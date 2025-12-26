A kínai eredetű Temu online piactér működési modellje gyökeresen megváltozhat az Európai Unió tervezett vámszabály-módosításai miatt.
Végérvényesen elindult az internet hanyatlása? Egyre több jel utal erre: hiába tör előre AI, ezt már nehezen lehet megállítani
Azok, akik úgy érzik, az internetet használni rosszabb élmény, mint akár pár évvel ezelőtt, nincsenek egyedül. Bizonyos szempontból az internetezés minősége lassan, fokról fokra romlik, ez pedig már megmutatkozik a magyar internethasználati statisztikákban is. A friss számok megmutatják, milyen könnyen találhatunk információkat, intézhetünk ügyeket, tudjuk nyomonkövetni a rendeléseinket 2025-ben, és azt is, mennyire tört előre az AI-használat. Az internetet valaha használók száma már eléri a 95,5 százalékot, vagyis az internet használhatósága, színvonala szinte minden felnőtt magyart érint.
Amikor úgy érezzük, az internet kevésbé jó "hely", mint egykor volt, nem csak képzelődünk: a MacLean's cikkéből az derül ki, hogy rengeteg felhasználó szembesül az "enshittification" jelenséggel. Ezt úgy lehetne magyarra fordítani, hogy az egyes online platformokon fokozatos "elcsesződés" megy végbe. Ennek sok különféle tünete van: pl. amíg egykor a közösségi média oldalak egy űrt töltöttek be és praktikusak voltak, ma már kevéssé töltik be régi, kedvelt funkcióikat. A keresőoldalak egy ideig egyre jobb, egyre pontosabb találatokat adtak, ma viszont nehezebb információhoz jutni, és a keresést is elkezdte leuralni a mesterséges intelligencia. Egyre több a vacakul működő webáruház, silány vállalkozói weboldalak, chatbot ügyfélszolgálat, minden tele van reklámmal, tucatjával ugranak fel a felugró ablakok egy-egy kattintás után, már sok helyre regisztrálni kell és belépni, hogy lássuk a tartalmat. Nehézkesebb, szennyezettebb, kellemetlenebb leszz az interneten lenni.
Azt érezhetjük az online világ talán túl van a hőskorán: a hanyatlás, minőségromlás jeleit már sokan tapasztalják. A KSH legfrissebb adatsora is azt mutatja, az internethasználat Magyarországon is kezd visszaszorulni némely területen és már nem annyira hasznos eszköz, mint egykor. Például a vállalkozások honlapján elérhető szolgáltatások közül (a honlappal rendelkező vállalkozások százalékában) termék- és szolgáltatásinformációk 84,2 százalék esetében voltak elérhetők 2025-ben. Miközben 2015-ben ez az arány megközelítette a 87 százalékot és 2160-ban, 2017-ben meg is haladta azt.
Az online megrendelések a honlappal rendelkező vállalkozások körében 30% körül stagnálnak nagyjából egy évtizede, ahogy a termékek testreszabásának a lehetősége is 14-16, a megrendelések online követhetősége és a weboldal személyre szabásának lehetősége 13-15 százalék közt ingadozik. Az álláshirdetések, online jelentkezési lehetőség kategóriát nem tettük az ábrára, mert 2017 és 2023 között hiányoztak az adatok, viszont az adatsor szerint 2015-ben 27,4%, 2016-ban 29,7% volt az arány, 2025-ben csak 22,5% (igez, azóta a módszertan is változhatott).
Mint látható, az adatok szerint a vállalkozások a közigazgatási eljárásokat sem kezelik olyan arányban teljesen elektronikusan, mint 2019-ben, az információk megszerzésére pedig még 2015-ben is nagyobb százalékban használtak internetet. A többi kategórában is javulás alig, inkább stagnálás látszik.
Az AI-használat viszont előretört: a KSH két évnyi statisztikáját összevetve is látszik, hogy szinte minden területen nőtt mesterséges intelligencia felhasználási területe az MI használók százalékában. A legnagyobb előrelépés a vállalati ügyviteli folyamatok és vállalatirányítás területén történt: 14,1 százalékpont a különbség a 2024-es és 2025-ös arányszám közt. A termelés és szolgáltatás, valamint a marketing és értékesítés területén is volt növekedés, de kisebb mértékű. Visszaesés egyedül az IKT-biztonság területén mutatkozott, amelyik a logisztika után egyébként is az egyik legkevésbé kihasznált terület MI-szempontból.
A KSH adataiból az is kiderül, hogy amíg 2015-ben még a számítógépet használó vállalkozások közül 27,5% volt az informatikai szakembereket alkalmazó vállalkozások száma, ez 2025-re 32,9-re nőtt. Az idei éves adat nem elérhető a többi kategóriában.
Leszoktunk a netes vásárlásról 2025-re?
A KSH nemcsak a vállalati oldalról, hanem felhasználói oldalról is közöl adatokat. A friss statisztikák szerint a magyar háztartások 93,1 százalékának volt helyhez kötött szélessávú internet kapcsolata, és 95,1 százaléknak mobil szélessávú kapcsolata 2025-ben. Ez az első év, hogy a mobil arányaiban meghaladta a helyhez kötött netet.
Amíg 2015-ben még a lakosság 78,8% használt valaha internetet, ez az arány 95,5 százalékra nőtt 2025-re. Az aktív használók aránya (akik 3 hónapon belül valamikor használtak internetet), 92,8 százalékos. Érdekes, hogy teljes 2% több mint egy éve használt utoljára internetet a KSH adatai alapján.
Az internetes vásárlások népszerűsége jelentősen esett 2025-re az adatok szerint: 61,7 százalék volt azoknak az arány tavaly, akik a megkérdezésükhöz képest az utolsó 3 hónapban vettek valamit a neten, míg idán csak 54,8 százalék. Az tény, hogy a pandémia éveiben jelentős bővülést láthattunk, a 2025-ös adat a 2020-ashoz képest még mindig növekvőnek látszik. Az viszont érdekes, hogy a rekordinfláció évében sem estek vissza annyira a netes vásárlások, mint 2025-ben.
2022 óta azt is jegyzik, hogy hogyan alakul bizonyos e-közigazgatási portálok igénybevétele az e-ügyintézés szintjei szerint. Az adatok szerint a hatóságok, közhivatalok, közintézmények honlapjainak vagy applikációinak használata 81,0 százalék volt 2022-ben (az összes éven belüli internethasználó számához viszonyítva). 2023-ban 82,4%, 2024-ben 84,5%, 2025-ben 83,2 százalék. Információszerzés vagy -hozzáférés a hatóságok, közhivatalok, közintézmények honlapjairól 78,4 százalékos volt 2022-ben, 2023-ban 79,7%, 2024-ben 82,0%, míg 2025-ben 80,0 százalék.
Adóbevallás online benyújtása a magánszemélyek, az adóhatóság, a munkáltató által 2022-ben 55,3 százalékos arányú volt az internethasználók körében, 2023-ban 63,1%, de itt már 2024-re is visszaesés történt: 52,9 százalékra. 2025-ben pedig 48,0%-ra apadt az arány. A hivatalos dokumentumok vagy igazolások, ellátások vagy jogosultságok online igénylése, egyéb kérelmek, igények vagy panaszok online benyújtása terén volt egyedül olyan növekedés, ami nem esett vissza 2025-re, vagy már 2024-re. 2022-ben még 17,6% volt azok aránya, akik használták utóbbi esetben az internetet, idén 34,7 százalék.
Ahogy az adatokból is látható: az internethasználók köre bővül, azonban vannak jelei, hogy az emberek számára nem az egyik legkedveltebb szolgáltatás az online vásárlás, ügyintézés. Az is látszik, hogy a vállalkozások esetében nagyrészt stagnál az online lehetőségek kiaknázása, miközben a mesterséges intelligencia előretör. Ez egyelőre kevéssé javítja a felhasználói élményt, nem látszik, hogy jobbá tenné az internetet. A technológia azonban még nem kiforrott, a játszma még nincs lejátszva: az biztos, hogy a legnagyobb változást a mesterséges intelligencia jelenti majd az internetezésben, csak az a kérdés, pozitív lesz-e a változás a felhasználók számára.
