Azt sem tudni, hogy a kábel egy véletlen balesettől sérült-e meg, vagy megint szándékos akció történt. A Microsoft szerint a forgalmat sikerült átterelni.
Figyelem! Ezt a mobilos hibát rengeteg magyar elköveti: súlyos árat fizethet érte
A kiberbiztonság szakértői szerint a telefonunkon tárolt, ritkán használt alkalmazások jelentős biztonsági kockázatot jelentenek, ezért érdemes rendszeresen törölni őket.
Az átlagos amerikai felhasználó körülbelül 80 alkalmazást tárol a telefonján, és ezek közül valószínűleg több olyan is van, amit már nem használ. A szakértők szerint ezeket a felesleges appokat mielőbb érdemes eltávolítani a személyes adataink védelme érdekében - számolt be a Huffpost.
"A legtöbb ember nincs tisztában azzal, hogy sok alkalmazás alapértelmezetten kiterjedt és átfogó engedélyekkel rendelkezik. Nagyon kevesen olvassák el a teljes felhasználási feltételeket" - nyilatkozta George Kamide, a "Bare Knuckles and Brass Tacks" kiberbiztonsági podcast társműsorvezetője.
A szakértő elmagyarázta, hogy a felhasználók gyakran engedélyezik az alkalmazásoknak, hogy hozzáférjenek a tartózkodási helyükhöz vagy a háttérben frissítsék az adatokat, amikor nem is használják azokat.
Adam Arellano, a Harness vállalat technológiai vezetője szerint a probléma az, hogy "az emberek implicit módon megbíznak abban, hogy az általuk használt alkalmazások készítői figyelembe veszik az érdekeiket". Valójában sok alkalmazást gyorsan fejlesztenek, ahol a biztonság és az adatvédelem csak másodlagos szempont, így az adatok sebezhetővé válnak.
Tavaly 1,3 milliárd ember kapott értesítést személyes adataik kompromittálódásáról, és az Identity Theft Resource Center adatai szerint ezeknek a biztonsági incidenseknek jelentős része megelőzhető lett volna alapvető kiberbiztonsági intézkedésekkel.
A nem használt alkalmazások rendszeres törlése segít korlátozni, hogy az alkalmazás fejlesztői milyen információkat gyűjthetnek rólunk, és hogy a bűnözők vagy kormányzati szervek milyen értékes adatokhoz férhetnek hozzá. Arellano elmondta: "Két-három havonta, amikor unatkozom vagy repülőn ülök, átnézem és rendezem az alkalmazásaimat, és a régóta nem használtakat egyszerűen törlöm."
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Kamide példaként említette a korlátozott használatú alkalmazásokat, mint a sporteredmények vagy gyermekek időbeosztásának követésére szolgáló appokat. "Ha nincs szükséged ezekre az alkalmazásokra a szezon után, nincs okod megtartani őket a telefonodon" - mondta.
Fontos megjegyezni, hogy a törlés nem csodaszer az adatok biztonságának megőrzésére. "Csak a jövőbeli adatgyűjtést akadályozza meg, az addig összegyűjtött információkra nincs hatással" - figyelmeztetett Arellano.
A helymeghatározást használó alkalmazások törlése - mint például a Google Maps - az akkumulátor élettartamát is növelheti. Emellett a szakértők szerint az alkalmazások törlése különösen ajánlott az Egyesült Államok határain való átkeléskor, mivel a határőrök jogosultak az elektronikus eszközök átvizsgálására, és előfordultak olyan esetek, amikor a telefonon talált tartalmak miatt megtagadták a belépést.
Délkelet-Ázsiában virágzik a kiberbűnözés új formája, a csalásközpont, ahol emberek százezrei dolgoznak kényszer hatása alatt.
A Revolut célja elérni a több mint 100 millió ügyfelet, fokozni a termékinnovációt és mélyíteni az ügyfélkapcsolatokat.
Donald Trump nagyszabású vacsorát adott a legnagyobb amerikai technológiai cégek vezetőinek a Fehér Házban.
Aki idén nyáron megfordult a Balatonnál, nagy valószínűséggel találkozhatott árvaszúnyogokkal, amelyek sokszor már-már elviselhetetlenné tették a szabadtéri programokat.
A megállapítások előrevetítik, hogy a decemberben életbe lépő tilalom vegyes felhasználói élményt eredményezhet.
"Nincs keresgélés, nincs kód. Csak mutatod, és mész!" - elindult az új MÁV+ app funkció, a bérlet widget!
Egy virginiai YouTuber hatalmas csalás áldozata lett.
Lépten-nyomon a mesterségesintelligencia-forradalom, az újabb ipari forradalom küszöbének jelentőségéről hallhatunk.
A Spotify új üzenetküldő funkciót vezetett be, amely felhasználói ellenállásba ütközött, miközben a vállalat szerint a szolgáltatás opcionális és könnyen kikapcsolható.
A CBRE legfrissebb globális riportja szerint a világ nagyvárosai között éleződik a verseny a technológiai tehetségekért.
Az Apple hivatalosan bejelentette, hogy szeptember 9-én mutatja be az iPhone 17 készülékcsaládot a kaliforniai Apple Parkban található Steve Jobs Theaterben.
Korunk egyik legnagyobb lehetősége és veszélye is egyben a mesterséges intelligencia (MI), valamint annak megfelelő felhasználása.
A digitális ügyintézés újabb területeken lett egyszerűbb.
Az áremelések immár a vállalat normál üzletmenetének részét képezik, miután évekig változatlanul tartották díjaikat.
A britek 40 százaléka már használt olyan AI-eszközöket, mint a ChatGPT pénzügyi tanácsadás céljából. Szakértők szerint nem kellene.
Még mindig többen idegenkednek az AI használatától Magyarországon, mint akik elfogadóbbak a technológiával kapcsolatban.
A Microsoft mesterséges intelligencia vezetője figyelmeztet az "AI pszichózis" terjedésére.
A Sony csütörtöktől mintegy 50 dollárral emeli a PlayStation 5 konzolok árát az Egyesült Államokban a növekvő költségek és a lassuló videojáték-piac miatt.
-
Ezért éri meg az elektronikus fizetés: megszólaltak a magyar vállalkozók - videó
Az elektronikus fizetési lehetőségek biztosítása ma már nem csupán opció, hanem a sikeres vállalkozás alapfeltétele.