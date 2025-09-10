2025. szeptember 10. szerda Nikolett, Hunor
100 dolláros bankjegyek kötegei véletlenszerűen elszórtan. Több milliárd dollár értékű pénz a földön szétszórva és felülről renderelve. Egy tengernyi pénz és nagyszerű háttér.
Világ

Itt a világ leggazdagabb embereinek listája: Musk vagyona már 438 milliárd dollár, Trump csak a 201. helyen

MTI
2025. szeptember 10. 17:02

A 400 leggazdagabb amerikai vagyona elérte a rekordot jelentő 6600 milliárd dollárt, Elon Musk továbbra is a lista élén áll.

A listára minimum 3,8 milliárd dollár értékű vagyonnal lehetett felkerülni. Ez 500 millió dollárral több, mint a 2024-es minimumérték. A listavezető Elon Musk vagyona rekordnagy, 438 milliárd dollár volt. A második helyen az Oracle technológiai vállalat igazgatótanácsának elnöke, Larry Ellison állt 276 milliárd dollárral. A harmadik a Facebook alapítója, a közösségi médium anyavállalata, a Meta vezérigazgatója, Mark Zuckerberg 253 milliárd dollárral.

Őt Jeff Bezos, az Amazon alapítója követi 241 milliárd dollárral, majd Larry Page, a Google társalapítója 179 milliárd dollárral. Donald Trump amerikai elnök a lista 201. helyén szerepel, 7,3 milliárd dolláros vagyonnal.

Címlapkép: Getty Images
