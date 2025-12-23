A streaming szolgáltató, amely több mint 100 millió számot kínál, megerősítette, hogy a kiszivárgott anyag nem tartalmazza a teljes kínálatát.
Megszólalt a Harvard professzora a 3I/ATLAS-ról: nem zárható ki az idegen életforma
Egy rejtélyes égitest, a 3i/ATLAS nevű objektum pénteken érte el a Földhöz legközelebbi pontját, miközben tudományos vita bontakozott ki annak természetéről - írta a Sky News.
A 3i/ATLAS 130.000 mérföld/órás sebességgel haladt el bolygónk mellett, 170 millió mérföldre, nagyjából kétszer olyan messze, mint a Nap. Míg a csillagászok többsége egyetért abban, hogy az objektum egy Naprendszeren kívülről érkező üstökös, Avi Loeb, a Harvard Egyetem asztrofizikusa vitát kavart azzal a kijelentésével, hogy nem zárható ki az idegen eredetű technológia lehetősége.
Loeb professzor szerint az emberiségnek készenlétben kellene állnia arra, amit ő "fekete hattyú eseménynek" nevez - egy rendkívül valószínűtlen, de nagy következményekkel járó jelenségre. "Az idegen technológia potenciális fenyegetést jelenthet, mert egy csillagközi randevún sosem tudhatod, hogy barátságos látogatóval vagy sorozatgyilkossal találkozol" - nyilatkozta.
A professzor szerint az objektum szokatlan csóvája hajtóműrendszerből származhat, a gázfelhőjében található nikkel pedig a felszínén történő fémbányászat bizonyítéka lehet. Emellett pályája, amely igazodik a Naprendszer bolygóinak keringési síkjához, túl valószínűtlen ahhoz, hogy véletlen legyen.
A 3I/ATLAS már régóta foglalkoztatja a laikusokat is
A 3i/ATLAS-t először júliusban észlelték, majd gyorsan áthaladt a Naprendszeren. Októberben elhaladt a Mars mellett, rövid időre eltűnt a Nap mögött, majd a Föld pályájának közelében elhaladva, a Jupiter mellett is elrepült, mielőtt ismét eltűnt volna a látótérből.
Az amerikai és európai űrügynökségek tucatnyi űreszköz kameráit irányították az objektumra, és állításuk szerint kétségtelen, hogy eredete teljesen természetes. Amit Kshatriya, a NASA szakértője határozottan kijelentette: "Ez az objektum egy üstökös. Úgy néz ki és úgy viselkedik, mint egy üstökös. Minden bizonyíték arra utal, hogy üstökös."
A tudósok becslése szerint az üstökös körülbelül nyolcmilliárd éves, kétszer olyan idős, mint a Napunk és a Naprendszer, és egy ismeretlen csillag kialakulásából visszamaradt kozmikus fosszília.
Chris Lintott, az Oxfordi Egyetem csillagásza szerint nincs semmi baljós az objektumban. "Ez egyszerűen képtelenség" - mondta. "Olyan, mintha azt mondanánk, fontolóra kellene vennünk, hogy a Hold sajtból van." Hozzátette, hogy az üstökös változó színe és fényessége magyarázható azzal, hogy a Nap felmelegíti a jégzsebeket és a különböző anyagokat, amelyeket csillagközi útja során gyűjtött össze.
A tudósokat is megosztja a 3I/ATLAS
Loeb professzor azonban azzal vádolja a többi tudóst, hogy elzárkóznak a látottak alternatív magyarázataitól. "A tudomány alapja az alázat a tanulás iránt" - mondta. "Nem a szakértelem arroganciája. Amit gyakran látsz, az az, hogy a szakértők megmondják, minek kellene lennie valaminek, és ezzel demonstrálják szakértelmük arroganciáját. Nem hajlandók valami újat tanulni."
Loeb professzor hasonló állításokat tett az Oumuamua nevű csillagközi üstökösről is, amely 2017-ben haladt át Naprendszerünkön. Lintott professzor szerint azonban a bizonyíték nélküli vad elméletek veszélyesek lehetnek. "Értetlenül állok azelőtt, hogy Avi miért ragaszkodik ehhez" - mondta. "Kereshetünk intelligencia jeleit a kozmoszban, de olyan dolgokat kell vizsgálni, amelyek furcsák, és ez az objektum nem furcsa."
Ha a 2000-es évek elején digitális fényképezőgépet használtál, jó eséllyel mára egész életfejezeteid tűntek el.
A One Magyarország 2025. december 24. és 26. között díjmentes, korlátlan belföldi adatforgalmat biztosít azoknak az ügyfeleknek, akik nem korlátlan adatcsomaggal rendelkeznek.
Az OTP Bank felhívta a figyelmet arra, hogy az ünnepi időszakban az adathalászok különösen aktívak.
Meredek kijelentést tett az önimádó techmilliárdos: nem vicc, az örökéletet célozza - akár még be is jöhet neki?!
A saját testét laboratóriumi projektté alakító Bryan Johnson most új célt jelentett be: szerinte 2039-re valósággá válhat az emberi halhatatlanság.
Elképesztő csalás áldozata lett egy egy szekszárdi nő, akitől 24 millió forintot loptak el.
Karácsonykor az egyik legnépszerűbb ajándék a mobiltelefon – nem véletlen, hogy a szolgáltatók minden évben különleges ajánlatokkal készülnek.
A Meta újabb lépéssel terelheti a felhasználókat a Meta Verified előfizetés felé.
Az Amazon tárgyalásokat folytat a ChatGPT fejlesztőjével, az OpenAI-jal egy potenciális befektetésről.
Az NMHH közleménye szerint 2026. január 1-jétől Ukrajna és Moldova is csatlakozik az európai roamingzónához.
Egy 27 éves techvállalkozó mesterséges intelligenciát használ személyes pénzügyei kezelésére, ami segített neki jelentősen csökkenteni kiadásait.
Fontos változás jön a hazai internetszolgáltatóknál: januártól bármelyik magyar szülő igényelheti ezt a segítséget
Januártól három mobilszolgáltatónál elérhető lesz a kiskorú felhasználókra tekintettel nyújtott biztonságos mobilinternet.
Most bárki ingyen behúzhatja a 20 ezer forintos Harry Potter játékot: ezt kell tenni, hogy a tiéd lehessen
Az Epic Games Store ismét nagy dobással jelentkezett: a normál esetben közel 21 ezer forintba kerülő Hogwarts Legacy most teljesen ingyen beszerezhető.
A Grand Theft Auto VI a várakozásoknak megfelelően elnyerte a Legjobban Várt Játék kategória díját.
A kiberbűnözők egyre kifinomultabb módszerekkel kerülik meg a jelszavas és többfaktoros hitelesítési rendszereket.
Elképesztő csalás terjed az interneten karácsony előtt: be ne dőlj, egy rossz kattintás, és oda az összes pénzed!
Az ünnepi időszakban még inkább megnő az online vásárlások száma, ezzel együtt a csalók aktivitása is.
Bűnbanda fosztotta meg a megtakarításai egy részétől Ivancsics Ilona színésznőt.
Karácsony közeledtével sok családban kerül a fa alá az első saját okostelefon, pedig ez egyszerre ajándék, felelősség és hatalmas mérföldkő
A legújabb szélhámosság esetében már a küldő telefonszáma is nehezíti a csalás beazonosítását.
