egy 2008 szeptemberében indított webböngésző szolgáltatás.
Tech

Figyelem! Ezt a mobilos hibát rengeteg magyar elköveti: súlyos árat fizethet érte

Pénzcentrum
2025. szeptember 8. 14:15

A kiberbiztonság szakértői szerint a telefonunkon tárolt, ritkán használt alkalmazások jelentős biztonsági kockázatot jelentenek, ezért érdemes rendszeresen törölni őket.  

Az átlagos amerikai felhasználó körülbelül 80 alkalmazást tárol a telefonján, és ezek közül valószínűleg több olyan is van, amit már nem használ. A szakértők szerint ezeket a felesleges appokat mielőbb érdemes eltávolítani a személyes adataink védelme érdekében - számolt be a Huffpost.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"A legtöbb ember nincs tisztában azzal, hogy sok alkalmazás alapértelmezetten kiterjedt és átfogó engedélyekkel rendelkezik. Nagyon kevesen olvassák el a teljes felhasználási feltételeket" - nyilatkozta George Kamide, a "Bare Knuckles and Brass Tacks" kiberbiztonsági podcast társműsorvezetője.

A szakértő elmagyarázta, hogy a felhasználók gyakran engedélyezik az alkalmazásoknak, hogy hozzáférjenek a tartózkodási helyükhöz vagy a háttérben frissítsék az adatokat, amikor nem is használják azokat.

Adam Arellano, a Harness vállalat technológiai vezetője szerint a probléma az, hogy "az emberek implicit módon megbíznak abban, hogy az általuk használt alkalmazások készítői figyelembe veszik az érdekeiket". Valójában sok alkalmazást gyorsan fejlesztenek, ahol a biztonság és az adatvédelem csak másodlagos szempont, így az adatok sebezhetővé válnak.

Tavaly 1,3 milliárd ember kapott értesítést személyes adataik kompromittálódásáról, és az Identity Theft Resource Center adatai szerint ezeknek a biztonsági incidenseknek jelentős része megelőzhető lett volna alapvető kiberbiztonsági intézkedésekkel.

A nem használt alkalmazások rendszeres törlése segít korlátozni, hogy az alkalmazás fejlesztői milyen információkat gyűjthetnek rólunk, és hogy a bűnözők vagy kormányzati szervek milyen értékes adatokhoz férhetnek hozzá. Arellano elmondta: "Két-három havonta, amikor unatkozom vagy repülőn ülök, átnézem és rendezem az alkalmazásaimat, és a régóta nem használtakat egyszerűen törlöm."

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Kamide példaként említette a korlátozott használatú alkalmazásokat, mint a sporteredmények vagy gyermekek időbeosztásának követésére szolgáló appokat. "Ha nincs szükséged ezekre az alkalmazásokra a szezon után, nincs okod megtartani őket a telefonodon" - mondta.

Fontos megjegyezni, hogy a törlés nem csodaszer az adatok biztonságának megőrzésére. "Csak a jövőbeli adatgyűjtést akadályozza meg, az addig összegyűjtött információkra nincs hatással" - figyelmeztetett Arellano.

A helymeghatározást használó alkalmazások törlése - mint például a Google Maps - az akkumulátor élettartamát is növelheti. Emellett a szakértők szerint az alkalmazások törlése különösen ajánlott az Egyesült Államok határain való átkeléskor, mivel a határőrök jogosultak az elektronikus eszközök átvizsgálására, és előfordultak olyan esetek, amikor a telefonon talált tartalmak miatt megtagadták a belépést.
Címlapkép: Getty Images
#tech #telefon #veszély #alkalmazás #használt #felhasználók #frissítés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:15
14:01
13:51
13:46
13:31
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 8.
Láthatatlan gyilkos vadászik a magyarokra az otthonaikban: naponta 4-en halnak meg
2025. szeptember 7.
Egyre sürgetőbb a forintreform: érme lehet az 500-asból, jöhet a 50 ezres és 100 ezres bankjegy?
2025. szeptember 8.
Óriási bitcoin-halmozásba kezdtek a világ szuperhatalmai: mire készülhet Kína és az USA?
2025. szeptember 8.
Sokkoló drágulás az iskolai menzákon – ennyit kell most fizetni a gyerekek ebédjéért 2025-ben
2025. szeptember 7.
Napi 1000 Ft-os kaja-kihívás: videón a kísérlet, így lehet jól lakni mindössze ennyiből
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 8. hétfő
Mária, Adrienn
37. hét
Szeptember 8.
Az írástudatlanság elleni küzdelem nemzetközi napja
Szeptember 8.
A büntetés-végrehajtási szervezet napja
Szeptember 8.
Kisboldogasszony
Szeptember 8.
A fizioterápia világnapja
Tech legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Sorra ürítik le a magyarok bankszámláit: óriási a vész, ide futnak a szálak
2
2 hónapja
Fontos változás az OTP ügyfeleinek: mostantól így tudnak fizetni a bankkártyájukkal
3
1 hónapja
Ügyfélkapu használók, figyelem! 1 napon belül elveszhet a jelszavad, ha így jelentkezel be
4
1 hónapja
Így nyírja ki az emberiséget az AI: már látszik a vég, kódolva van a katasztrófa
5
2 hónapja
Méregdrága csúcstelefonokat vásárolnak fillérekért élelmes magyarok: így spórolnak vagyonokat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Intervenció
a biztosító hivatalos lépése, amely az elmulasztott díjak beszedését, a biztosítási szerződés fenntartását szolgálja.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 8. 13:51
Itt az újabb őszi lomtalanítás dátum: ez a budapesti kerület készülhet, októberben viszik a lomot mind a 11 körzetben
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 8. 13:14
A divatipar sötét szezonja: a luxusmárkák szó szerint a túlélésért harcolnak
Agrárszektor  |  2025. szeptember 8. 13:31
Kiderült az igazság a sütőtökről: ha nálad is van a kertben, ezt tudnod kell