2025. december 29. hétfő Tamás, Tamara
5 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2025. május 8.ATM az MBH Bank és a Mol Magyarország együttmûködésének eredményeit és az ATM-telepítési program részleteit bemutató sajtótájékoztatón a XI. kerületi Prielle Kornélia utcai benzinkútnál 2025. május 8-án. A
Tech

Figyelem! Így lopják el pár másodperc alatt a PIN-kódodat: óvatosan a bankautomatáknál

Pénzcentrum
2025. december 29. 11:35

Új, eddig nem látott módszerrel próbálják megszerezni a bankkártyák PIN-kódját a csalók: hőkamerát és mesterséges intelligenciát vetnek be az automatáknál. A szakértők szerint a technológia rövid idő alatt komoly kockázatot jelenthet a készpénzfelvételnél, írja az Economx.

A Glasgow-i Egyetem kutatói új típusú csalási módszerre hívták fel a figyelmet, amely az ATM-ek billentyűzetén keletkező hőnyomok alapján képes visszafejteni a beírt PIN-kódot. A ThermoSecure nevű rendszer a kód megadása után hőkamerával rögzíti a gombok közötti hőmérséklet-különbségeket, majd mesterséges intelligencia segítségével elemzi, mely gombokat és milyen sorrendben nyomták meg.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kutatás eredményei szerint a módszer közvetlenül a PIN-kód megadása után a leghatékonyabb: az első 20 másodpercben akár 86 százalékos pontossággal is rekonstruálható a kód. Harminc másodperc elteltével a találati arány ugyan csökken, de még ekkor is eléri a 76 százalékot, ami jelentős biztonsági kockázatot jelenthet.

Kapcsolódó cikkeink:

A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a technológia nem igényel különösen drága vagy nehezen hozzáférhető eszközöket, így elméletben bűnözők számára is elérhető lehet. Éppen ezért több óvintézkedést is javasolnak az ATM-ek használatakor.

Fontos, hogy készpénzfelvételkor mindig takarjuk el a billentyűzetet, valamint érdemes néhány másodpercet várni a tranzakció után, hogy a gombok lehűljenek. A szakértők szerint az érintésmentes fizetés előnyben részesítése is csökkenti a kockázatot, mivel ilyenkor nem szükséges PIN-kódot megadni. Emellett minden esetben ellenőrizni kell az automatát, és gyanús eszköz vagy rendellenesség észlelésekor azonnal értesíteni kell a bankot vagy a rendőrséget.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Címlapi kép: Soós Lajos, MTI/MTVA
#tech #csalás #bankkártya #ATM #biztonság #bűnözés #csalók #technológia #készpénzfelvétel #mesterséges intelligencia #ai

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:08
11:35
11:15
11:04
10:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 29.
Óriásit kaszált, aki időben lépett a pénzével: még most is megéri beszállni az év sztárbefektetéseibe?
2025. december 28.
Többszázezres luxusbulikon szilveszterezik a magyar elit: ki tudja ezt megfizetni?
2025. december 29.
Megváltozik az életünk január 1-jétől: ezekről az intézkedésekről mindenkinek tudnia kell
2025. december 28.
Megvan a dátum, ekkor nyomja le a magyar gazdaság a nyugati bezzegországokat: tényleg utolérjük Ausztriát is?
2025. december 28.
Íme, az év legjobb receptjei: ezeket a különleges régi magyar ételeket főztük meg 2025-ben
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 29. hétfő
Tamás, Tamara
1. hét
December 29.
A magyar kártya napja
Ajánlatunk
Tech legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Kész, vége! Megszűnik a Facebook Messenger: íme 9 app, amit csevegésre használhatsz helyette
2
2 hónapja
Egymás után ürülnek a magyar bankszámlák: minden nyom egy irányba vezet, nagy a felfordulás
3
3 hete
Ezt nehéz lesz kivédeni: 50 százalékos drágulás csaphat le Magyarországra 2026-ban
4
1 hónapja
Rengetegen kapnak SMS-t erről az ismeretlen számról, ezt kell tenned, ha köztük vagy
5
2 hónapja
Te is Gmailt használsz? Azonnal végezd el ezt a beállítást, így támadnak most a csalók
PÉNZÜGYI KISOKOS
Előfizetéses kártya
kártyahasználati díjak előre egy összegben kerülnek megfizetésre.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 29. 11:15
Így módosult az Ötöslottó fogadási határidő: ez a Szilveszteri Szuperlottó fogadás határideje - Itt az új lottó feladási határidő
Pénzcentrum  |  2025. december 29. 10:09
Megváltozik az életünk január 1-jétől: ezekről az intézkedésekről mindenkinek tudnia kell
Agrárszektor  |  2025. december 29. 11:33
Ezt a legtöbben nem tudják a bolti virslikről: erre figyelni kell vásárláskor