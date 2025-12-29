Az előzetesen kijelölt hat nagy forgalmú budapesti tér mindegyikén megkezdték munkájukat a Budapesti Közművek térgondnokai.
Rekordév a digitális ügyintézésben: tömegek váltottak erre 2025-ben
Soha nem látott ütemben terjedt Magyarországon az üzleti célú elektronikus aláírás 2025-ben. Ma már több mint 60 000 cégvezető, ügyvéd, könyvelő, mérnök használja, számítógépén vagy okostelefonján a Microsec e-Szignó minősített elektronikus aláíró megoldásait.
„Az áttérés lendülete az év végére robbanásszerűen felgyorsult. Az elmúlt két hónapban annyi új ügyfél érkezett, mint máskor egy teljes év alatt, így 20%-kal nőtt az e-Szignóval rendelkezők száma, jelezve, hogy az üzleti világban egyre inkább elvárássá válik a papírmentes, hiteles digitális ügyintézés” – nyilatkozta Vanczák Gergely, a Microsec informatikai igazgatója.
Állami megoldás magánszemélyek részére
2025 januárjában fontos állomáshoz érkezett a hazai digitális átállás, a Digitális Állampolgárság Program részeként elindult a DÁP mobilalkalmazásban elérhető eAláírás funkció, amely magánszemélyek számára, személyes célú használatra nyújt elektronikus aláírási lehetőséget.
„Az állam által biztosított elektronikus aláírás jelentős lépés a modern és felhasználóbarát digitális ügyintézés irányába” – mondta Vanczák Gergely. „Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy üzleti célokra, valamint cégek vagy szervezetek hivatalos képviseletére ez a megoldás nem használható.”
Lezárult egy korszak: megszűnt az AVDH szolgáltatás
A digitális átállás szempontjából jelentős lépésként 2025 novemberében véglegesen megszűnt az AVDH (Azonosításra Visszavezetett Dokumentum-Hitelesítés) szolgáltatás. A korábban széles körben használt megoldással hitelesített dokumentumok kizárólag a magyar jogszabályok szerint számítottak teljes bizonyító erejű okiratnak, de az Európai Unió más tagállamaiban nem rendelkeztek joghatással.
„Az AVDH rendszer hosszú éveken át megbízhatóan szolgálta a hazai digitális ügyintézést – különösen a pandémia időszakában –, de hosszú távon sem a jogi, sem a technológiai elvárásoknak nem tudott megfelelni” – tette hozzá Vanczák Gergely.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Üzleti elektronikus aláírás vállalkozásoknak
Az üzleti elektronikus aláírás iránti keresletet elsősorban a jogszabályi változások és a kötelező elektronikus jelentési kötelezettségekhez kapcsolódó beszerzések növelték. Az e-Szignó szolgáltatás azonban messze túlmutat a kötelező alkalmazáson, mivel egy teljes körű aláíró platformhoz biztosít hozzáférést, amely lehetővé teszi az online szerződéskötést, a papírmentes engedélyeztetést és többszereplős aláírási folyamatok indítását aláírókkal és jóváhagyókkal. A szolgáltatás nemcsak számítógépen, hanem mobileszközökön is elérhető, így akár útközben is lehet dokumentumot hitelesíteni. „Az e-Szignó olyan elektronikus aláíró platform, amely a legszigorúbb jogi követelményeknek is megfelel, és lehetővé teszi teljes bizonyító erejű dokumentumok létrehozását. Így cégképviselethez is teljes körűen alkalmazható.” – emelte ki Vanczák Gergely, a Microsec igazgatóságának tagja.
Elektronikus aláírás: kulcs a modern, költséghatékony ügyintézéshez
A minősített bizalmi szolgáltatások – mint az e-Szignó – nem költségmentesek, ugyanakkor már havi 3–4 ezer forintos költség mellett elérhetők a hazai és uniós előírásoknak minden tekintetben megfelelő elektronikus aláírások.
„Az e-Szignó esetében az ügyfelek valójában nem magáért az aláírásért fizetnek, hanem egy hiteles, elektronikus aláíró platform használatáért” – hangsúlyozta Vanczák Gergely.
Kína szigorítaná a mesterséges intelligencia szabályozását, különös tekintettel az emberi személyiséget szimuláló és érzelmi interakciót folytató rendszerekre.
Végérvényesen elindult az internet hanyatlása? Egyre több jel utal erre: hiába tör előre AI, ezt már nehezen lehet megállítani
A friss számok többek közt megmutatják, milyen könnyen találhatunk információkat, intézhetünk ügyeket, tudjuk nyomonkövetni a rendeléseinket, mennyit vásárolunk online.
A 3i/ATLAS-t először júliusban észlelték, majd gyorsan áthaladt a Naprendszeren.
Te is használod a Spotify-t? Most közölte a cég, több százmillió adatot loptak el hackerek, komoly a gond
A streaming szolgáltató, amely több mint 100 millió számot kínál, megerősítette, hogy a kiszivárgott anyag nem tartalmazza a teljes kínálatát.
Karácsony előtt ismét támadnak a Netflixes csalók: vigyázat, magyar számról érkezik az SMS, be ne dőlj neki!
Fontos tudni: a Netflix soha nem kér fizetési adatokat SMS-ben küldött linken keresztül, és nem fenyeget azonnali fióktiltással ilyen módon.
A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. teljesítette az Axiom Space-be történő befektetésének első, 30 millió dolláros részletét.
Egy hackercsoport szerint százmilliós nagyságrendű adatot szereztek meg a Spotifytól. A cég már vizsgálja az ügyet.
Ha a 2000-es évek elején digitális fényképezőgépet használtál, jó eséllyel mára egész életfejezeteid tűntek el.
A One Magyarország 2025. december 24. és 26. között díjmentes, korlátlan belföldi adatforgalmat biztosít azoknak az ügyfeleknek, akik nem korlátlan adatcsomaggal rendelkeznek.
Az OTP Bank felhívta a figyelmet arra, hogy az ünnepi időszakban az adathalászok különösen aktívak.
Meredek kijelentést tett az önimádó techmilliárdos: nem vicc, az örökéletet célozza - akár még be is jöhet neki?!
A saját testét laboratóriumi projektté alakító Bryan Johnson most új célt jelentett be: szerinte 2039-re valósággá válhat az emberi halhatatlanság.
Elképesztő csalás áldozata lett egy egy szekszárdi nő, akitől 24 millió forintot loptak el.
Karácsonykor az egyik legnépszerűbb ajándék a mobiltelefon – nem véletlen, hogy a szolgáltatók minden évben különleges ajánlatokkal készülnek.
A Meta újabb lépéssel terelheti a felhasználókat a Meta Verified előfizetés felé.
Az Amazon tárgyalásokat folytat a ChatGPT fejlesztőjével, az OpenAI-jal egy potenciális befektetésről.
Az NMHH közleménye szerint 2026. január 1-jétől Ukrajna és Moldova is csatlakozik az európai roamingzónához.
Egy 27 éves techvállalkozó mesterséges intelligenciát használ személyes pénzügyei kezelésére, ami segített neki jelentősen csökkenteni kiadásait.
Fontos változás jön a hazai internetszolgáltatóknál: januártól bármelyik magyar szülő igényelheti ezt a segítséget
Januártól három mobilszolgáltatónál elérhető lesz a kiskorú felhasználókra tekintettel nyújtott biztonságos mobilinternet.
-
Húsz évre bebiztosították magukat: így juthat fix áron zöldáramhoz ez az ipari óriásvállalat
Tóth Zoltánt, az E.ON EIS (Energy Infrastructure Solutions) megoldásértékesítési osztályvezetőjét kérdeztük.
-
Gesztenye-feldolgozó, pizzéria, repülőgyár, fémipari vállalat - négy cég, négy iparág és azonos kihívások (x)
Az E.ON sikeres hazai kkv-kal közös együttműködésben mutatja be, hogyan tud segíteni egy energiaszolgáltató a cégek versenyképességében.