Tenisz a vörös salakos pályán
Sport

Nagyon fontos döntést hozott a jövőjéről Novak Djokovic: felbolydult a teniszvilág

Pénzcentrum
2026. január 5. 14:16

Novak Djokovic kilép a saját maga alapította Profi Teniszezők Szövetségéből (PTPA), mert már nem tud azonosulni a szervezet jelenlegi irányvonalával - ezt saját maga jelentette be.

A 24-szeres Grand Slam-bajnok szerb teniszező közölte: értékrendje és szemlélete ma már nem egyezik a PTPA működésének irányával, ezért távozik a szervezetből.

Djokovic a 2020-as US Open idején jelentette be, hogy a már visszavonult kanadai Vasek Pospisillel közösen létrehozza a PTPA-t. Céljuk az volt, hogy érdekképviseletet biztosítsanak az egyéni vállalkozóként működő profi teniszezőknek. A szervezet hosszabb távon teljes jogú szakszervezetté szeretett volna válni, amely kollektív szerződéseket köt – a csapatsportok mintájára –, ez azonban végül nem valósult meg.

Djokovic az X-en közzétett bejegyzésében azt írta, folyamatos aggályai voltak az átláthatósággal, az irányítással, valamint azzal kapcsolatban, miként használják a nevét és az arculatát.

A PTPA márciusban csoportos keresetet nyújtott be a női és férfi profi versenysorozatokat (túrákat) szervező szövetségek, a Nemzetközi Tenisz Szövetség, valamint a sportág integritásáért felelős ügynökség ellen. A vádak szerint ezek a szervezetek visszaéléseket követtek el, versenyellenes gyakorlatot folytattak, és figyelmen kívül hagyták a játékosok érdekeit. Később a négy Grand Slam-torna szervezőit is beperelték. A kereset azt állítja, hogy a játékosoknak nagyobb bevételhez kellene jutniuk, mert a Grand Slam-tornákat felügyelő szervezetek korlátozzák a pénzdíjakat, valamint a versenyzők pályán kívüli kereseti lehetőségeit.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

Djokovic nem szerepelt a felperesek között, Pospisil és több más játékos azonban igen. A szerb teniszező márciusban azzal indokolta távolmaradását, hogy szeretné, ha más játékosok lépnének előtérbe a jogi eljárásban.

Vasárnapi bejegyzésében Djokovic hangsúlyozta: a jövőben a teniszre, a családjára, valamint arra akar koncentrálni, hogy elveihez és integritásához hűen járuljon hozzá a sportághoz. Sok sikert kívánt az érintetteknek, és egyértelműen jelezte, hogy számára ez a fejezet lezárult.
Címlapkép: Getty Images
