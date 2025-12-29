2025. december 29. hétfő Tamás, Tamara
Közeli felvétel egy nőről, aki a kétfaktoros hitelesítéssel (2FA) ellátott mobileszközt használja, miközben biztonságosan bejelentkezik a laptopjára. Adatvédelem, internet- és mobilbiztonság
Tech

Rekordév a digitális ügyintézésben: tömegek váltottak erre 2025-ben

Pénzcentrum
2025. december 29. 20:27

Soha nem látott ütemben terjedt Magyarországon az üzleti célú elektronikus aláírás 2025-ben. Ma már több mint 60 000 cégvezető, ügyvéd, könyvelő, mérnök használja, számítógépén vagy okostelefonján a Microsec e-Szignó minősített elektronikus aláíró megoldásait.

„Az áttérés lendülete az év végére robbanásszerűen felgyorsult. Az elmúlt két hónapban annyi új ügyfél érkezett, mint máskor egy teljes év alatt, így 20%-kal nőtt az e-Szignóval rendelkezők száma, jelezve, hogy az üzleti világban egyre inkább elvárássá válik a papírmentes, hiteles digitális ügyintézés” – nyilatkozta Vanczák Gergely, a Microsec informatikai igazgatója.

Állami megoldás magánszemélyek részére

2025 januárjában fontos állomáshoz érkezett a hazai digitális átállás, a Digitális Állampolgárság Program részeként elindult a DÁP mobilalkalmazásban elérhető eAláírás funkció, amely magánszemélyek számára, személyes célú használatra nyújt elektronikus aláírási lehetőséget.

„Az állam által biztosított elektronikus aláírás jelentős lépés a modern és felhasználóbarát digitális ügyintézés irányába” – mondta Vanczák Gergely. „Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy üzleti célokra, valamint cégek vagy szervezetek hivatalos képviseletére ez a megoldás nem használható.”

A digitális átállás szempontjából jelentős lépésként 2025 novemberében véglegesen megszűnt az AVDH (Azonosításra Visszavezetett Dokumentum-Hitelesítés) szolgáltatás. A korábban széles körben használt megoldással hitelesített dokumentumok kizárólag a magyar jogszabályok szerint számítottak teljes bizonyító erejű okiratnak, de az Európai Unió más tagállamaiban nem rendelkeztek joghatással.

„Az AVDH rendszer hosszú éveken át megbízhatóan szolgálta a hazai digitális ügyintézést – különösen a pandémia időszakában –, de hosszú távon sem a jogi, sem a technológiai elvárásoknak nem tudott megfelelni” – tette hozzá Vanczák Gergely.

Üzleti elektronikus aláírás vállalkozásoknak

Az üzleti elektronikus aláírás iránti keresletet elsősorban a jogszabályi változások és a kötelező elektronikus jelentési kötelezettségekhez kapcsolódó beszerzések növelték. Az e-Szignó szolgáltatás azonban messze túlmutat a kötelező alkalmazáson, mivel egy teljes körű aláíró platformhoz biztosít hozzáférést, amely lehetővé teszi az online szerződéskötést, a papírmentes engedélyeztetést és többszereplős aláírási folyamatok indítását aláírókkal és jóváhagyókkal. A szolgáltatás nemcsak számítógépen, hanem mobileszközökön is elérhető, így akár útközben is lehet dokumentumot hitelesíteni. „Az e-Szignó olyan elektronikus aláíró platform, amely a legszigorúbb jogi követelményeknek is megfelel, és lehetővé teszi teljes bizonyító erejű dokumentumok létrehozását. Így cégképviselethez is teljes körűen alkalmazható.” – emelte ki Vanczák Gergely, a Microsec igazgatóságának tagja.

Elektronikus aláírás: kulcs a modern, költséghatékony ügyintézéshez

A minősített bizalmi szolgáltatások – mint az e-Szignó – nem költségmentesek, ugyanakkor már havi 3–4 ezer forintos költség mellett elérhetők a hazai és uniós előírásoknak minden tekintetben megfelelő elektronikus aláírások.

„Az e-Szignó esetében az ügyfelek valójában nem magáért az aláírásért fizetnek, hanem egy hiteles, elektronikus aláíró platform használatáért” – hangsúlyozta Vanczák Gergely.
Címlapkép: Getty Images
