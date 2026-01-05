Mindössze 34 évesen elhunyt Dudás Miki világbajnok kajakozó.
Nagyon fontos döntést hozott a jövőjéről Novak Djokovic: felbolydult a teniszvilág
Novak Djokovic kilép a saját maga alapította Profi Teniszezők Szövetségéből (PTPA), mert már nem tud azonosulni a szervezet jelenlegi irányvonalával - ezt saját maga jelentette be.
A 24-szeres Grand Slam-bajnok szerb teniszező közölte: értékrendje és szemlélete ma már nem egyezik a PTPA működésének irányával, ezért távozik a szervezetből.
Djokovic a 2020-as US Open idején jelentette be, hogy a már visszavonult kanadai Vasek Pospisillel közösen létrehozza a PTPA-t. Céljuk az volt, hogy érdekképviseletet biztosítsanak az egyéni vállalkozóként működő profi teniszezőknek. A szervezet hosszabb távon teljes jogú szakszervezetté szeretett volna válni, amely kollektív szerződéseket köt – a csapatsportok mintájára –, ez azonban végül nem valósult meg.
Djokovic az X-en közzétett bejegyzésében azt írta, folyamatos aggályai voltak az átláthatósággal, az irányítással, valamint azzal kapcsolatban, miként használják a nevét és az arculatát.
After careful consideration, I have decided to step away completely from the Professional Tennis Players Association. This decision comes after ongoing concerns regarding transparency, governance, and the way my voice and image have been represented.— Novak Djokovic (@DjokerNole) January 4, 2026
A PTPA márciusban csoportos keresetet nyújtott be a női és férfi profi versenysorozatokat (túrákat) szervező szövetségek, a Nemzetközi Tenisz Szövetség, valamint a sportág integritásáért felelős ügynökség ellen. A vádak szerint ezek a szervezetek visszaéléseket követtek el, versenyellenes gyakorlatot folytattak, és figyelmen kívül hagyták a játékosok érdekeit. Később a négy Grand Slam-torna szervezőit is beperelték. A kereset azt állítja, hogy a játékosoknak nagyobb bevételhez kellene jutniuk, mert a Grand Slam-tornákat felügyelő szervezetek korlátozzák a pénzdíjakat, valamint a versenyzők pályán kívüli kereseti lehetőségeit.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!
Djokovic nem szerepelt a felperesek között, Pospisil és több más játékos azonban igen. A szerb teniszező márciusban azzal indokolta távolmaradását, hogy szeretné, ha más játékosok lépnének előtérbe a jogi eljárásban.
Vasárnapi bejegyzésében Djokovic hangsúlyozta: a jövőben a teniszre, a családjára, valamint arra akar koncentrálni, hogy elveihez és integritásához hűen járuljon hozzá a sportághoz. Sok sikert kívánt az érintetteknek, és egyértelműen jelezte, hogy számára ez a fejezet lezárult.
A többszörös világbajnok brit nehézsúlyú ökölvívó, Tyson Fury ismét visszatérésre készül: közösségi oldalán jelezte, hogy Thaiföldön kezdte meg felkészülését következő mérkőzésére.
Az IFFHS közzétette 2025-ös góllövőlistáját, amelynek élén a Real Madrid francia csatára, Kylian Mbappé végzett 39 bajnoki találattal.
Bombaként robbant a hír Andalúziában: Sergio Ramos befektetői csoport élén a Sevilla FC megvásárlására készül.
Nagyon nagy bajban van ez a népszerű sport 2026 elején: egyre több szupersztár sokall be, itt a vég kezdete?
Több teniszcsillag is egyre hangosabban követeli a teniszidény lerövidítését, alig pár nappal az első idei Grand Slam-torna kezdése előtt.
Súlyos bokasérülés miatt nem játszhat a január 15-én kezdődő férfi kézilabda Európa-bajnokságon Krakovszki Zsolt.
80 éves korában elhunyt Dimitar Penev, a bolgár labdarúgás legendás alakja, aki szövetségi kapitányként az 1994-es világbajnokságon a negyedik helyig vezette csapatát.
Venus Williams 45 évesen pályára lép az Australian Openen, ezzel ő lesz a torna történetének legidősebb női versenyzője
A bokszbajnok az utolsó pillanatban ült át másik helyre a kocsiban - a vizsgálat szerint ez mentette meg az életét
A PDC dartsvilágbajnokság szombat esti döntőjében a holland Gian van Veen és a címvédő angol Luke Littler csap össze este kilenckor.
Megelégelték a diósgyőri szurkolók a nihilt: komolyat léptek az ultrák, mindenkit csatlakozni hívnak
A diósgyőri szurkolók határozatlan időre bojkottálják a csapat hazai és idegenbeli mérkőzéseit, miután a klubvezetés elutasította a követeléseiket.
Wilfried Nancy szerint igazságtalanul ítélik meg a Celticnél eltöltött első hetei alapján, de elismeri, hogy az állása veszélyben lehet egy újabb vereség után.
A F1 versenynaptár 2026-ban több ponton módosult a múlt évhez képest.
Legutóbb másfél hete műtötték, a bal térdében lévő meniszkuszt hozták rendbe. Az operáció sikeres volt, a rehabilitáció várhatóan egy hónapig tart.
Életveszélyes műtéten esett át a brazil focilegenda szilveszterkor: emiatt volt szükség a beavatkozásra
A legendás brazil balhátvéd szívproblémáira egy rutinvizsgálat során derült fény.
A szaúdi bajnokság rangadóján az Al-Ettifaq hazai pályán fogadta a listavezető Al-Naszr együttesét.
Ilyen aztán nem minden nap történik a kézilabdában! Időn túli szabaddobásból mentett pontot a magyar csapat
mérkőzés végkimenetele drámai körülmények között alakult ki.
Megszólalt Varga Barnabás menedzsere a csatár átigazolásáról: meglepő helyekről keresik a magyar klasszist
Az ideális klubprofilról Paunoch egyértelművé tette, hogy Varga számára olyan csapatot képzel el, amely támadó felfogású futballt játszik.
Az adómentességről a Bundesrat, a német parlament felsőháza döntött, miután a Bundestag korábban már elfogadta a vonatkozó javaslatot.