Novak Djokovic kilép a saját maga alapította Profi Teniszezők Szövetségéből (PTPA), mert már nem tud azonosulni a szervezet jelenlegi irányvonalával.
Itt van Dudás Miklós világbajnoki aranya videón: nagy egyéniséget veszített a magar sport
Dudás Miklós ígéretes sportkarriert tudhatott maga előtt, végül szerzett is világbajnoki aranyat. Évekkel ezelőtt fejezte be az élsportot egy eltiltás után.
Mint a Pénzcentrum is beszámolt róla, 34 éves korában, tragikus hirtelenséggel meghalt Dudás Miklós, világbajnok magyar kajakozó.
Dudás Miklós az ifjúsági és az U23-as korosztályban is szerzett világbajnoki címeket, a felnőttek között pedig 2014-ben, Moszkvában, a 4x200 méteres váltó tagjaként - Tótka Sándor, Hérics Dávid és Nádas Bence csapattársaként - lett vb-aranyérmes. Emellett volt két vb-bronza és egy-egy Európa-bajnoki ezüst- és bronzérme is. A 2012-es londoni olimpián K-1 200 méteren a hatodik helyen végzett.
A 2015-ös Európa Játékokon K-1 200 méteren nyert, de ettől az eredményétől utólag megfosztották, mert a doppingmintájában tiltott hormonkészítmény nyomaira bukkantak. Eltiltották, ennek lejárta után 2018-ban visszatért, majd 2021 elején visszavonult az élsporttól. Az utóbbi években szórakoztató műsorokban szerepelt: ott volt a nyerő Párosban, de a Sztárboxban is ringbe szállt.
Spanyol sajtóhírek szerint Lionel Messi rövid időre visszatérhet Európába: az amerikai bajnokság februári rajtjáig a Liverpoolnál folytathatja pályafutását.
Drámai mezőnygól-kihagyás, nagy győzelmek és egymás eredményinek fontossága: így alakult az NFL legutolsó alapszakaszhete.
A többszörös világbajnok brit nehézsúlyú ökölvívó, Tyson Fury ismét visszatérésre készül: közösségi oldalán jelezte, hogy Thaiföldön kezdte meg felkészülését következő mérkőzésére.
Az IFFHS közzétette 2025-ös góllövőlistáját, amelynek élén a Real Madrid francia csatára, Kylian Mbappé végzett 39 bajnoki találattal.
Bombaként robbant a hír Andalúziában: Sergio Ramos befektetői csoport élén a Sevilla FC megvásárlására készül.
Nagyon nagy bajban van ez a népszerű sport 2026 elején: egyre több szupersztár sokall be, itt a vég kezdete?
Több teniszcsillag is egyre hangosabban követeli a teniszidény lerövidítését, alig pár nappal az első idei Grand Slam-torna kezdése előtt.
Súlyos bokasérülés miatt nem játszhat a január 15-én kezdődő férfi kézilabda Európa-bajnokságon Krakovszki Zsolt.
80 éves korában elhunyt Dimitar Penev, a bolgár labdarúgás legendás alakja, aki szövetségi kapitányként az 1994-es világbajnokságon a negyedik helyig vezette csapatát.
Venus Williams 45 évesen pályára lép az Australian Openen, ezzel ő lesz a torna történetének legidősebb női versenyzője
A bokszbajnok az utolsó pillanatban ült át másik helyre a kocsiban - a vizsgálat szerint ez mentette meg az életét
A PDC dartsvilágbajnokság szombat esti döntőjében a holland Gian van Veen és a címvédő angol Luke Littler csap össze este kilenckor.
Megelégelték a diósgyőri szurkolók a nihilt: komolyat léptek az ultrák, mindenkit csatlakozni hívnak
A diósgyőri szurkolók határozatlan időre bojkottálják a csapat hazai és idegenbeli mérkőzéseit, miután a klubvezetés elutasította a követeléseiket.
Wilfried Nancy szerint igazságtalanul ítélik meg a Celticnél eltöltött első hetei alapján, de elismeri, hogy az állása veszélyben lehet egy újabb vereség után.
A F1 versenynaptár 2026-ban több ponton módosult a múlt évhez képest.
Legutóbb másfél hete műtötték, a bal térdében lévő meniszkuszt hozták rendbe. Az operáció sikeres volt, a rehabilitáció várhatóan egy hónapig tart.
Életveszélyes műtéten esett át a brazil focilegenda szilveszterkor: emiatt volt szükség a beavatkozásra
A legendás brazil balhátvéd szívproblémáira egy rutinvizsgálat során derült fény.
A szaúdi bajnokság rangadóján az Al-Ettifaq hazai pályán fogadta a listavezető Al-Naszr együttesét.
Ilyen aztán nem minden nap történik a kézilabdában! Időn túli szabaddobásból mentett pontot a magyar csapat
