2026. január 5. hétfő Simon
-2 °C Budapest
Aranyérem Magyarország zászlaját lengetve. Vízszintes, teljes képkocka, közelkép. 3d illusztráció
Sport

Itt van Dudás Miklós világbajnoki aranya videón: nagy egyéniséget veszített a magar sport

Pénzcentrum
2026. január 5. 14:44

Dudás Miklós ígéretes sportkarriert tudhatott maga előtt, végül szerzett is világbajnoki aranyat. Évekkel ezelőtt fejezte be az élsportot egy eltiltás után.

Mint a Pénzcentrum is beszámolt róla, 34 éves korában, tragikus hirtelenséggel meghalt Dudás Miklós, világbajnok magyar kajakozó. 

Dudás Miklós az ifjúsági és az U23-as korosztályban is szerzett világbajnoki címeket, a felnőttek között pedig 2014-ben, Moszkvában, a 4x200 méteres váltó tagjaként - Tótka Sándor, Hérics Dávid és Nádas Bence csapattársaként - lett vb-aranyérmes. Emellett volt két vb-bronza és egy-egy Európa-bajnoki ezüst- és bronzérme is. A 2012-es londoni olimpián K-1 200 méteren a hatodik helyen végzett.

A 2015-ös Európa Játékokon K-1 200 méteren nyert, de ettől az eredményétől utólag megfosztották, mert a doppingmintájában tiltott hormonkészítmény nyomaira bukkantak. Eltiltották, ennek lejárta után 2018-ban visszatért, majd 2021 elején visszavonult az élsporttól. Az utóbbi években szórakoztató műsorokban szerepelt: ott volt a nyerő Párosban, de a Sztárboxban is ringbe szállt.
Címlapkép: Getty Images
#olimpia #sport #visszavonulás #halálhír #élsport #aranyérem #világbajnok #eltiltás #doppingvizsgálat

