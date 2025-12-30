2025. december 30. kedd Dávid
A Duolingo streaming alkalmazás gombjai, körülvéve a Szótár, a Szókincs, a Facebook és más alkalmazásokkal egy iPhone képernyőjén.
Tech

Bejelentette a Duolingo: ingyenessé válik egy nagyon hasznos funkció - ilyen eddig csak a fizetős csomagban volt

Pénzcentrum
2025. december 30. 15:45

A Duolingo ingyenes csomagjában is elérhetővé válik a népszerű Explain My Answer funkció, amely segít megérteni a nyelvtani szabályokat és a hibák okait - írja a CNET.

A Duolingo hétfőn jelentette be, hogy az Explain My Answer (Magyarázd meg a válaszomat) funkció 2024. január 1-től elérhetővé válik az ingyenes csomagban is iOS-felhasználók számára. Ez a funkció különösen hasznos lehet azoknak, akik nehezen értik meg a nyelvtani szabályokat, például a nyelvtani nemeket.

"A hibák ugyan szükségesek a tanuláshoz, de a szabályok és kivételek mögötti okok megértése segít az önbizalom építésében és a fejlődésben" - írta a Duolingo blogbejegyzésében. A funkció személyre szabott visszajelzést ad, figyelembe véve az elkövetett hibát és azt, hogy mi okozhat nehézséget a hasonló tanulóknak.

Az Explain My Answer funkciót 2023-ban vezették be, de eddig csak a Duolingo Max előfizetők számára volt elérhető, ami havi 30 dollárba vagy évi 168 dollárba került. A funkció elmagyarázza a nyelvtani szabályokat és további példákat ad, hogy segítsen megérteni, miért hibáztunk.

A nyelvleckék során a kérdés megválaszolása után megjelenik az Explain My Answer gomb a képernyő alján. Erre koppintva a funkció elmagyarázza a kérdés különböző részeit egy vagy több dián, a kérdés összetettségétől függően.

A funkció egyelőre angol nyelven lesz elérhető azok számára, akik spanyolul, franciául, németül, portugálul, olaszul vagy koreaiul tanulnának. A Duolingo dolgozik azon, hogy a jövőben más nyelvekre és Android-eszközökre is kiterjeszthesse ezt a funkciót.
Címlapkép: Getty Images
#tech #ingyenes #android #oktatás #nyelvtanulás #német #alkalmazás #spanyol #francia #duolingo

