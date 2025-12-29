A Sophos legújabb elemzése szerint 2026-ban a kibertámadások új szintre lépnek.
Figyelem! Így lopják el pár másodperc alatt a PIN-kódodat: óvatosan a bankautomatáknál
Új, eddig nem látott módszerrel próbálják megszerezni a bankkártyák PIN-kódját a csalók: hőkamerát és mesterséges intelligenciát vetnek be az automatáknál. A szakértők szerint a technológia rövid idő alatt komoly kockázatot jelenthet a készpénzfelvételnél, írja az Economx.
A Glasgow-i Egyetem kutatói új típusú csalási módszerre hívták fel a figyelmet, amely az ATM-ek billentyűzetén keletkező hőnyomok alapján képes visszafejteni a beírt PIN-kódot. A ThermoSecure nevű rendszer a kód megadása után hőkamerával rögzíti a gombok közötti hőmérséklet-különbségeket, majd mesterséges intelligencia segítségével elemzi, mely gombokat és milyen sorrendben nyomták meg.
A kutatás eredményei szerint a módszer közvetlenül a PIN-kód megadása után a leghatékonyabb: az első 20 másodpercben akár 86 százalékos pontossággal is rekonstruálható a kód. Harminc másodperc elteltével a találati arány ugyan csökken, de még ekkor is eléri a 76 százalékot, ami jelentős biztonsági kockázatot jelenthet.
A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a technológia nem igényel különösen drága vagy nehezen hozzáférhető eszközöket, így elméletben bűnözők számára is elérhető lehet. Éppen ezért több óvintézkedést is javasolnak az ATM-ek használatakor.
Fontos, hogy készpénzfelvételkor mindig takarjuk el a billentyűzetet, valamint érdemes néhány másodpercet várni a tranzakció után, hogy a gombok lehűljenek. A szakértők szerint az érintésmentes fizetés előnyben részesítése is csökkenti a kockázatot, mivel ilyenkor nem szükséges PIN-kódot megadni. Emellett minden esetben ellenőrizni kell az automatát, és gyanús eszköz vagy rendellenesség észlelésekor azonnal értesíteni kell a bankot vagy a rendőrséget.
