C/2020 F3 (NEOWISE), or Comet NEOWISE, is a retrograde comet with a near-parabolic orbit discovered on March 27, 2020. Taken in Antequera, Málaga. Andalusia. South of Spain.
Tech

Megszólalt a Harvard professzora a 3I/ATLAS-ról: nem zárható ki az idegen életforma

Pénzcentrum
2025. december 23. 15:45

Egy rejtélyes égitest, a 3i/ATLAS nevű objektum pénteken érte el a Földhöz legközelebbi pontját, miközben tudományos vita bontakozott ki annak természetéről - írta a Sky News.

A 3i/ATLAS 130.000 mérföld/órás sebességgel haladt el bolygónk mellett, 170 millió mérföldre, nagyjából kétszer olyan messze, mint a Nap. Míg a csillagászok többsége egyetért abban, hogy az objektum egy Naprendszeren kívülről érkező üstökös, Avi Loeb, a Harvard Egyetem asztrofizikusa vitát kavart azzal a kijelentésével, hogy nem zárható ki az idegen eredetű technológia lehetősége.

Loeb professzor szerint az emberiségnek készenlétben kellene állnia arra, amit ő "fekete hattyú eseménynek" nevez - egy rendkívül valószínűtlen, de nagy következményekkel járó jelenségre. "Az idegen technológia potenciális fenyegetést jelenthet, mert egy csillagközi randevún sosem tudhatod, hogy barátságos látogatóval vagy sorozatgyilkossal találkozol" - nyilatkozta.

A professzor szerint az objektum szokatlan csóvája hajtóműrendszerből származhat, a gázfelhőjében található nikkel pedig a felszínén történő fémbányászat bizonyítéka lehet. Emellett pályája, amely igazodik a Naprendszer bolygóinak keringési síkjához, túl valószínűtlen ahhoz, hogy véletlen legyen.

A 3I/ATLAS már régóta foglalkoztatja a laikusokat is

A 3i/ATLAS-t először júliusban észlelték, majd gyorsan áthaladt a Naprendszeren. Októberben elhaladt a Mars mellett, rövid időre eltűnt a Nap mögött, majd a Föld pályájának közelében elhaladva, a Jupiter mellett is elrepült, mielőtt ismét eltűnt volna a látótérből.

Az amerikai és európai űrügynökségek tucatnyi űreszköz kameráit irányították az objektumra, és állításuk szerint kétségtelen, hogy eredete teljesen természetes. Amit Kshatriya, a NASA szakértője határozottan kijelentette: "Ez az objektum egy üstökös. Úgy néz ki és úgy viselkedik, mint egy üstökös. Minden bizonyíték arra utal, hogy üstökös."

A tudósok becslése szerint az üstökös körülbelül nyolcmilliárd éves, kétszer olyan idős, mint a Napunk és a Naprendszer, és egy ismeretlen csillag kialakulásából visszamaradt kozmikus fosszília.

Chris Lintott, az Oxfordi Egyetem csillagásza szerint nincs semmi baljós az objektumban. "Ez egyszerűen képtelenség" - mondta. "Olyan, mintha azt mondanánk, fontolóra kellene vennünk, hogy a Hold sajtból van." Hozzátette, hogy az üstökös változó színe és fényessége magyarázható azzal, hogy a Nap felmelegíti a jégzsebeket és a különböző anyagokat, amelyeket csillagközi útja során gyűjtött össze.

A tudósokat is megosztja a 3I/ATLAS

Loeb professzor azonban azzal vádolja a többi tudóst, hogy elzárkóznak a látottak alternatív magyarázataitól. "A tudomány alapja az alázat a tanulás iránt" - mondta. "Nem a szakértelem arroganciája. Amit gyakran látsz, az az, hogy a szakértők megmondják, minek kellene lennie valaminek, és ezzel demonstrálják szakértelmük arroganciáját. Nem hajlandók valami újat tanulni."

Loeb professzor hasonló állításokat tett az Oumuamua nevű csillagközi üstökösről is, amely 2017-ben haladt át Naprendszerünkön. Lintott professzor szerint azonban a bizonyíték nélküli vad elméletek veszélyesek lehetnek. "Értetlenül állok azelőtt, hogy Avi miért ragaszkodik ehhez" - mondta. "Kereshetünk intelligencia jeleit a kozmoszban, de olyan dolgokat kell vizsgálni, amelyek furcsák, és ez az objektum nem furcsa."
