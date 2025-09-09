Vége a várakozásnak: az Apple élőben leplezi le az új iPhone-t!

Az Apple bemutatta legújabb termékeit, köztük az AirPods Pro 3 fülhallgatót, amely számos újítással érkezik, valamint előrevetítette az iPhone 17 széria és egyéb készülékek várható fejlesztéseit.

Az Apple legújabb termékbemutatóján Tim Cook vezérigazgató a dizájnt helyezte előtérbe, kiemelve, hogy az operációs rendszerek az elmúlt évtized legnagyobb szoftveres megújulását kapják a Liquid Glass kialakítással. Bár a béta verzió kezdetben megosztó fogadtatásban részesült, a folyamatos finomítások révén egyre elfogadottabbá vált.

A rendezvény egyik fő újdonsága az AirPods Pro 3 fülhallgató, amely jelentős fejlesztéseket kapott. Az új modell kisebb méretű és átalakított kialakítással rendelkezik a jobb illeszkedés érdekében, ötféle gumiharangot kínál, valamint IP57-es besorolású vízállósággal büszkélkedhet. A készülék mesterséges intelligenciával támogatott pulzusmérővel is rendelkezik, és képes az elégetett kalóriák mérésére. Fontos újdonság, hogy önállóan, Apple Watch nélkül is használható 50 különböző edzéstípus követésére.

Az új fülhallgató hangminősége is fejlődött: az Apple szerint egy új légbeömlő nyílás révén részletgazdagabb hangzást és jobb basszust biztosít. Az aktív zajszűrés kétszer hatékonyabb az előző generációhoz képest, az első Pro modellhez viszonyítva pedig négyszeresen jobb teljesítményt nyújt - a gyártó állítása szerint ez jelenleg a vezeték nélküli fülhallgatók piacán elérhető legjobb zajszűrési technológia.

Az AirPods Pro 3 élő fordítási funkcióval is bővül, amely az iPhone-on futó Apple Intelligence segítségével működik. A demonstráció alapján a rendszer képes valós időben, kis késéssel tolmácsolni az idegen nyelvű beszélgetéseket, miközben a felhasználó saját mondanivalóját a telefon képernyőjén jeleníti meg. A funkció optimális működéséhez az Apple javasolja, hogy mindkét beszélgetőpartner AirPods Pro 3-at használjon.

A bemutatón szó esett a várható Apple Watch frissítésekről is. Az Apple Watch Ultra 3 nagyobb kijelzővel érkezhet és műholdas támogatást kaphat. Az Apple Watch 11 új modemmel, csippel, fényesebb kijelzővel és potenciálisan vérnyomásmérési funkcióval bővülhet, míg az Apple Watch SE a Watch 7 dizájnját örökölheti, nagyobb kijelzővel és modernebb rendszercsippel.

Az iPhone 17 családdal kapcsolatban az alapmodellnél nem várhatók jelentős változások, mindössze a kijelző mérete nőhet 6,1-ről 6,3 hüvelykre, és megkaphatja a 120 hertzes adaptív képfrissítést biztosító Pro Motion technológiát. A Plus modellt felváltó Air variáns viszont izgalmasabbnak ígérkezik: a Pro és Pro Max közötti méretű kijelzővel, vékony és könnyű kialakítással, valamint új, vízszintes kameraszigetet kaphat.

A Pro és Pro Max modellek új, 48 megapixeles telefotó kamerával bővülhetnek, amely akár nyolcszoros optikai zoomra is képes lehet. Érdekes változás, hogy a csúcsmodellek háza a korábbi titánötvözet helyett ismét alumíniumból készülhet. A Pro Max akkumulátora várhatóan meghaladja az 5000 mAh kapacitást. Az alapmodell kivételével minden telefon 256 gigabájtos tárhellyel és 12 GB memóriával érkezhet.

Az árazás kulcskérdés lesz, különösen Donald Trump várható vámháborúja miatt. A jelenlegi információk szerint az alapmodell ára dollárban nem emelkedik, de a nagyobb tárhellyel érkező Pro és Pro Max, valamint az új Air modellek értelemszerűen drágábbak lehetnek.

Az elmúlt években egyre nehezebb az okostelefonok piacán valódi újdonságokat bemutatni. Tavaly az iPhone 16 széria főként az ígéretekről szólt, különösen a mesterséges intelligencia terén, amely csak hónapokkal később vált elérhetővé, és magyar nyelven továbbra sem használható. Az Apple Intelligence funkcióinak túlértékelése miatt a gyártó ellen per is indult, jelezve a felhasználók elégedetlenségét.